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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:27

Доброго вечора! На календарі середа, а отже час для традиційного огляду новин та змін по кредитних картках.

Розпочнемо із кешбеків:

Все більше банків починають практикувати щомісячний вибір категорій кешбеків. Тож місяць для їх клієнтів розпочинається із нелегкого процесу обирання найвигіднішого для себе напрямку.

Зокрема Альфа-Банк 1 жовтня оновив список категорій з підвищеним кешбеком у програмі винагород Cash’U CLUB. Щоб обрати від 2 до 5 категорій залежно від статусу, заходьте у мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine, розділ Cash’U CLUB – «Мої СУПЕРбонуси».
Окрім традиційних «СУПЕРбонусів» Cash’U CLUB приготував ще й круті подарунки. Cash’U CLUB дарує 500 грн кешбеку у акції від сервісу покупки турів онлайн Farvater за умови оплати туру на суму від 12 000 грн. Або ж просто заправляйте повний бак з картою Альфа-Банку на АЗК GLUSCO, отримуйте 10% кешбеку та вирушайте з друзями мандрувати по осінній Україні.
Також учасників клубу чекають 10% кешбеку за оплати у чотирьох найкращих готелях мережі Reikartz – «Reikartz Карпати», «VitaPark Сонячний Прованс», «Vita Park Станіславський Яремче», «Reikartz Поляна».
Для тих, хто віддає перевагу перегляду новинок кіно у атмосфері домашнього затишку, – акція від SWEET TV. Маєте можливість отримувати 20% кешбеку від Сash'U CLUB за кожну оплату до кінця року. Вартість підключення для нових клієнтів SWEET TV усього 1 гривня за перший місяць.
Хочете стати членом Сash'U CLUB? Замовляйте картку у нашому фінансовому супермаркеті та приєднуйтесь.

monobank розповів про свої кешбеки жовтня:
1% - 3% Подорожі
1% - 4% Краса і медицина
1% - 3% Розваги і спорт
1% - 3% Кафе та ресторани
1% - 2% Продукти
1% - 20% Книги
Партнерські кешбеки:
- ЦУМ Київ 10% на всі покупки без обмежень по сумі (Категорія доступна клієнтам, які мають карту в м.Київ та області)
- Ельдорадо 5% на всі покупки без обмеження по кешбеку
- Uklon 10% на першу покупку за 3 міс
- Multiplex 15% на першу покупку через сайт або додаток
- liki24.com 20% на замовлення з доставкою.
- Твоя Шина 3% на всі покупки через сайт tshina.ua
- Mebli Vsim 15% на першу покупку за 3 місяці
- Englishdom 15% на першу покупку за останній рік
Ще є партнерські кешбеки від мереж АЗС Glusco 10% і SOCAR 3%. Вони дали їх за обраними ними групам клієнтів, але так, що клієнти отримають або одну мережу або іншу.
Якщо хочете отримувати такі повернення за своїми витратами - залишайте заявку у нас на порталі.

ТАСкомбанк оголошує акцію «30 років! 30 днів! 30 ґаджетів!»
З 1 по 31 жовтня розраховуйтеся картками Велика п’ятірка та #PudraСard, реєструйтеся в акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!» та беріть участь в розіграші призів. Кожна ваша оплата на суму чеку від 500 грн бере участь у розіргаші. Чим більше оплат, тим більші шанси на виграш!
До свого ювілею банк підготував для вас суперпризи: 5 iPhone, 5 телевізорів, 10 планшетів та 10 фітнес-браслетів, які розіграє серед учасників акції впродовж цього місяця!
Розіграш призів відбуватиметься рандомно у три етапи:
• 1-й етап — 10 жовтня 2019 року;
• 2-й етап — 21 жовтня 2019 року;
• 3-й етап — 31 жовтня 2019 року.
Тож поспішайте замовити картку від ТАСкомбанку та взяти участь у розіграші.

Приватбанк пропонує: Комуналку оплатіть – ще й приз заберіть!
З 1 жовтня 2019 до 31 грудня 2019 оплачуйте комунальні послуги, Інтернет або телебачення на суму від 500 гривень на місяць (сумарно за всіма платежами) карткою Mastercard у Privat24 – беріть участь у розіграші 180 сертифікатів у магазин «Алло» на 1 000 грн (60 штук на місяць) і 3 ноутбуки Asus Vivobook (1 ноутбук на місяць).
Стати власником картки Mastercard від Приватбанку для участі в акції можна і за допомогою нашого порталу.

