Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З 11.07. також змінились ставки у банку Конкорд. Відсотки дещо знизились, відтепер максимальний дохід у гривні можна отримати за вкладом Для Пенсіонерів - 16,5% на термін 12 місяців + 1 день, у доларах США за вкладом Класичний+ - 4,75% та у євро за вкладом Накопичувальний - 2,5% на той же термін.
Ну і насамкінець, банк Глобус опублікував думку Дмитра Лазарєва - свого начальника казначейства, щодо того, що ж буде з доларовими депозитами Середня ставка за доларовими депозитами перебуває нижче позначки в 4%. Наскільки це відображає фінансові реалії? Ставка не залежить від коливань курсу, скоріше, від наявності альтернатив для інвестування або заощадження. Ставка в 4% нижче рівня прибутковості по номінованим у валюті ОВДП і вартості зовнішніх суверенних і корпоративних залучень, які знаходяться в діапазоні 7,5-9,0%. З точки зору вкладників, що оперують великими сумами довгострокових заощаджень у валюті, ОВДП виглядає більш цікавим інструментом – як з точки зору ліквідності, так і прибутковості. Для тих вкладників, хто зберігає на депозитах невеликі суми, ставка в 4% цілком відповідає ринковим реаліям. Українці все ще готові зберігати гроші в валюті, незважаючи на низьку прибутковість? Велика частина депозитів в банках – це не інструмент інвестування, а інструмент накопичення коштів для майбутніх покупок, тому прибутковість депозитів в даному випадку вторинна. Клієнти банків зберігають гроші в валюті в силу того, що вартість усіх великих покупок так чи інакше виражена в валюті – будь то нерухомість, авто або імпортні товари тривалого користування. У цьому можна легко переконатися, якщо подивитися приватні оголошення про продаж майна. Ціна, як правило, вказана в доларах, і навряд чи це зміниться найближчим часом. Вартість всіх імпортних товарів має кореляцію з курсом долара до гривні. Отримати вищу ставку за депозитами цього банку ви можете, розмістивши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту, перед оформленням вкладу.