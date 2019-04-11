Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 07 сер, 2019 20:15

Вітаємо всіх! Пропонуєм огляд новин та змін за кредитними картками.Україна оновив перелік категорій покупок з підвищеним кешбеком у програмі винагород клієнтів– Cash’U CLUB! У переліку – «Duty Free», «Спорт та фітнес», «Залізничні квитки», «Одяг», «Виномаркети», «Медичні заклади», «Аптеки».А для батьків довгоочікувана категорія «Канцтовари», щоб як слід підготуватися до навчального року.І як завжди – з підвищеними категоріями учасники програми винагород повертають до 20% витрачених коштів. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 категорій «СУПЕРбонусів».Зароблений кешбек можеш повернути грошима на рахунок або ж використати для участі у розіграшах. Ще є шанс виграти сертифікат номіналом 70 000 гривень на відпочинок!Також банк інформував власників карток Visa Platinum (пакет послуг Platinum Black, кредитна картка Alfa Travel) про зміни з 01.08.2019 правил доступу до сервісів в аеропортах, а саме:Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік)упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік)необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.Важливо знати, що:враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту;покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються;покупки враховуються по даті їх списання з рахунку, а не по даті виконання;Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.Із нагоди свого 30-річчяоголошує акцію для нових клієнтів «30% cashback до 30 років IdeaBank», у якій буде розіграно 30% кешбеку від загальної суми розрахунків за карткою.Для участі в акції потрібно, починаючи із 1 серпня, оформити будь-яку картку Ідея Банку та розраховуватися нею в торговельних мережах.Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, але кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. Максимальний обсяг кешбеку 500 грн., без урахування податків за кожен етап проведення акції.Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогоюПід час кожного розіграшу буде визначено 60 переможців: 30 власників дебетних карток та 30 – кредитних.А для діючих клієнтів банк підготував акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС.Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС.Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції.Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогоюПід час кожного розіграшу буде визначено 10 переможців.Акції стартують із 1 серпня та тривають до 31 жовтня. Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада.Маєте кредитні картки «Прозора», «Fishka», «Fishback», «Хочу-картка», «100 днів» відСкористайтеся шансом виграти сертифікат на подорож на суму 50 000 грн!Для участі в розіграші:Розраховуйтесь Вашою кредитною карткою в період з 01.08.2019 – 30.09.2019 від Райффайзен Банку Аваль на суму від 1000 грн та ставайте учасником розіграшу!Сумарно розрахунок на суму 1000 грн дорівнює 1 шансу для участі у розіграші.Більше розрахунків – більше шансів на виграш!