Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 24 лип, 2019 20:20

Всім привіт! Ми до вас з черговим оглядом новин та змін по кредитних картках.запустив оплату через Garmin Pay для держателів карток Mastercard з 17 липня.Сервіс Garmin Pay розроблений спеціально для людей, які ведуть активний спосіб життя і користуються спеціальними девайсами для вимірювання пульсу, кількості кроків тощо. Відтепер клієнти ПУМБ зможуть за допомогою годинника Garmin не лише фіксувати основні фізичні показники, але й оплачувати покупки. Це особливо зручно, коли, наприклад, під час пробіжки потрібно купити воду. З Garmin Pay більше не потрібно брати з собою на тренування зайві речі, такі як гаманець чи телефон, - оплачувати покупки можна безконтактно годинником.На активацію сервісу знадобиться лише кілька хвилин: спочатку необхідно встановити додаток Garmin Connect (доступно в Google Play/App Store), після чого синхронізувати смартфон із годинником і додати платіжні картки Mastercard від ПУМБ.Вперше про Garmin Pay світ почув 2017 року, і менш, ніж за рік до сервісу підключилися кілька десятків держав. Україна стала 18-ою країною, жителі якої можуть розплачуватися з Garmin Pay. У серпні 2018 року у ПУМБ ця опція стала доступна для держателів карток VISA.Як ми вже згадували, з 1 липняоновив тарифи по пакету Преміальна картка.Зараз же банк вирішив нагадати про преміальні сервіси цієї карти. Власник преміальної карти Mastercard Platinum гарантовано має:- MasterCard Lounge в українських аеропортах;- Fast Line на виліт і приліт в українських аеропортах;- Послуги швидкої реєстрації на рейс та здачі багажу в українських аеропортах.А також:- VIP консьєрж сервіс;- послугу Lounge Key (доступ до бізнес-лож в аеропортах світу);- 18% річних у гривні на залишок;- безкоштовне членство в Hertz Gold Plus Rewards ® і Avis Preferred Club та знижки на оренду авто та багато іншого!У минулому огляді ми зауважили, щододав тариф на видачу платіжної картки, оформленої дистанційно, у т.ч. за допомогою кур’єрської служби - 150 грн. до тарифного пакету картки ХочуКа.Також банк розповів подробиці про цю послугу. Для оформлення кредитної картки Вам необхідно бути віком старше 21 року та мати персональний комп’ютер або будь-який інший гаджет з доступом до інтернету. Потім потрібно буде лише заповнити онлайн форму. За вказаними реквізитами фахівці самостійно зв’яжуться з Вами для уточнення та схвалення заявки, що займе не більше 15 хвилин Вашого часу.Після погодження банком Вашої заявки, кредитна картка буде доставлена вказаною адресою за допомогою кур'єра. Банк активує Вашу картку лише після отримання її Вами особисто. Доставка кредитної картки ХочуКа є повністю відпрацьованою та безпечною для всіх клієнтів банку!