Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Всім веселої п’ятниці! А ми до вас з оглядом новин та змін по депозитах.
Продовжується акція від банку Форвард Депозит поповняй – телевізор вигравай! Проводиться вона на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно. Для того, щоб стати учасником акції необхідно в період її дії поповнити коштами діючий строковий депозит на суму від 5 000 гривень (або еквівалент цієї суми в доларах США або євро за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення. Подарунком акції є 1 телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030. Визначення переможця здійснюється 05 вересня 2019 р. шляхом випадкової вибірки серед учасників, які виконали умови. Один учасник може приймати участь в програмі лише один раз за весь період дії незалежно від кількості поповнень діючих депозитів. Відкрити депозит, щоб взяти участь у акції, ви можете, розмістивши заявку у нашому Бонусі до депозиту.
У А-банка з’явився вклад Online. Вклад можна розмістити у гривні, терміном 3, 6 або 12 місяців, отримавши до 17,5%. Вклад можна поповнювати. Виплата відсотків за ним проводиться щомісячно. Дострокове розірвання не передбачено.
З 29.07. вніс зміни до своєї депозитної програми РВС Банк. Ставки у гривні та іноземних валютах знизились на 0,25-0,5%. Відтепер максимальний відсоток без урахування програм лояльності у гривні пропонує вклад Respect з виплатою відсотків в кінці терміну та без можливості поповнення на термін 12 місяців - 17,25%, а у іноземних валютах на тих же умовах вклад Stability - 4,75%.
Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує акцію «Мегаприбуток – Ідеальні 30%», у якій буде розіграно надання відсоткової ставки по вкладу - 30% річних. Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня. Для участі в акції потрібно в у цей період оформити чи переоформити депозитний вклад на 3-6 міс. без поповнення. Він може становити від 1 тис. грн до 100 тис. грн. У розіграші можуть брати участь 2 вклади кожного клієнта. Переможців акції буде визначено під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/. Під час кожного розіграшу буде визначено 30 переможців. Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада. Розмістити депозит у цьому банку та гарантовано отримати вищий відсоток ви зможете завдяки нашому Бонусу до депозиту.
Вітаємо всіх! Пропонуєм огляд новин та змін за кредитними картками.
Альфа-Банк Україна оновив перелік категорій покупок з підвищеним кешбеком у програмі винагород клієнтів– Cash’U CLUB! У переліку – «Duty Free», «Спорт та фітнес», «Залізничні квитки», «Одяг», «Виномаркети», «Медичні заклади», «Аптеки». А для батьків довгоочікувана категорія «Канцтовари», щоб як слід підготуватися до навчального року. І як завжди – з підвищеними категоріями учасники програми винагород повертають до 20% витрачених коштів. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 категорій «СУПЕРбонусів». Зароблений кешбек можеш повернути грошима на рахунок або ж використати для участі у розіграшах. Ще є шанс виграти сертифікат номіналом 70 000 гривень на відпочинок!
Також банк інформував власників карток Visa Platinum (пакет послуг Platinum Black, кредитна картка Alfa Travel) про зміни з 01.08.2019 правил доступу до сервісів в аеропортах, а саме: Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як: відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік) упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік) необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019. Важливо знати, що: враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту; покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються; покупки враховуються по даті їх списання з рахунку, а не по даті виконання; Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування. Ознайомитися з тарифами кредитних карток Альфа-Банку та оформити ту, що сподобалась, ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.
Із нагоди свого 30-річчя Ідея-Банк оголошує акцію для нових клієнтів «30% cashback до 30 років IdeaBank», у якій буде розіграно 30% кешбеку від загальної суми розрахунків за карткою. Для участі в акції потрібно, починаючи із 1 серпня, оформити будь-яку картку Ідея Банку та розраховуватися нею в торговельних мережах. Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, але кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. Максимальний обсяг кешбеку 500 грн., без урахування податків за кожен етап проведення акції. Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/. Під час кожного розіграшу буде визначено 60 переможців: 30 власників дебетних карток та 30 – кредитних. А для діючих клієнтів банк підготував акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС. Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС. Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. Переможці акції будуть визначені під час 3 онлайн-розіграшів на Facebook-сторінці банку за допомогою https://www.random.org/. Під час кожного розіграшу буде визначено 10 переможців. Акції стартують із 1 серпня та тривають до 31 жовтня. Дати проведення розіграшів включно до: 20 вересня, 18 жовтня, 22 листопада. Якщо вас зацікавила акція для нових клієнтів, то стати ним ви можете також, подавши заявку на порталі Finance.UA
Доброго п’ятничного вечора усім! Вітаємо вас зі святом державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності! Після невеличкої відпустки ми повертаємось з оглядом новин та змін по депозитах.
Банк інвестицій та заощаджень з 09 серпня до 09 вересня 2019 (включно) впроваджує Депозитну Акцію. Стати учасником Акції можна шляхом розміщення вкладу «Прибутковий» або «Стабільний» на строк від 90 днів у сумі від 5000 у гривні або 500 доларів США (Євро). Учасники Депозитної Акції мають змогу отримати додаткові заохочувальні проценти до базової ставки за вкладом у гривні до +1% та за вкладом у доларах США (Євро) до +2,019%, а також спеціальне заохочення для вкладів у гривні у вигляді ставки за вкладом 20,19% на весь строк вкладу.