ПУМБ продовжив акцію Ваш гаманець полюбить шопінг з ПУМБ! З 1 жовтня по 30 листопада 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ у спеціалізованих магазинах, зокрема у мережі інтернет (Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку): 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 5697, 5931, 5945, 5655) на спеціальних умовах:
3 платежі рівними частинами на 3 місяці
Без переплат і прихованих комісій
Автоматична активація розстрочки при оплаті покупки на суму від 1 000 грн. Під розстрочкою мається на увазі надання кредиту на спеціальних умовах.
Оформити картки від ПУМБ ви можете у нас на порталі.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:14

  Квесторе_поверніться написав:Financial Expert, де прОцент на депо виріс?


Так приємно, що ви чекаєте на наші огляди! Зараз все буде одразу за два тижні.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:18

Доброго п’ятничного вечора усім! А ми до вас з оглядом новин та змін по депозитах.

І насамперед до подій минулого тижня.

З 26.09 по депозиту Дохідний банку ПУМБ були змінені процентні ставки на вклади терміном розміщення 367 днів.
По нових вкладах на термін 367 днів встановлюється єдина процентна ставка незалежно від суми вкладу з урахуванням програми лояльності - 17,5% річних.

З 01.10. вніс зміни до своєї депозитної програми Ідея Банк. Зокрема вже не діють вклади лінійки Безпечний. Натомість додано два нових вклади Дохідний та Класичний з виплатою відсотків в кінці терміну та щомісячно відповідно. Обидва вклади не мають можливості поповнення та дострокового розірвання.
Також було знижено відсоткову ставку на 2-12 місяць по депозиту Ідеальні 30, що тепер діє з 1 по 31 жовтня включно. Так, середня ставка за весь термін розміщення вкладу відтепер складає 17,85% з виплатою відсотків в кінці терміну та 17,40% - з виплатою щомісячно.

Також з 01 жовтня знизив ставки за вкладами Класичний та Накопичувальний банк Глобус. Максимальну дохідність за цими вкладами можна отримати, розмістивши кошти на термін 366-900 днів: 16,5% у гривні, 5% у доларах США та 4% у євро без урахувань програми лояльності.
Також підвищити ставки за депозитами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

З 02.10 у Райффайзен банку Аваль змінились ставки за вкладом Класичний Строковий. Зокрема було знижено ставку для терміну 3 місяці та збільшено - для терміну 6 місяців. Остання так і лишилась максимальною за вкладами у банку і становить 14,5% для суми до 200 000 грн. та 15% для суми 200 000 грн. і більше.

Відсьогодні також змінилися Строкові депозити з поповнення Універсалбанку. Без урахування програм лояльності у гривні можна отримати до 18%, у доларах США - до 3,25% та у евро - до 2,25%. Щодо програм лояльності, то тепер можна отримати додатково 0,5% у гривні та 0,25% у валютах при відкритті вкладу через telegram чат-бот або після автоматичної лонгації вкладу на наступний строк. Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту): Чат-бот - 1000 грн., 100 дол. США/Євро; відділення - 5000 грн., 1000 дол. США/Євро.
Також ці ставки може бути збільшено після розміщення заявки на сторінці Бонусу до депозиту на нашому порталі.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:35

  Financial Expert написав:Відсьогодні також змінилися Строкові депозити з поповнення Універсалбанку. Без урахування програм лояльності у гривні можна отримати до 18%, у доларах США - до 3,25% та у евро - до 2,25%. Щодо програм лояльності, то тепер можна отримати додатково 0,5% у гривні та 0,25% у валютах при відкритті вкладу через telegram чат-бот або після автоматичної лонгації вкладу на наступний строк. Мінімальна сума відкриття та поповнення вкладу (депозиту): Чат-бот - 1000 грн., 100 дол. США/Євро; відділення - 5000 грн., 1000 дол. США/Євро.

