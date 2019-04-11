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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:17

Всім веселої п’ятниці! А ми до вас з оглядом новин та змін по депозитах.

Продовжується акція від банку Форвард Депозит поповняй – телевізор вигравай! Проводиться вона на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно. Для того, щоб стати учасником акції необхідно в період її дії поповнити коштами діючий строковий депозит на суму від 5 000 гривень (або еквівалент цієї суми в доларах США або євро за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення. Подарунком акції є 1 телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030. Визначення переможця здійснюється 05 вересня 2019 р. шляхом випадкової вибірки серед учасників, які виконали умови. Один учасник може приймати участь в програмі лише один раз за весь період дії незалежно від кількості поповнень діючих депозитів.
Відкрити депозит, щоб взяти участь у акції, ви можете, розмістивши заявку у нашому Бонусі до депозиту.

У А-банка з’явився вклад Online. Вклад можна розмістити у гривні, терміном 3, 6 або 12 місяців, отримавши до 17,5%. Вклад можна поповнювати. Виплата відсотків за ним проводиться щомісячно. Дострокове розірвання не передбачено.

З 29.07. вніс зміни до своєї депозитної програми РВС Банк. Ставки у гривні та іноземних валютах знизились на 0,25-0,5%. Відтепер максимальний відсоток без урахування програм лояльності у гривні пропонує вклад Respect з виплатою відсотків в кінці терміну та без можливості поповнення на термін 12 місяців - 17,25%, а у іноземних валютах на тих же умовах вклад Stability - 4,75%.

Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує акцію «Мегаприбуток – Ідеальні 30%», у якій буде розіграно надання відсоткової ставки по вкладу - 30% річних.
Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня.
Для участі в акції потрібно в у цей період оформити чи переоформити депозитний вклад на 3-6 міс. без поповнення. Він може становити від 1 тис. грн до 100 тис. грн.
У розіграші можуть брати участь 2 вклади кожного клієнта.
Переможців акції буде визначено під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/.
Під час кожного розіграшу буде визначено 30 переможців.
Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада.
Розмістити депозит у цьому банку та гарантовано отримати вищий відсоток ви зможете завдяки нашому Бонусу до депозиту.

А ще у розділі Бонус до депозиту ви знайдете багато інших цікавих можливостей отримати додатковий дохід по вкладах різних банків.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:59

Financial Expert
Мега клонував Моно: https://todobank.com.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:01

  klug написав:Financial Expert
Мега клонував Моно: https://todobank.com.ua/


Як їм не соромно! Побачимо, що ж буде далі.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:15

  Financial Expert написав:
  klug написав:Financial Expert
Мега клонував Моно: https://todobank.com.ua/


Як їм не соромно! Побачимо, що ж буде далі.

Харьковчан будут обслуживать.У Мони более ляма по всей стране.Подождём рефералку))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:43

  Мизантрóп написав:Подождём рефералку))

Рефейралка у тарифах є - не найщедріша пропозиція з існуючих на ринку, але тим не менше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 07:51

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:...Побачимо, що ж буде далі.
Та ще на фоні новини, що безконтактні картки платіжної системи Visa не настільки надійні.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:15

Вітаємо всіх! Пропонуєм огляд новин та змін за кредитними картками.

Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій покупок з підвищеним кешбеком у програмі винагород клієнтів– Cash’U CLUB! У переліку – «Duty Free», «Спорт та фітнес», «Залізничні квитки», «Одяг», «Виномаркети», «Медичні заклади», «Аптеки».
А для батьків довгоочікувана категорія «Канцтовари», щоб як слід підготуватися до навчального року.
І як завжди – з підвищеними категоріями учасники програми винагород повертають до 20% витрачених коштів. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 категорій «СУПЕРбонусів».
Зароблений кешбек можеш повернути грошима на рахунок або ж використати для участі у розіграшах. Ще є шанс виграти сертифікат номіналом 70 000 гривень на відпочинок!

Також банк інформував власників карток Visa Platinum (пакет послуг Platinum Black, кредитна картка Alfa Travel) про зміни з 01.08.2019 правил доступу до сервісів в аеропортах, а саме:
Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:
відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік)
упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік)
необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.
Важливо знати, що:
враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту;
покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються;
покупки враховуються по даті їх списання з рахунку, а не по даті виконання;
Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.
Ознайомитися з тарифами кредитних карток Альфа-Банку та оформити ту, що сподобалась, ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.

