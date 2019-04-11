Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З 11.07. також змінились ставки у банку Конкорд. Відсотки дещо знизились, відтепер максимальний дохід у гривні можна отримати за вкладом Для Пенсіонерів - 16,5% на термін 12 місяців + 1 день, у доларах США за вкладом Класичний+ - 4,75% та у євро за вкладом Накопичувальний - 2,5% на той же термін.
Ну і насамкінець, банк Глобус опублікував думку Дмитра Лазарєва - свого начальника казначейства, щодо того, що ж буде з доларовими депозитами Середня ставка за доларовими депозитами перебуває нижче позначки в 4%. Наскільки це відображає фінансові реалії? Ставка не залежить від коливань курсу, скоріше, від наявності альтернатив для інвестування або заощадження. Ставка в 4% нижче рівня прибутковості по номінованим у валюті ОВДП і вартості зовнішніх суверенних і корпоративних залучень, які знаходяться в діапазоні 7,5-9,0%. З точки зору вкладників, що оперують великими сумами довгострокових заощаджень у валюті, ОВДП виглядає більш цікавим інструментом – як з точки зору ліквідності, так і прибутковості. Для тих вкладників, хто зберігає на депозитах невеликі суми, ставка в 4% цілком відповідає ринковим реаліям. Українці все ще готові зберігати гроші в валюті, незважаючи на низьку прибутковість? Велика частина депозитів в банках – це не інструмент інвестування, а інструмент накопичення коштів для майбутніх покупок, тому прибутковість депозитів в даному випадку вторинна. Клієнти банків зберігають гроші в валюті в силу того, що вартість усіх великих покупок так чи інакше виражена в валюті – будь то нерухомість, авто або імпортні товари тривалого користування. У цьому можна легко переконатися, якщо подивитися приватні оголошення про продаж майна. Ціна, як правило, вказана в доларах, і навряд чи це зміниться найближчим часом. Вартість всіх імпортних товарів має кореляцію з курсом долара до гривні. Отримати вищу ставку за депозитами цього банку ви можете, розмістивши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту, перед оформленням вкладу.
Всім привіт! Ми до вас з черговим оглядом новин та змін по кредитних картках.
ПУМБ запустив оплату через Garmin Pay для держателів карток Mastercard з 17 липня. Сервіс Garmin Pay розроблений спеціально для людей, які ведуть активний спосіб життя і користуються спеціальними девайсами для вимірювання пульсу, кількості кроків тощо. Відтепер клієнти ПУМБ зможуть за допомогою годинника Garmin не лише фіксувати основні фізичні показники, але й оплачувати покупки. Це особливо зручно, коли, наприклад, під час пробіжки потрібно купити воду. З Garmin Pay більше не потрібно брати з собою на тренування зайві речі, такі як гаманець чи телефон, - оплачувати покупки можна безконтактно годинником. На активацію сервісу знадобиться лише кілька хвилин: спочатку необхідно встановити додаток Garmin Connect (доступно в Google Play/App Store), після чого синхронізувати смартфон із годинником і додати платіжні картки Mastercard від ПУМБ. Вперше про Garmin Pay світ почув 2017 року, і менш, ніж за рік до сервісу підключилися кілька десятків держав. Україна стала 18-ою країною, жителі якої можуть розплачуватися з Garmin Pay. У серпні 2018 року у ПУМБ ця опція стала доступна для держателів карток VISA. А замовити картки ПУМБ ви можете за допомогою нашого сервісу порівняння кредитних карток.
Як ми вже згадували, з 1 липня Глобус банк оновив тарифи по пакету Преміальна картка. Зараз же банк вирішив нагадати про преміальні сервіси цієї карти. Власник преміальної карти Mastercard Platinum гарантовано має: - MasterCard Lounge в українських аеропортах; - Fast Line на виліт і приліт в українських аеропортах; - Послуги швидкої реєстрації на рейс та здачі багажу в українських аеропортах. А також: - VIP консьєрж сервіс; - послугу Lounge Key (доступ до бізнес-лож в аеропортах світу); - 18% річних у гривні на залишок; - безкоштовне членство в Hertz Gold Plus Rewards ® і Avis Preferred Club та знижки на оренду авто та багато іншого! Ознайомитись з тарифами цієї карти ви можете тут.
У минулому огляді ми зауважили, що Юнекс Банк додав тариф на видачу платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби - 150 грн. до тарифного пакету картки ХочуКа. Також банк розповів подробиці про цю послугу. Для оформлення кредитної картки Вам необхідно бути віком старше 21 року та мати персональний комп’ютер або будь-який інший гаджет з доступом до інтернету. Потім потрібно буде лише заповнити онлайн форму. За вказаними реквізитами фахівці самостійно зв’яжуться з Вами для уточнення та схвалення заявки, що займе не більше 15 хвилин Вашого часу. Після погодження банком Вашої заявки, кредитна картка буде доставлена вказаною адресою за допомогою кур'єра. Банк активує Вашу картку лише після отримання її Вами особисто. Доставка кредитної картки ХочуКа є повністю відпрацьованою та безпечною для всіх клієнтів банку! Подати заявку на оформлення картки ви можете і у нашому фінансовому супермаркеті.
