Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 04 вер, 2019 20:10

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Досить активувати метод оплати "Покупка частинами від monobank" в сервісі WayForPay. Прийом платежів за цим методом буде доступний на платіжній сторінці або віджеті.У WayForPay відзначили, що раді можливості надати онлайн-підприємцям додатковий метод платежу в сервісі від інноваційного банку. При інтеграції продукту "Покупка частинами" в платформу, постаралися врахувати простоту підключення методу оплати продавцю.Магазин вибирає які варіанти покупки частинами будуть доступні на його сайті: від 3 до 12 платежів. Залежно від обраного варіанту розстрочки з продавця буде стягуватися комісія банку за користування розстрочкою. Магазин отримає всю суму вартості товару після першого платежу клієнта, за відрахуванням комісії.На сьогодні, налічується понад 1,2 мільйона власників карт monobank, які можуть на дуже вигідних умовах, без зайвих переплат, швидко і просто оформити покупку частинами. Тим самим формуючи додатковий обіг для онлайн-магазину.Мінімальна сума покупки - 1000 грн. Оплата в розстрочку доступна всім власникам карт monobank. Покупець не сплачує жодних комісій за користування розстрочкою.Для покупки частинами на сторінці / віджеті WayForPay покупцеві необхідно вказати email і номер мобільного, на який зареєстрована карта monobank вибрати кількість платежів і підтвердити платіж в додатку банку. 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