Із нагоди свого 30-річчя Ідея-Банк оголошує акцію для нових клієнтів «30% cashback до 30 років IdeaBank», у якій буде розіграно 30% кешбеку від загальної суми розрахунків за карткою.
Для участі в акції потрібно, починаючи із 1 серпня, оформити будь-яку картку Ідея Банку та розраховуватися нею в торговельних мережах.
Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, але кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. Максимальний обсяг кешбеку 500 грн., без урахування податків за кожен етап проведення акції.
Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/.
Під час кожного розіграшу буде визначено 60 переможців: 30 власників дебетних карток та 30 – кредитних.
А для діючих клієнтів банк підготував акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС.
Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС.
Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції.
Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/.
Під час кожного розіграшу буде визначено 10 переможців.
Акції стартують із 1 серпня та тривають до 31 жовтня. Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада.
Якщо вас зацікавила акція для нових клієнтів, то стати ним ви можете також, подавши заявку на порталі Finance.UA

Маєте кредитні картки «Прозора», «Fishka», «Fishback», «Хочу-картка», «100 днів» від Райффайзен Банку Аваль?
Скористайтеся шансом виграти сертифікат на подорож на суму 50 000 грн!
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Розраховуйтесь Вашою кредитною карткою в період з 01.08.2019 – 30.09.2019 від Райффайзен Банку Аваль на суму від 1000 грн та ставайте учасником розіграшу!
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Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:34

Доброго п’ятничного вечора усім! Вітаємо вас зі святом державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності! Після невеличкої відпустки ми повертаємось з оглядом новин та змін по депозитах.

Банк інвестицій та заощаджень з 09 серпня до 09 вересня 2019 (включно) впроваджує Депозитну Акцію.
Стати учасником Акції можна шляхом розміщення вкладу «Прибутковий» або «Стабільний» на строк від 90 днів у сумі від 5000 у гривні або 500 доларів США (Євро).
Учасники Депозитної Акції мають змогу отримати додаткові заохочувальні проценти до базової ставки за вкладом у гривні до +1% та за вкладом у доларах США (Євро) до +2,019%, а також спеціальне заохочення для вкладів у гривні у вигляді ставки за вкладом 20,19% на весь строк вкладу.

З 14.08.2019 року виросли відсоткові ставки за банківськими вкладами для фізичних осіб Скарбниця, Скарбниця плюс і Вільний у банку Січ. Тож максимальними є тепер ставки у 17,5% у гривні, 5% у доларах США та 4% у євро по вкладу Скарбниця + на 12 місяців. Депозит Вільний пропонує до 8% у гривні та 2% у доларах США та євро.
А збільшити відсоток за депозитами у банку Січ ви можете за допомогою нашого Бонусу.

Також з 14 серпня змінились ставки у валюті по вкладам Альфа-Банку. Відтепер найвищий відсоток можна отримати, розмістивши суму понад 8000 доларів США або євро на термін 36 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну - 5,25% у доларах США та 2,5% у євро.
Якщо ж ви хочете розмістити вклад на менший термін, то підвищити ставку за ним можна, залишивши заявку на сторінці Бонусу до депозиту.

З 19 серпня знизились на 0,5% ставки у доларах США по депозитах Дохідний, Накопичувальний, Вільний та Депозитний конструктор банку ПУМБ. Максимальну дохідність як завжди пропонує вклад Дохідний: на 18 місяців - 3,2% з урахуванням програми лояльності.
Для тих, хто вирішить розмістити депозит у гривні у банку ПУМБ, корисним може виявитись наш Бонус.

З 22 серпня змінились ставки на 6 місяців у гривні та на 12 місяців у всіх валютах по Строковим депозитам з поповненням Універсалбанку. Без урахування програм лояльності ставки на 12 місяців тепер становлять 17,25% у гривні, 3% у доларах США та 2% у євро.
Збільшити ці ставки можна також, скориставшись відповідним Бонусом.

Також з 22.08. змінив ставку у гривні до 12% по депозиту Вільний для суми понад 1 млн. грн. банк Кредит Дніпро. Решта ставок лишились без змін.

Ось такими були ці два тижні. Гарних вам вихідних!
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