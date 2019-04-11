RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:10

Доброго вечора усім. А ось і наш перший осінній огляд новин та змін по кредитних картках.

У програмі лояльності Альфа-Банку Україна Cash’U CLUB оновлено перелік категорій «СУПЕРбонуси», за покупки в яких нараховується підвищений кешбек, а також акційні пропозиції. Залежно від клубного статусу можна обрати від 2 до 5 таких категорій.
У вересні до нього потрапили: «Кафе та ресторани», «Кіно та театри», «Одяг», «Солодощі», «Дитячі товари», «Аптеки», «Зоомагазини» та «Фотостудії». Спеціально для батьків у перший шкільний місяць залишається активною категорія «Канцтовари».
Любителі подорожувати, отримують підвищений кешбек на СУПЕРкатегорію «Залізничні квитки». А ще – можливість гарантовано здобути 500 грн у акції від Cash’U CLUB та сервісу покупки турів онлайн Farvater, за умови оплати туру на суму від 12 000 грн. Або ж просто заправити повний бак картою на АЗК GLUSCO с кешбеком 10% та вирушити з друзями в драйвову подорож наздоганяти літо.
Для тих, хто віддає перевагу перегляду новинок кіно у атмосфері домашнього затишку, – акція від SWEET TV. Маєте можливість отримувати 10% кешбеку від Сash'U CLUB за кожну оплату до кінця року. Вартість підключення для нових клієнтів SWEET TV усього 1 гривня за перший місяць.
А також з 1 вересня при оформленні кредитної картки «Максимум» через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine – у подарунок 200 грн бонусного кешбеку на рахунок у програмі лояльності Cash’U CLUB.
Акція «Даруємо 200 бонусів» триватиме цілий місяць – з 1 по 30 вересня 2019 року. Для оформлення картки достатньо просто встановити мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine. Для нових користувачів при першому запуску активується поле маркетплейсу, в якому можна обрати кредитну картку «Максимум», а тим, хто вже є клієнтом Альфа-Банку Україна, достатньо просто зайти до мобільного додатку та скористатися опцією замовлення карток у головному меню, розділ «Пропозиції». Завдяки Alfa-Mobile Ukraine не потрібно йти до відділення банку. Після короткої реєстрації з вами зв’яжеться працівник банку та домовиться про зустріч для підписання документів та передачі картки.
Переглянути умови інших карток від Альфа-Банку ви можете у нашому сервісі порівняння кредитних карток.

Більше 8000 онлайн-продавців тепер можуть продавати в розстрочку від monobank, завдяки інтеграції платіжного методу в сервіс WayForPay.
На сьогодні, за даними monobank, покупкою частинами скористалися понад 57 000 клієнтів. Найчастіше українці оплачують даним методом смартфони, Hi-Fi апаратуру, телевізори і велосипеди.
Новим та існуючим клієнтам WayForPay, для підключення оплати в розстрочку до себе на сайт, немає необхідності в додаткових налаштуваннях, заявках та інтеграції. Досить активувати метод оплати "Покупка частинами від monobank" в сервісі WayForPay. Прийом платежів за цим методом буде доступний на платіжній сторінці або віджеті.
У WayForPay відзначили, що раді можливості надати онлайн-підприємцям додатковий метод платежу в сервісі від інноваційного банку. При інтеграції продукту "Покупка частинами" в платформу, постаралися врахувати простоту підключення методу оплати продавцю.
Магазин вибирає які варіанти покупки частинами будуть доступні на його сайті: від 3 до 12 платежів. Залежно від обраного варіанту розстрочки з продавця буде стягуватися комісія банку за користування розстрочкою. Магазин отримає всю суму вартості товару після першого платежу клієнта, за відрахуванням комісії.
На сьогодні, налічується понад 1,2 мільйона власників карт monobank, які можуть на дуже вигідних умовах, без зайвих переплат, швидко і просто оформити покупку частинами. Тим самим формуючи додатковий обіг для онлайн-магазину.
Мінімальна сума покупки - 1000 грн. Оплата в розстрочку доступна всім власникам карт monobank. Покупець не сплачує жодних комісій за користування розстрочкою.
Для покупки частинами на сторінці / віджеті WayForPay покупцеві необхідно вказати email і номер мобільного, на який зареєстрована карта monobank вибрати кількість платежів і підтвердити платіж в додатку банку. Перший платіж буде списаний після підтвердження оплати.
Оформити картку monobank та скористатись оплатою частинами ви можете, подавши заявку у нас на порталі.

Одразу дві акції, що стосуються оплати онлайн, оголосили ПУМБ та Юнекс Банк.

