Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

У попередніх оглядах ми оминули увагою акцію від банку Альянс. Оформлюйте депозит на умовах Ощадний, Ощадний + або Капітальний з 19.06 по 16.08.2019 на суму від 50 000 грн., 2 000 дол. або євро та з 19.08. по 30.08 на суму від 100 000 грн., 4 000 дол. або євро та на строк від 6 місяців та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.
Цей сертифікат від туроператора JoinUp ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Перший розіграш подарунків відбувся 8 липня, а наступні: 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року.
Якщо ж сума коштів, що ви б хотіли розмістити на депозит, менша за зазначені вище, але більша від 15 000 грн., то ви завжди можете збільшити відсоток за цими вкладами завдяки Бонусу до депозиту.
З 10 липня вніс зміни до депозитної програми Універсал Банк. Ставки за вкладами не було змінено, але депозит, що раніше називався Святковий, відтепер носить назву До 19%. Нагадаємо, що термін цього вкладу 4,5 місяці, тобто 3 рази по 45 днів. Ставка протягом перших 45 днів становить 15%, наступних - 16%, та 19% річних за останні 45 днів. Тобто середня ставка за весь термін дії вкладу складатиме 16,67%.
Підвищити дохідність за Строковими вкладами цього банку ви можете, подавши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту.
Цього тижня також підвищив ставки по своїм вкладам і банк Форвард. Зокрема на 0,5% виросла ставка по вкладах Максимум через Інтернет-банк та Крок назустріч Стандарт через інтернет-банк у доларах США. Також було додано вклад Пенсійний, що призначений для клієнтів віком від 55 років. Мінімальна сума становить 5 000 грн., термін депозиту: 3, 6, 12 місяців. Виплата відсотків здійснюється щомісячно. Можливості поповнити цей вклад немає, а ось автопролонгація за ним передбачена. Максимальна ставка складає 18% для вкладів терміном 367 днів.
Що ж робити, якщо вам менше 55 років, а ставку хочеться якомога вищу? Ви можете скористатись нашим бонусом до депозиту по вкладу Альтернативний і отримати до 17,5% у гривні.
З 11.07. також змінились ставки у банку Конкорд. Відсотки дещо знизились, відтепер максимальний дохід у гривні можна отримати за вкладом Для Пенсіонерів - 16,5% на термін 12 місяців + 1 день, у доларах США за вкладом Класичний+ - 4,75% та у євро за вкладом Накопичувальний - 2,5% на той же термін.
Ви вже скучили за нашими цікавими та незвичайними фактами, якими ми ділились наприкінці оглядів?