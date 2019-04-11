RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42

Гарної вам середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

Поїздки на таксі будуть не лише комфортними, але й економними, якщо розраховуватися в Apple Pay з кредиткою Mastercard ТАСкомбанку.
Беріть участь у спільній акції ТАСкомбанку й Mastercard та повертайте 50 % кешбеку за поїздки на таксі!
Щоб стати учасником акції, достатньо двох простих дій:
Додавайте свою кредитну картку Mastercard від ТАСкомбанку — «Велика п’ятірка», «Weekend» чи #PUDRAСARD — в Apple Pay;
Оплачуйте кредитними картками Mastercard ТАСкомбанку в Apple Pay за таксі та отримуйте 50 % кешбеку. Кешбек нараховується не пізніше, ніж до 15 числа наступного місяця.
Оформити кредитні картки від ТАСкомбанку ви можете на нашому порталі.

Форвард банк з 17.06.2019 р. вніс зміни до тарифів по обслуговуванню платіжних карток, а саме змінюється розмір тарифу «Плата за пропуск Мінімального платежу». Відтепер за пропуск, здійснений вперше, клієнт платитиме 250 грн. штрафу, 2-й та 3-й раз поспіль - 350 грн., а за 4-й раз поспіль - уже 400 грн.
Ознайомитись з з рештою тарифів по картам цього банку ви можете на сторінці банку.

У додатку monobank з’явилась раніше анонсована можливість встановити динамічний CVC2.
Є клієнти, які переживають, що, умовно, офіціант перепише дані їх карти і піде на шопінг в Інтернет.
Для таких клієнтів в налаштуваннях безпеки з'явився Динамічний CVC2 (нагадаю, CVC2 - це три цифри на зворотному боці картки, які вказуються при Інтернет-платежі). З його активацією три цифри на звороті пластикової карти перестають працювати, а замість них кожні 60 хвилин генерується новий CVC2, який можна подивитися в додатку.
Якщо цю функцію відключити, то три цифри на звороті карти знову працюють.
Подати заявку на оформлення карти Монобанку ви можете тут.

А ви знали, що сьогодні понад 90% усіх грошей світу — це понад 400 трильйонів доларів — існують лише на банківських серверах?
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:52

  Financial Expert написав:кожні 60 хвилин генерується новий CVC2

Не совсем верная формулировка. Новый код генерируется в начале каждого часа.
Bosstone
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 21.04.10
Подякував: 573 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:14

Гарної вам липневої середи! А у нас черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій «Мої СУПЕРбонуси» у програмі лояльності Cash’U CLUB, за які нараховується підвищений кешбек до 20%.
У липні учасники знов можуть обрати найпопулярніші варіанти – «АЗС», «Кіно та театри», «Продукти», «Кафе та ресторани». Врахуйте, що кешбек по деяких з них помітно підвищено у порівнянні з червнем.
Серед новинок зустрічайте справжні літньо-відпусткові категорії: «Залізничні квитки», «Автобусні квитки», «Готелі» та «Круїзні лінії»! Попереду ще два місяці літа, і з Cash’U CLUB подорож стане набагато вигіднішою.
Тож, перевіряйте які категорії потрапили до вашого статусу у клубі. Нагадаємо, що залежно від нього можна обрати від 2 до 5 категорій, за які отримаєте підвищений кешбек.
Обравши категорії, не забудьте перевірити розділ з розіграшами. У липні є можливість обміняти бонуси Cash’U на участь у п’яти розіграшах, де подарунки це: 1000 бонусів Cash’U на рахунок, экшн-камера Xiaomi, 20 л палива, 5% кешбеку на залізничні та автобусні квитки та найгарячіший подарунок – сертифікат номіналом 70 000 грн на відпочинок.
Замовити картку і стати учасником Cash’U CLUB ви можете у нас на порталі.

Юнекс Банк оголошує акцію «Відпочивай з вигодою!» Повертаємо до 10% від суми покупок кредитною карткою!
Увесь липень за розрахунки кредитною карткою від Юнекс Банку банк повертає до 10% від суми витрат за рахунок кредитних коштів.
Щоб отримати винагороду:
з 1 липня по 31 липня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від Юнекс Банк: за послуги готелів (оплата, бронювання); за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо); у закладах громадського харчування;
на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту. Країна, в якій ви здійснюєте оплати карткою, значення не має!
Акція розповсюджується: на витрати карткою як в Україні, так і за кордоном та на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях Юнекс Банк.
Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:
5% від суми витрат за послуги готелів;
5% від суми витрат за транспортні послуги;
10% від суми витрат у закладах громадського харчування;
але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.
У вас ще немає кредитної картки від Юнекс Банк? Замовляйте її у нашому фінансовому супермаркеті.