Хто може підтвердити, що у бота є такий функціонал? Щоб знайти інформацію на сайті банку, довелося гуглили, бо він згадується лише у новині за вересень (відсутній навіть на сторінці контактів). У самій новині про можливість відкриття депозитів не згадується https://www.universalbank.com.ua/news/c ... ersal-bank
Хоч би так, бо у ІБ вони такий функціонал так і не осилили.
P.S. про котобанду знову забули чи вони і знову не занесли за анонс?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:38

Financial Expert, а шо за програма лояльності в Ахметбая?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:48

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  klug написав:про котобанду знову забули

с 04.10 без разрывный депо грн 18,5%, с возможностью разрыва 17,5%
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:59

klug
http://prntscr.com/ph2ipz http://prntscr.com/ph2iy1 Мабуть в процесі реалізації, адже при натисненні на кнопки перекидає на інформацію про строкові депозити або на сторінку онлайн-заявки по Депозиту до 19%.
Про monobank не забули - інфо справді надіслали лише на наступний день. Дякуємо VipeRock за інформацію!

Квесторе_поверніться
Якщо ви про ПУМБ, то ось така http://prntscr.com/ph2m8v http://prntscr.com/ph2mc2
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:03

Вообще, было бы замечательно, если бы вы сообщали нам не только о депо и кредитках, а и новых карточных продуктах, изменениях по ним, кто запустил ИБ или новую функцию в нем и т.д. Отлично было бы...
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:11

  la9 написав:Вообще, было бы замечательно, если бы вы сообщали нам не только о депо и кредитках, а и новых карточных продуктах, изменениях по ним, кто запустил ИБ или новую функцию в нем и т.д. Отлично было бы...


Так, у наших оглядах ми намагаємось висвітлювати не лише вказані продукти, а й функції банків, що дотичні до них, проте наразі не маємо можливості збільшувати кількість оглядів ще й по іншим продуктам. Раніше намагались розповідати ще й про кредити готівкою, але ця тема не вельми подобалась нашим постійним читачам.

Проте ми слідкуємо за банками, з усіма їх та й не тільки, новинами ви можете ознайомитись ось на цій сторінці https://news.finance.ua/ua/-/6/0

Також наша редакція часто публікує різноманітні путівники та рейтинги, щоб познайомити наших читачів з найцікавішими тарифами та фішками банків.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:18

Доброго, а головне - теплого вечора усім! Зустрічайте черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

З 11 жовтня 2019 року кредитка Travel Альфа-Банку Україна отримає додаткові привілеї преміальних карток Visa.
Після оновлення карти Travel кількість безкоштовних сервісів, які роблять будь-яку подорож комфортною, зросла в 5 разів. Так протягом кожного року власнику буде доступно 10 відвідувань бізнес-залів аеропортів по всьому світу в рамках програми Lounge Key замість попередніх двох. Аналогічне зростання стосується і кількості поїздок зі знижкою 50% з UBER в аеропорт («Київ» або «Бориспіль») і назад, безкоштовної упаковки багажу в аеропорту «Бориспіль». Також власникам карти Travel надано безкоштовну можливість використовувати опцію FastLine – проходження паспортного та митного контролю без черги в аеропорту «Бориспіль», термінал D.
Клієнти Альфа-Банку, які вже є власниками карти Travel, зможуть користуватися послугами в рамках оновлення Travel 2.0 автоматично з 11 жовтня і без додаткової плати.
Послуги для мандрівників доступні в повному обсязі за умови розрахунку карткою на суму від 10 000 грн протягом 40 днів до самої поїздки. Згідно вимог Visa, в цю суму розрахунку входять всі операції покупки за допомогою карти, за якими пройшло фінансове списання в період 30 календарних днів. Зазначений 30-денний термін закінчується за 10 календарних днів до вильоту, а всі наступні операції не будуть враховані платіжною системою для надання послуги.
Ознайомитись з умовами карти Travel та замовити її ви можете у нашому сервісі порівняння кредитних карток.

З 26.09. змінились тарифи за карткою Велика п’ятірка ТАСкомбанку. Плата за випуск основної платіжної картки MasterCard World Contactless тепер становить 150 грн. Проте ця послуга не тарифікується для клієнтів, що оформили основну картку в період з 11.09.2019 по 10.11.2019 включно.
Решта ж тарифів лишилась без змін. Побачити їх ви можете на сторінці картки у нас на порталі.

З 07.10. для нових клієнтів більше не випускаються кредитні картки inJoy та Golden Dream у банку Конкорд. За інформацією від банку найближчим часом буде запущена єдина картка One Card. Ми слідкуватимемо за випуском такої картки і одразу ж розповімо вам про подробиці.
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