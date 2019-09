Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 11 вер, 2019 20:12

Доброго вечора середи усім! Зустрічайте черговий огляд новин та змін по кредитних картках.З 1 вересня до 30 листопада 2019 року підбирай новий лук на сайті Must Have та отримуй знижку 15%!Що потрібно робити:роби інтернет-замовлення на Must Have на будь-яку сумувикористовуй промокод на знижкусплачуй улюбленою карткою від ТАСКОМБАНКУ — #PudraСard — отримуй знижку 15% від суми чеку та кешбек!Промокод банк надішле в СМС-повідомленні!Знижки діють на всі товари, що представлені на сайті Must Have, окрім позицій зі знижкою магазину.Вперше оплатіть щонайменше дві купівлі з Google Pay та гарантовано отримайте 100 грн.В акції беруть участь тільки купівлі на суму від 50 грн. Максимальний кешбек за період акції – 100 грн.Акція діє з 10.09.2019 до 16.09.2019 включно.А що ви знаєте про пріпейд-картки?