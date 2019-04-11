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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:27

Доброго вечора! На календарі середа, а отже час для традиційного огляду новин та змін по кредитних картках.

Розпочнемо із кешбеків:

Все більше банків починають практикувати щомісячний вибір категорій кешбеків. Тож місяць для їх клієнтів розпочинається із нелегкого процесу обирання найвигіднішого для себе напрямку.

Зокрема Альфа-Банк 1 жовтня оновив список категорій з підвищеним кешбеком у програмі винагород Cash’U CLUB. Щоб обрати від 2 до 5 категорій залежно від статусу, заходьте у мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, розділ Cash’U CLUB – «Мої СУПЕРбонуси».
Окрім традиційних «СУПЕРбонусів» Cash’U CLUB приготував ще й круті подарунки. Cash’U CLUB дарує 500 грн кешбеку у акції від сервісу покупки турів онлайн Farvater за умови оплати туру на суму від 12 000 грн. Або ж просто заправляйте повний бак з картою Альфа-Банку на АЗК GLUSCO, отримуйте 10% кешбеку та вирушайте з друзями мандрувати по осінній Україні.
Також учасників клубу чекають 10% кешбеку за оплати у чотирьох найкращих готелях мережі Reikartz – «Reikartz Карпати», «VitaPark Сонячний Прованс», «Vita Park Станіславський Яремче», «Reikartz Поляна».
Для тих, хто віддає перевагу перегляду новинок кіно у атмосфері домашнього затишку, – акція від SWEET TV. Маєте можливість отримувати 20% кешбеку від Сash'U CLUB за кожну оплату до кінця року. Вартість підключення для нових клієнтів SWEET TV усього 1 гривня за перший місяць.
Хочете стати членом Сash'U CLUB? Замовляйте картку у нашому фінансовому супермаркеті та приєднуйтесь.

monobank розповів про свої кешбеки жовтня:
1% - 3% Подорожі
1% - 4% Краса і медицина
1% - 3% Розваги і спорт
1% - 3% Кафе та ресторани
1% - 2% Продукти
1% - 20% Книги
Партнерські кешбеки:
- ЦУМ Київ 10% на всі покупки без обмежень по сумі (Категорія доступна клієнтам, які мають карту в м.Київ та області)
- Ельдорадо 5% на всі покупки без обмеження по кешбеку
- Uklon 10% на першу покупку за 3 міс
- Multiplex 15% на першу покупку через сайт або додаток
- liki24.com 20% на замовлення з доставкою.
- Твоя Шина 3% на всі покупки через сайт tshina.ua
- Mebli Vsim 15% на першу покупку за 3 місяці
- Englishdom 15% на першу покупку за останній рік
Ще є партнерські кешбеки від мереж АЗС Glusco 10% і SOCAR 3%. Вони дали їх за обраними ними групам клієнтів, але так, що клієнти отримають або одну мережу або іншу.
Якщо хочете отримувати такі повернення за своїми витратами - залишайте заявку у нас на порталі.

ТАСкомбанк оголошує акцію «30 років! 30 днів! 30 ґаджетів!»
З 1 по 31 жовтня розраховуйтеся картками Велика п’ятірка та #PudraСard, реєструйтеся в акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!» та беріть участь в розіграші призів. Кожна ваша оплата на суму чеку від 500 грн бере участь у розіргаші. Чим більше оплат, тим більші шанси на виграш!
До свого ювілею банк підготував для вас суперпризи: 5 iPhone, 5 телевізорів, 10 планшетів та 10 фітнес-браслетів, які розіграє серед учасників акції впродовж цього місяця!
Розіграш призів відбуватиметься рандомно у три етапи:
• 1-й етап — 10 жовтня 2019 року;
• 2-й етап — 21 жовтня 2019 року;
• 3-й етап — 31 жовтня 2019 року.
Тож поспішайте замовити картку від ТАСкомбанку та взяти участь у розіграші.

Приватбанк пропонує: Комуналку оплатіть – ще й приз заберіть!
З 1 жовтня 2019 до 31 грудня 2019 оплачуйте комунальні послуги, Інтернет або телебачення на суму від 500 гривень на місяць (сумарно за всіма платежами) карткою Mastercard у Privat24 – беріть участь у розіграші 180 сертифікатів у магазин «Алло» на 1 000 грн (60 штук на місяць) і 3 ноутбуки Asus Vivobook (1 ноутбук на місяць).
Стати власником картки Mastercard від Приватбанку для участі в акції можна і за допомогою нашого порталу.

ПУМБ продовжив акцію Ваш гаманець полюбить шопінг з ПУМБ! З 1 жовтня по 30 листопада 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ у спеціалізованих магазинах, зокрема у мережі інтернет (Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку): 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 5697, 5931, 5945, 5655) на спеціальних умовах:
3 платежі рівними частинами на 3 місяці
Без переплат і прихованих комісій
Автоматична активація розстрочки при оплаті покупки на суму від 1 000 грн. Під розстрочкою мається на увазі надання кредиту на спеціальних умовах.
Оформити картки від ПУМБ ви можете у нас на порталі.
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