Financial Expert написав:Як ми вже згадували, з 1 липня Глобус банк оновив тарифи по пакету Преміальна картка. Зараз же банк вирішив нагадати про преміальні сервіси цієї карти. Власник преміальної карти Mastercard Platinum гарантовано має...
Это всё, конечно, хорошо, но не плохо бы было сразу говорить, что эта карта стоит 3к в год
mustbe написав:Это всё, конечно, хорошо, но не плохо бы было сразу говорить, что эта карта стоит 3к в год
Так, саме про це ми і згадували в попередніх оглядах:
Financial Expert написав:З 1 липня відбулися зміни по картах банку Глобус. По карті Platinum MasterCard Преміальна карта: Обслуговування - 2990 грн. (Було 2490 грн.); Відсоток на залишок - 18% (було 6,9%); Комісія за зняття власних коштів: В касі свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.); В банкоматах свого банку - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.); В банкоматах банків партнерів - 0,5% + 10 грн. (Було 0,5% + 2 грн.); В банкоматах інших банків - 2% + 20 грн. (Було 2% + 5 грн.).
Всім веселої п’ятниці! А ми до вас з черговим оглядом новин та змін по депозитах. З 23 липня вніс зміни до своєї депозитної програми Райффайзен Банк Аваль. Знизились ставки у гривні по вкладах Класичний Строковий та Бонус. А також було суттєво знижено ставки у доларах США по вкладу Класичний Строковий. Отже тепер максимально ви можете отримати по тому ж Класичному Строковому терміном 6 міс. у гривні - 15,5% та на 367 днів у доларах США та євро - 0,35%.
А ще у програмі Бонус до депозиту від Finance.ua з’явився новий учасник – Ідея Банк. Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua на термінові вклади: 3 міс. – до 19,00%, 1,5% річних від вкладу; 6 міс. – до 19,90%, 1,1% річних від вкладу; 9 міс. – 16,75%, 0,7% річних від вкладу; 12 міс. – 17,25%, 0,5% від вкладу. *Умови банку: Термін вкладу: 3-12 міс. Мінімальна сума вкладу: 30 000 грн. Термін вкладу: 3, 6, 9, 12 міс. Оформляються через відділення «Ідея банку». В програмі беруть участь всі термінові вклади. Для терміну 3 місяці вказана ставка за депозитом «Динамічний» – до 19,00%. Для терміну 6 місяців вказана ставка за депозитом «Динамічний» – до 19,90%. «Динамічний» – вклад зі зростаючою процентною ставкою і з можливістю дострокового закриття без втрати відсотків. Для термінів 9 і 12 місяців вказані ставки депозиту «Безпечний». За перерозміщені депозити протягом 10 днів після закінчення попереднього терміну розміщення, бонус виплачується тільки на суму, що перевищує суму попереднього вкладу, якщо вона не менше 30 000 грн. Програма не діє при: вкладі менше 30 000 гривень, наданні недостовірних даних, терміні менше 3 місяців, відкритті до подачі заявки, перерозміщенні депозитів на суму менше 60 000 грн, протягом 10 днів з моменту закінчення попереднього договору. Скористатись цією пропозицією ви можете, заповнивши заявку на відповідній сторінці.
Всім погожої середи! А у нас знову огляд новин та змін по кредитних картках.
ПриватБанк і Visa запускають першу в Україні платіжну картку в преміальній лінійці - Visa Signature. Завдяки ексклюзивному вертикальному дизайну та набору привілеїв та сервісів Visa Signature перш за все цікава активним користувачам та мандрівникам. Картка пропонує набір зручних сервісів та переваг для туристів, починаючи з планування та організації поїздки до безпосередньо подорожі: туристичне страхування і страхування від затримки рейсу та багажу, а також захист покупок, здійснених з карткою Visa Signature (до 500 тис. долл США); розширений FastLine та пакування багажу в аеропорті Бориспіль (до 10 безкоштовно на рік); доступ до комфортних бізнес залів аеропортів по всьому світу за програмою Lounge Key; знижки до 12% на бронювання готелю на agoda.com та до 8% на hotels.com і колекцію готелів класу Luxury - Visa Luxury Hotel Сollection; необмежений доступ до програми Світ привілеїв Visa; 5% кешбек на квитки (авіа, залізниця, автобуси), сплачених Visa Signature. З Visa Signature зручно сплачувати безконтактно - карткою чи смартфоном з Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay. Додаткові сервіси, які пропонує ПриватБанк з карткою Visa Signature, включають кредитний ліміт без застави до 300 000 грн з пільговим періодом до 55 днів, безкоштовний консьєрж-пакет “Travel”, окрему лінію підтримки (digital-канали) та окремі зони обслуговування у ПриватБанк з персональним менеджером тощо. Картку поки що не можна оформити у нашому фінансовому супермаркеті, проте там є інші картки ПриватБанку.
З 1 серпня клієнти ПУМБ, що користуються преміальними картками Visa Platinum та Visa Infinite зможуть скористатися додатковими сервісами у аеропортах. Держателі карток Visa Platinum від ПУМБ за умови здійснення з 1 серпня розрахунків від 5 тисяч гривень протягом одного місяця отримають можливість двічі на рік скористатися: Безкоштовними візитами до понад тисячі міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key Знижкою -50% на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва Послугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорті «Бориспіль». Оформити картку Visa Platinum з тарифним пакетом soloМАНДРИ ви можете у нас на порталі.
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