ПУМБ пропонує: Сплачуйте безконтактно – ловіть cashback і 3 головні призи по 10 000 гривень!
В пропозиції беруть участь клієнти, що отримали повідомлення із запрошенням взяти участь в акції «Повертаємо кошти за оплати смартфоном».
​З 02.09 по 30.09 розраховуйтесь карткою Mastercard від ПУМБ через Google Pay або Apple Pay своїм смартфоном та отримайте cashback до 100 гривень!
Як отримати cashback?
Додайте свою картку Mastercard від ПУМБ до гаманців Google Pay або Apple Pay.
Сплачуйте телефоном та отримуйте cashback на наступний день після розрахунків.
За першу транзакцію телефоном – 25 грн.
За п’яту – 50 грн.
За десяту – 100 грн.
Як позмагатись за 10 000 гривень?
Щоб узяти участь у розіграші 10 000 гривень, здійсніть від 10 платежів за допомогою Google Pay або Apple Pay смартфоном.
А оформити картку для участі в акції ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.

Акція Юнекс Банку «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки» від «Нова Пошта» для власників карток Mastercard
Здійснюйте оплату онлайн карткою Mastercard у мобільному додатку чи на сайті «Нова Пошта» - отримуйте можливість виграти iPhone X 256 GB та інші подарунки!
З 02.09.2019 до 29.09.2019 включно клієнти - держателі всіх карток Mastercard® мають шанс виграти iPhone X 256 GB або один із 400 подарункових сертифікатів номіналом 500 грн від MakeUp в акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки».
Щоб взяти участь в акції необхідно:
скористатись послугами «Нова Пошта», а саме: переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий»;
здійснити оплату онлайн через мобільний додаток або через особистий кабінет на сайті;
зареєструвати факт оплати в спеціально створеній формі на сайті online.novaposhta.ua, вписавши номер електронної накладної (ЕН) переказу.
Картка Юнекс Банку також доступна для замовлення у нас на порталі.

А ви вже проходили тест, який допоможе дізнатись чи зможете ви відпочити за рахунок кредитної картки?
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:07

Доброго п’ятничного вечора усім! А ми до вас з оглядом новин та змін по депозитах.

У минулому огляді ми оминули увагою акцію від ТАСкомбанку. Банк запрошує відсвяткувати ювілей разом! З 26 серпня по 31 жовтня 2019 скористайтеся акційною пропозицією із розміщення вкладу «Стабільний» в національній валюті та вигравайте суперставку 30% річних або гарантовані додаткові бонуси від +0,3% до +3%!
Оформлюючи депозит «Стабільний» у будь-якому відділенні ТАСкомбанку, обирайте скретч-карту, стирайте захисне поле і відразу ж дізнайтеся розмір свого додаткового бонусу або вигравайте суперставку 30% річних. Взяти участь в акції можуть як діючі, так і нові клієнти.
Умови акції:
розміщення коштів у гривні за депозитом «Стабільний» на строк 3, 6, 9 та 12 місяців;
акційна пропозиція – скретч-картка з акційною процентною ставкою 30% або додатковим бонусом +0,3%, +1%, +3% річних у гривні;
виплата відсотків — щомісячно / в кінці строку;
мінімальна сума вкладу – 1000 гривень,
термін залучення коштів на депозит з 26.08.2019 р. до 31.10.2019 р. (включно).

З 01.09.2019 вніс зміни до своєї депозитної програми банк ПУМБ. З переліку депозитів прибрали вклад Мастер Бонус. Решта ж ставок лишилась без змін. Думаємо, що банк уже готує нам щось новеньке.
А поки чекаєте - можна розмістити інші вклади у цьому банку, підвищивши ставку за допомогою нашого Бонусу.

Ідея Банк оновив депозитну програму з 05 вересня. Замість вкладів Динамічний 3М та Динамічний 6М з’явилась нова акційна пропозиція - Ідеальні 30.
Параметри вкладу:
Валюта – гривня
Виплата відсотків в кінці терміну або щомісячно
Термін вкладу – 12 місяців
Депозит без поповнення
Мінімальна сума 1 000 грн., максимальна сума 2 000 000 грн.
Спосіб оформлення депозиту у відділенні банку
Для фізичних осіб, яким виповнилось 18 років
Пропозиція діє до 30.09.2019р.
Банк пропонує за цим депозитом 30% у перший місяць розміщення та 17,25% і 16,5% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 18,31% та 17,63%.

Ось таким незвично коротким виявився огляд цього тижня.
А ви чули, що Finance.UA оголосив конкурс, в якому українські студенти можуть виграти 18 тис.грн. на навчання у своєму вузі? Деталі ось у цьому відео.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:12

Доброго вечора середи усім! Зустрічайте черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

ТАСкомбанк дарує знижки на осінній Must Have з #PudraСard!
З 1 вересня до 30 листопада 2019 року підбирай новий лук на сайті Must Have та отримуй знижку 15%!
Що потрібно робити:
роби інтернет-замовлення на Must Have на будь-яку суму
використовуй промокод на знижку
сплачуй улюбленою карткою від ТАСКОМБАНКУ — #PudraСard — отримуй знижку 15% від суми чеку та кешбек!
Промокод банк надішле в СМС-повідомленні!
Знижки діють на всі товари, що представлені на сайті Must Have, окрім позицій зі знижкою магазину.
Ознайомитись із тарифами #PudraСard ви можете у нас на порталі.

