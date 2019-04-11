Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Гарної вам липневої середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.
Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій «Мої СУПЕРбонуси» у програмі лояльності Cash’U CLUB, за які нараховується підвищений кешбек до 20%.
У липні учасники знов можуть обрати найпопулярніші варіанти – «АЗС», «Кіно та театри», «Продукти», «Кафе та ресторани». Врахуйте, що кешбек по деяких з них помітно підвищено у порівнянні з червнем.
Серед новинок зустрічайте справжні літньо-відпусткові категорії: «Залізничні квитки», «Автобусні квитки», «Готелі» та «Круїзні лінії»! Попереду ще два місяці літа, і з Cash’U CLUB подорож стане набагато вигіднішою.
Тож, перевіряйте які категорії потрапили до вашого статусу у клубі. Нагадаємо, що залежно від нього можна обрати від 2 до 5 категорій, за які отримаєте підвищений кешбек.
Обравши категорії, не забудьте перевірити розділ з розіграшами. У липні є можливість обміняти бонуси Cash’U на участь у п’яти розіграшах, де подарунки це: 1000 бонусів Cash’U на рахунок, экшн-камера Xiaomi, 20 л палива, 5% кешбеку на залізничні та автобусні квитки та найгарячіший подарунок – сертифікат номіналом 70 000 грн на відпочинок.Замовити картку і стати учасником Cash’U CLUB ви можете у нас на порталі.
Юнекс Банк оголошує акцію «Відпочивай з вигодою!» Повертаємо до 10% від суми покупок кредитною карткою!
Увесь липень за розрахунки кредитною карткою від Юнекс Банку банк повертає до 10% від суми витрат за рахунок кредитних коштів.
Щоб отримати винагороду:
з 1 липня по 31 липня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від Юнекс Банк: за послуги готелів (оплата, бронювання); за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо); у закладах громадського харчування;
на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту. Країна, в якій ви здійснюєте оплати карткою, значення не має!
Акція розповсюджується: на витрати карткою як в Україні, так і за кордоном та на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях Юнекс Банк.
Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:
5% від суми витрат за послуги готелів;
5% від суми витрат за транспортні послуги;
10% від суми витрат у закладах громадського харчування;
але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.У вас ще немає кредитної картки від Юнекс Банк? Замовляйте її у нашому фінансовому супермаркеті.
З 1 липня відбулися зміни по картах банку Глобус.
По карті Запасочка
:
М-Банкінг 7 грн./міс (було 5 грн./міс)
Зняття готівки 1% + 10 грн. (було 1% + 2 грн.)
Зміна ПІН-коду 10 грн. (було 2 грн.)
Переказ на карти інших банків 0,2%, мінімум 10 максимум 2000 грн. (було 0,1%, мінімум 4 максимум 200 грн.)
По карті Platinum MasterCard Преміальна карта
:
Обслуговування - 2990 грн. (Було 2490 грн.);
Відсоток на залишок - 18% (було 6,9%);
Комісія за зняття власних коштів:
В касі свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах банків партнерів - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах інших банків - 2% + 20 грн. (Було 2% + 5 грн.).
З 25 червня у Райффайзен банку Аваль з’явилась нова карта: Кредитна картка 100 днів. Досить цікавий підхід до формування Пільгового періоду: Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно.
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.Незабаром ця карта з’явиться і у нашому фінансовому супермаркеті, а поки що ви можете ознайомитись із умовами по іншим кредитним карткам цього банку.
Також ми додали до сервісу порівняння картки від А-Банку і, зокрема, Зелену картку, тож ви завжди зможете ознайомитись із актуальними тарифами за цим посиланням.