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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:30

Всім привіт. А ми до вас з черговим оглядом новим та змін по депозитах.

У попередніх оглядах ми оминули увагою акцію від банку Альянс. Оформлюйте депозит на умовах Ощадний, Ощадний + або Капітальний з 19.06 по 16.08.2019 на суму від 50 000 грн., 2 000 дол. або євро та з 19.08. по 30.08 на суму від 100 000 грн., 4 000 дол. або євро та на строк від 6 місяців та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.
Цей сертифікат від туроператора JoinUp ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Перший розіграш подарунків відбувся 8 липня, а наступні: 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року.
Якщо ж сума коштів, що ви б хотіли розмістити на депозит, менша за зазначені вище, але більша від 15 000 грн., то ви завжди можете збільшити відсоток за цими вкладами завдяки Бонусу до депозиту.

З 10 липня вніс зміни до депозитної програми Універсал Банк. Ставки за вкладами не було змінено, але депозит, що раніше називався Святковий, відтепер носить назву До 19%. Нагадаємо, що термін цього вкладу 4,5 місяці, тобто 3 рази по 45 днів. Ставка протягом перших 45 днів становить 15%, наступних - 16%, та 19% річних за останні 45 днів. Тобто середня ставка за весь термін дії вкладу складатиме 16,67%.
Підвищити дохідність за Строковими вкладами цього банку ви можете, подавши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту.

Цього тижня також підвищив ставки по своїм вкладам і банк Форвард. Зокрема на 0,5% виросла ставка по вкладах Максимум через Інтернет-банк та Крок назустріч Стандарт через інтернет-банк у доларах США. Також було додано вклад Пенсійний, що призначений для клієнтів віком від 55 років. Мінімальна сума становить 5 000 грн., термін депозиту: 3, 6, 12 місяців. Виплата відсотків здійснюється щомісячно. Можливості поповнити цей вклад немає, а ось автопролонгація за ним передбачена. Максимальна ставка складає 18% для вкладів терміном 367 днів.
Що ж робити, якщо вам менше 55 років, а ставку хочеться якомога вищу? Ви можете скористатись нашим бонусом до депозиту по вкладу Альтернативний і отримати до 17,5% у гривні.

З 11.07. також змінились ставки у банку Конкорд. Відсотки дещо знизились, відтепер максимальний дохід у гривні можна отримати за вкладом Для Пенсіонерів - 16,5% на термін 12 місяців + 1 день, у доларах США за вкладом Класичний+ - 4,75% та у євро за вкладом Накопичувальний - 2,5% на той же термін.

Ви вже скучили за нашими цікавими та незвичайними фактами, якими ми ділились наприкінці оглядів? Запрошуємо до нашої сторінки на Фейсбук, де щодня ви зможете дізнаватись про щось нове та дивовижне зі світу фінансів.
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