А Приватбанк дає Cashback з Google Play.
Вперше оплатіть щонайменше дві купівлі з Google Pay та гарантовано отримайте 100 грн.
В акції беруть участь тільки купівлі на суму від 50 грн. Максимальний кешбек за період акції – 100 грн.
Акція діє з 10.09.2019 до 16.09.2019 включно.
Оформити картку для участі в акції ви зможете у нашому фінансовому супермаркеті.

А що ви знаєте про пріпейд-картки? Наші дівчата все детально вивчили і зняли про це відео.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:01

Вітаємо усіх із п’ятницею 13-м та Днем програміста! А ми зробили черговий огляд новин та змін по депозитах.

З 09.09. вніс зміни до своєї депозитної програми РВС Банк. Ставки в гривні стали нижчими на 0,5%-1,25%. То ж максимум тепер пропонується по депозиту Respect зх виплатою відсотків в кінці терміну та без поповнення на терміни від 12 місяців до 1096 днів - 16,75% без урахування програм лояльності. Ставки у іноземних валютах залишились без змін.

З 12.09. знизив ставки по депозитах також і банк Форвард. Так по вкладу Альтернативний, який можна розмістити, попередньо залишивши заявку на нашому порталі, максимальною є ставка на термін 180 та 367 днів - 17,50%.

Банк інвестицій та заощаджень оновив Депозитну акцію. У період 10 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року (включно) клієнту необхідно оформити договір строкового банківського вкладу «Прибутковий» або «Стабільний». Кожен учасник акції має змогу отримати Скретч-Карту, під захисним непрозорим покриттям якої міститься таємна інформація (одна Скретч-Карта до одного Договору строкового банківського вкладу «Прибутковий» або «Стабільний»), а саме: додаткові проценти до базової процентної ставки або розмір процентної ставки на вклад «Прибутковий» / «Стабільний».
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:11

Доброго п’ятничного вечора усім. Ось традиційний огляд новин та змін по депозитах.

РВС Банк нагадує, що всім хто оформлює Депозит «Комунальний», отримує не тільки дохід за депозитною програмою, а й покриття витрат на сплату житлово-комунальних послуг.
Відсоткова ставка: 16,25% річних. Мінімальна сума внеску: 100 тис. грн.
Переваги оформлення Депозиту «Комунальний»:
- Дохід від розміщення депозиту;
- Оплата однієї з комунальних послуг щомісячно;
- Безкоштовний випуск карти. При цьому на залишок по картковому рахунку в національній валюті нараховується 5% річних.
- Бонус пенсіонерам +0,5% додається одразу до процентної ставки.

Банк Кліринговий дім оголошує акцію «Підіймаймо настрій з ігристим на картці та депозитом «На замовлення»!
З 16.09.2019 по 18.10.2019 отримайте до 18% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці Ваші, які банк рекомендує витратити на Ігристе та відзначити з ними яскраву осінь!
В Акції може брати участь будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам: є клієнтом та/або яка виявила бажання стати вкладником Банку; має хоча б один діючий договір банківського вкладу, відкритого на умовах продуктів «Депозит на замовлення» та/або «Депозит на замовлення+» відповідно до умов. Банківські продукти, які приймають участь в Акції: депозитні продукти «Депозит на замовлення» та/або «Депозит на замовлення+», які оформлені в Банку в період проведення Акції та відповідають наступним умовам: строк дії вкладу – не менше 181 дня; вклад оформлений без можливості дострокового повернення; сума вкладу не менше 40 000 гривень, 1500 доларів США або 1500 євро; виплата процентів щомісяця або наприкінці терміну; можливість поповнення згідно з умовами продукту. Інші обмеження не встановлені.

І наостанок анонс від банку ПУМБ: з 23.09.2019 змінюються ставки за депозитами, зокрема:
В доларах США зменшуються на -0,2%...-0.5% річних по вкладах Дохідний та Накопичувальний;
В євро зменшуються на -0,4% по вкладу Вільний та на -0,2%...-0.7% по вкладах Дохідний та Накопичувальний.
Ставки у ггривні лишаються без змін. Крім того ви можете їх збільшити завдяки нашому Бонусу.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:00

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:- Оплата однієї з комунальних послуг щомісячно;


а багато-тисячні платіжки за газ взимку можна? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:47

Нажаль, згідно правил лише 1500 грн на місяць https://prntscr.com/p8zruv
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 190
З нами з: 06.08.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 1563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
124 64014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 09:31
taya77
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 598
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.