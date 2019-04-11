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Обзор новинок и интересных
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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:04

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:inJoy

дебетний видають аж гай шумить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:08

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  Financial Expert написав:inJoy

дебетний видають аж гай шумить.


Вірно, віртуальну випускають, а ось кредитку - ні
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:09

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:віртуальну випускають

Реальну дають у вигляді шматку пластику.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:42

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:...Раніше намагались розповідати ще й про кредити готівкою, але ця тема не вельми подобалась нашим постійним читачам
Можно разделить темы. В одной теме публиковать новости по депозитам, в другой — по карточным продуктам и т. д.

А чтобы сообщения с новостями выделялись в этих темах от общего обсуждения, то эти сообщения должны быть выделены как сообщения представителей банков в профильных темах. Только, если вы принимаете участие в обсуждении, то такие сообщения выделены быть не должны.

Таким образом в теме будет легче ориентироваться новым пользователям, а там и поисковые системы заинтересуються сделать индексацию.
IMHO
MASolomko
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