Всім привіт. А ми до вас з оглядом новин та змін по кредитних картках.
Спершу про акції.
З 7 серпня 2019 по 30 вересня 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ у спеціалізованих магазинах, зокрема у мережі інтернет (Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку): 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 5697, 5931, 5945, 5655) на спеціальних умовах: 3 платежі рівними частинами на 3 місяці Без переплат і прихованих комісій Автоматична активація розстрочки при оплаті покупки на суму від 1 000 грн. Під розстрочкою мається на увазі надання кредиту на спеціальних умовах. Оформити картки від ПУМБ ви можете у нас на порталі.
Акція «Призові транзакції» від Forward Bank. Розраховуйтесь більше 5 разів карткою MasterCard від Forward Bank на суму від 100,00 грн. (кожна) та вигравайте подарунки! Період проведення Акції: з 12 серпня по 11 вересня 2019 року. Визначення переможців здійснюється організатором шляхом випадкової вибірки серед Учасників, які виконали умови, визначені Офіційними умовами, окремо по кожному періоду строку дії Акції, шляхом використання Інтернет - ресурсу random.org, а саме: - За 1 період – 27 серпня 2019 року; - За 2 період – 03 вересня 2019 року; - За 3 період – 10 вересня 2019 року; - За 4 період – 18 вересня 2019 року.
Юнекс Банк розпочинає акцію «До 25% вигоди» для власників кредитних карток. До кінця вересня за розрахунки кредитною карткою від «Юнекс Банк» банк повертає до 25% від суми витрат у рахунок кредитного ліміту. Аби відпочинок, подорожі та купівлі були не тільки незабутніми, а й вигідними, реєструйтесь в акції прямо зараз! Отримувати винагороду можна за категорією купівель, що обирається самостійно до початку прийняття участі в акції, шляхом заповнення форми. Щоб отримати винагороду: з 20 серпня по 30 вересня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від «Юнекс Банк»: за послуги готелів (оплата, бронювання); за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо); у закладах громадського харчування; за розважальні послуги; у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами; на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту. Акція розповсюджується: на витрати карткою як в торгово-сервісній мережі України, так і в мережі Інтернет; на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях «Юнекс Банк» до та в період акції. Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі: 25% від суми витрат за послуги готелів; 10% від суми витрат у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами 3% від суми витрат у закладах громадського харчування; 3% від суми витрат за розваги; 2% від суми витрат за транспортні послуги; але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта. У вас ще немає картки від Юнекс Банку? Ви можете оформити її за посиланням.
ТАСкомбанк запровадив розстрочку по кредитній картці! Переводьте у розстрочку будь-які свої витрати оплачені кредитною карткою «Велика п’ятірка» або #PudraCard. Скористайтеся пропозицією вже зараз без жодних авансових платежів та додаткових документів. Просто зателефонуйте до ТАСкомбанк та отримайте кошти на картку. Купуйте зараз – сплачуйте потім. Умови розстрочки: Щомісячна комісія від суми розстрочки – 2,9% Термін дії – до 24 місяців Погашення – рівними частинами. Зручну кількість платежів обирайте самостійно! Оформіть кредитну картку від ТАСкомбанк та дізнайтеся максимальну суму розстрочки разом із встановленим кредитним лімітом!
monobank повідомив новину — зняття готівки в гривні та валюті з карток і депозитів тепер доступне в мережі відділень їх партнера ТАСкомбанк. Це понад 100 відділень по всій Україні. У касах ТАСкомбанку доступні наступні операції: зняття з картки і депозитів у гривні та валюті; поповнення картки і депозитів у гривні та валюті. Комісія за операції становить: Зняття і поповнення депозитів в гривні та валюті, а також поповнення картки в гривні та валюті - безкоштовно Зняття з картки в гривні - Комісія ТАСкомбанк 0,5% (мінімум 10 грн) і стандартна комісія monobank (0,5% в рахунок особистих коштів або 4% в рахунок кредитних) Зняття з картки в валюті - 0,9% від суми Для отримання валюти необхідно взяти із собою паспорт, ІПН і довідку про прописку (якщо у вас ID-картка). Під час виплати вам буде відкрито валютний рахунок, на який буде відправлено валюту. На цьому банк не зупиняється, і вже скоро підключить понад 200 відділень ще одного партнера. Ознайомитись з умовами та залишити заявку на оформлення картки monobank ви можете у нашому сервісі підбору кредитних карток.
Альфа-Банк розпочав передзамовлення нової кредитної картки Все просто. До її переваг банк відносить: Прості умови користування карткою: можна обрати один з трьох доступних кредитних лімітів 5 000, 10 000 чи 15 000 гривень, та сплачувати відповідну до нього фіксовану комісію 10, 20 чи 30 грн, лише за дні користування кредитом. При відсутності заборгованості по картці - жодної плати не стягується Заощадження на кожній покупці до 20% Зняття кредитних коштів через будь-який банкомат без жодних комісій Із повними тарифами по картці Все просто можна ознайомитись тут А поки ви можете оформити будь-яку іншу кредитну картку цього банку у нашому фінансовому супермаркеті.
Скоро вересень, а з ним ще більше змін та акцій. Залишайтесь з нами, намагатимемось тримати вас у курсі.