З 1 липня відбулися зміни по картах банку Глобус.
По карті Запасочка:
М-Банкінг 7 грн./міс (було 5 грн./міс)
Зняття готівки 1% + 10 грн. (було 1% + 2 грн.)
Зміна ПІН-коду 10 грн. (було 2 грн.)
Переказ на карти інших банків 0,2%, мінімум 10 максимум 2000 грн. (було 0,1%, мінімум 4 максимум 200 грн.)
По карті Platinum MasterCard Преміальна карта:
Обслуговування - 2990 грн. (Було 2490 грн.);
Відсоток на залишок - 18% (було 6,9%);
Комісія за зняття власних коштів:
В касі свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах банків партнерів - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.);
В банкоматах інших банків - 2% + 20 грн. (Було 2% + 5 грн.).

З 25 червня у Райффайзен банку Аваль з’явилась нова карта: Кредитна картка 100 днів. Досить цікавий підхід до формування Пільгового періоду: Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно.
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.
Незабаром ця карта з’явиться і у нашому фінансовому супермаркеті, а поки що ви можете ознайомитись із умовами по іншим кредитним карткам цього банку.

Також ми додали до сервісу порівняння картки від А-Банку і, зокрема, Зелену картку, тож ви завжди зможете ознайомитись із актуальними тарифами за цим посиланням.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:39

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:З 25 червня у Райффайзен банку Аваль з’явилась нова карта: Кредитна картка 100 днів. Досить цікавий підхід до формування Пільгового періоду: Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно.
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.

Який прОцент по 25 числах нараховується?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29210
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:09

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.

Тобто з 26.06 по 26.07 пільговий період не діє і відсотки рахуються по повній? Дійсно "цікавий підхід".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3344
З нами з: 18.08.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:27

  Квесторе_поверніться написав:Який прОцент по 25 числах нараховується?

  klug написав:Тобто з 26.06 по 26.07 пільговий період не діє і відсотки рахуються по повній? Дійсно "цікавий підхід".


Важко добитись відповіді від банку, видно ще самі не до кінця розуміють. З того, що вийшло дізнатись: відсоток на пільговий період становить 0%, а фраза про нарахування відсотків - це скоріш як визначення дати білінгу. Тобто по факту пільговий період до 100 днів, а по факту 100 днів він складатиме лиш, якщо розрахунок здійснили 26-го числа.
Будемо дізнаватись подробиці далі.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:46

Вітаємо всіх із закінченням робочого тижня! А у нас огляд новин та змін по депозитах.

Банк Кредит Дніпро вніс зміни до депозитної програми з 25 червня. Ставки виросли в середньому на 2% в гривні та на 0,5% в доларах США. Тож з урахуванням програми лояльності максимальною є дохідність для вкладу Надійний з виплатою відсотків в кінці терміну на 180-209 та 365-450 днів у гривні - 17,5% та 120-719 днів в доларах США - 2,5%.

З 1 липня підвищив ставки на 0,5% у гривні на 367 днів по вкладу Класичний Строковий Райффайзен банк Аваль. Відтепер вони складають 14% для сум до 200 000 грн. та 14,5% для вкладів, що більше цієї суми. Решта ставок лишились без змін.

ТАСкомбанк з 2 липня змінив ставки по вкладу Стабільний в гривні та доларах США. Максимальна ставка у гривні лишилась без змін, проте по вкладах терміном 3, 6 та 9 місяців тепер нараховується однаковий процент - 14,75% з щомісячною виплатою відсотків та 15,25 з виплатою в кінці терміну. Для доларів США максимальними є ставки на термін 12 місяців: 3,25% з щомісячною виплатою та 3,75? - з виплатою в кінці терміну.

І наостанок про акцію від monobank:
Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.
Вклади, які беруть участь в акції:
новий депозит на суму від 10 000 грн;
поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;
валюта вкладу — гривня;
термін розміщення від 3-х місяців.
Один шанс на перемогу — 10 000 грн. Чим більша сума, тим більше шансів.

А збільшити дохідність за вкладами інших ви зможете за допомогою нашого Бонусу до депозиту.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:42

  Financial Expert написав:Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.

Сумнівний приз. Можливість придбати не потрібно вигравати - вони є у вільному продажу. Якщо малося на увазі за 1 гривню, то варто було так і написати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3344
З нами з: 18.08.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:46

klug

Згідно офіційних правил акції:

5. Подарунок за участь в Акції
5.1. В рамках Акції подарунком є грошова виплата у сумі, достатній для придбання
одного смартфону моделі IPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на вибір
Переможця, у магазині-партнері на дату проведення розіграшу, кожному Переможцю (далі –
«Подарунок»). Загальна кількість подарунків - 20 штук.
5.3 Подарунок буде перераховано на карту Monobank Переможця у строк не пізніше
31 серпня 2019 .

Тому все ж придбати
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.08.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
124 61413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 09:31
taya77
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
0 921
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 10:05
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.