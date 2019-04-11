Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Продовжується акція від банку Форвард Депозит поповняй – телевізор вигравай! Проводиться вона на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно. Для того, щоб стати учасником акції необхідно в період її дії поповнити коштами діючий строковий депозит на суму від 5 000 гривень (або еквівалент цієї суми в доларах США або євро за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення. Подарунком акції є 1 телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030. Визначення переможця здійснюється 05 вересня 2019 р. шляхом випадкової вибірки серед учасників, які виконали умови. Один учасник може приймати участь в програмі лише один раз за весь період дії незалежно від кількості поповнень діючих депозитів.
Відкрити депозит, щоб взяти участь у акції, ви можете, розмістивши заявку у нашому Бонусі до депозиту.
У А-банка з’явився вклад Online. Вклад можна розмістити у гривні, терміном 3, 6 або 12 місяців, отримавши до 17,5%. Вклад можна поповнювати. Виплата відсотків за ним проводиться щомісячно. Дострокове розірвання не передбачено.
З 29.07. вніс зміни до своєї депозитної програми РВС Банк. Ставки у гривні та іноземних валютах знизились на 0,25-0,5%. Відтепер максимальний відсоток без урахування програм лояльності у гривні пропонує вклад Respect з виплатою відсотків в кінці терміну та без можливості поповнення на термін 12 місяців - 17,25%, а у іноземних валютах на тих же умовах вклад Stability - 4,75%.
Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує акцію «Мегаприбуток – Ідеальні 30%», у якій буде розіграно надання відсоткової ставки по вкладу - 30% річних.
Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня.
Для участі в акції потрібно в у цей період оформити чи переоформити депозитний вклад на 3-6 міс. без поповнення. Він може становити від 1 тис. грн до 100 тис. грн.
У розіграші можуть брати участь 2 вклади кожного клієнта.
Переможців акції буде визначено під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою
Під час кожного розіграшу буде визначено 30 переможців.
Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада.
Розмістити депозит у цьому банку та гарантовано отримати вищий відсоток ви зможете завдяки нашому Бонусу до депозиту.
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