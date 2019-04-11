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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:30

Всім привіт. А ми до вас з черговим оглядом новим та змін по депозитах.

У попередніх оглядах ми оминули увагою акцію від банку Альянс. Оформлюйте депозит на умовах Ощадний, Ощадний + або Капітальний з 19.06 по 16.08.2019 на суму від 50 000 грн., 2 000 дол. або євро та з 19.08. по 30.08 на суму від 100 000 грн., 4 000 дол. або євро та на строк від 6 місяців та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.
Цей сертифікат від туроператора JoinUp ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Перший розіграш подарунків відбувся 8 липня, а наступні: 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року.
Якщо ж сума коштів, що ви б хотіли розмістити на депозит, менша за зазначені вище, але більша від 15 000 грн., то ви завжди можете збільшити відсоток за цими вкладами завдяки Бонусу до депозиту.

З 10 липня вніс зміни до депозитної програми Універсал Банк. Ставки за вкладами не було змінено, але депозит, що раніше називався Святковий, відтепер носить назву До 19%. Нагадаємо, що термін цього вкладу 4,5 місяці, тобто 3 рази по 45 днів. Ставка протягом перших 45 днів становить 15%, наступних - 16%, та 19% річних за останні 45 днів. Тобто середня ставка за весь термін дії вкладу складатиме 16,67%.
Підвищити дохідність за Строковими вкладами цього банку ви можете, подавши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту.

Цього тижня також підвищив ставки по своїм вкладам і банк Форвард. Зокрема на 0,5% виросла ставка по вкладах Максимум через Інтернет-банк та Крок назустріч Стандарт через інтернет-банк у доларах США. Також було додано вклад Пенсійний, що призначений для клієнтів віком від 55 років. Мінімальна сума становить 5 000 грн., термін депозиту: 3, 6, 12 місяців. Виплата відсотків здійснюється щомісячно. Можливості поповнити цей вклад немає, а ось автопролонгація за ним передбачена. Максимальна ставка складає 18% для вкладів терміном 367 днів.
Що ж робити, якщо вам менше 55 років, а ставку хочеться якомога вищу? Ви можете скористатись нашим бонусом до депозиту по вкладу Альтернативний і отримати до 17,5% у гривні.

З 11.07. також змінились ставки у банку Конкорд. Відсотки дещо знизились, відтепер максимальний дохід у гривні можна отримати за вкладом Для Пенсіонерів - 16,5% на термін 12 місяців + 1 день, у доларах США за вкладом Класичний+ - 4,75% та у євро за вкладом Накопичувальний - 2,5% на той же термін.

Ви вже скучили за нашими цікавими та незвичайними фактами, якими ми ділились наприкінці оглядів? Запрошуємо до нашої сторінки на Фейсбук, де щодня ви зможете дізнаватись про щось нове та дивовижне зі світу фінансів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:54

Всім привіт. Представляємо наш черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

З 01.07.2019 оновились тарифи по картці ХочуКа Юнекс Банку. Відтепер видача платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби коштуватиме 150 грн. Решта тарифів не змінилась.
Ознайомитись з тарифами та замовити картку ХочуКа ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.

З 04.07.2019 р. було внесено зміни до тарифів за карткою Кредитна картка «EasyPay кобренд»_new та Кредитна картка EasyPay кобренд _ NoName банку Форвард, а саме відмінено тарифікацію отримання рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням на електронний файл.
Більш детально з умовами та тарифами кредитної карти EasyPay ви можете ознайомитись тут.

3 24.06.2019 р. призупинено відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card ТАСкомбанку.
Проте доступними для замовлення лишаються дві інші картки цього банку, які представлені і у нашому сервісі порівняння кредитних карток.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:01

Вітаємо вас! Пропонуємо до вашої уваги черговий огляд новин та змін за депозитами.

З 18.07. вніс зміни до свої депозитної програми банк Альянс. Зокрема, було знижено ставки в гривні та доларах США за вкладами Ощадний, Ощадний+ та Капітальний. Тож максимальними за цими валютами є ставки за вкладом Ощадний: 18% у гривні на термін 9 та 12 місяців та 5% у доларах США на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну без урахування різноманітних програм лояльності.
Окрім того підвищити дохідність за вкладами банку Альянс ви можете за допомогою нашого Бонусу.

ОТП Банк презентує новий продукт у лінійці банківських пропозицій – депозит на 7 місяців з відсотковою ставкою 99% річних на перший місяць дії договору та щомісячною виплатою відсотків.
Вже через 30 днів після розміщення вкладу клієнт отримає всю суму відсотків, нарахованих протягом першого місяця за ставкою 99% річних. У наступні 6 місяців ставка становитиме 0.01% річних. За рахунок цього, клієнт отримає наперед всі відсотки, які за іншим вкладом йому довелося б отримувати частинами щомісяця або чекати закінчення терміну договору.
Мінімальна сума депозиту складає 5 000 грн. Ефективна процентна ставка за увесь строк договору становить 14,15% річних. Договір на банківський вклад укладається на 210 днів (7 періодів по 30 днів). Депозит без поповнення, дострокового повернення та пролонгації.
Якщо ж вас цікавить депозит на інший термін чи з виплатою відсотків у кінці терміну, то ви завжди можете розмістити Строковий депозит у цьому банку, а вищий відсоток отримати завдяки нашому Бонусу до депозиту.

Ну і насамкінець, банк Глобус опублікував думку Дмитра Лазарєва - свого начальника казначейства, щодо того, що ж буде з доларовими депозитами
Середня ставка за доларовими депозитами перебуває нижче позначки в 4%. Наскільки це відображає фінансові реалії?
Ставка не залежить від коливань курсу, скоріше, від наявності альтернатив для інвестування або заощадження. Ставка в 4% нижче рівня прибутковості по номінованим у валюті ОВДП і вартості зовнішніх суверенних і корпоративних залучень, які знаходяться в діапазоні 7,5-9,0%. З точки зору вкладників, що оперують великими сумами довгострокових заощаджень у валюті, ОВДП виглядає більш цікавим інструментом – як з точки зору ліквідності, так і прибутковості. Для тих вкладників, хто зберігає на депозитах невеликі суми, ставка в 4% цілком відповідає ринковим реаліям.
Українці все ще готові зберігати гроші в валюті, незважаючи на низьку прибутковість?
Велика частина депозитів в банках – це не інструмент інвестування, а інструмент накопичення коштів для майбутніх покупок, тому прибутковість депозитів в даному випадку вторинна. Клієнти банків зберігають гроші в валюті в силу того, що вартість усіх великих покупок так чи інакше виражена в валюті – будь то нерухомість, авто або імпортні товари тривалого користування. У цьому можна легко переконатися, якщо подивитися приватні оголошення про продаж майна. Ціна, як правило, вказана в доларах, і навряд чи це зміниться найближчим часом. Вартість всіх імпортних товарів має кореляцію з курсом долара до гривні.
Отримати вищу ставку за депозитами цього банку ви можете, розмістивши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту, перед оформленням вкладу.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:46

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Розділіть з нами смуток з приводу скорочення відділень Універсалу. Це важлива новина, як мені здається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:50

klug

Не сумуйте! Життя швидкоплинна річ: сьогодні закрили одні, завтра відкриють інші ;)
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