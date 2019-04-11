Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

дебетний видають аж гай шумить.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:04
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:08
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:09
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:42
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Можно разделить темы. В одной теме публиковать новости по депозитам, в другой — по карточным продуктам и т. д.
А чтобы сообщения с новостями выделялись в этих темах от общего обсуждения, то эти сообщения должны быть выделены как сообщения представителей банков в профильных темах. Только, если вы принимаете участие в обсуждении, то такие сообщения выделены быть не должны.
Таким образом в теме будет легче ориентироваться новым пользователям, а там и поисковые системы заинтересуються сделать индексацию.
IMHO
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