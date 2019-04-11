Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

дебетний видають аж гай шумить.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:04
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:08
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:09
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:42
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Можно разделить темы. В одной теме публиковать новости по депозитам, в другой — по карточным продуктам и т. д.
А чтобы сообщения с новостями выделялись в этих темах от общего обсуждения, то эти сообщения должны быть выделены как сообщения представителей банков в профильных темах. Только, если вы принимаете участие в обсуждении, то такие сообщения выделены быть не должны.
Таким образом в теме будет легче ориентироваться новым пользователям, а там и поисковые системы заинтересуються сделать индексацию.
IMHO
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:56
MASolomko
кантора запиляла нову сторінку, недавно натрапив - класно! зібрані усі новини по усій БСУ в одному місці
https://news.finance.ua/ua/-/6/0
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:06
Доброго вечора усім постійним читачам та новим гостям. Пропонуємо вам огляд новин та змін по кредитних картках.
Насамперед про тему, що минулого тижня була дуже обговорюваною, а саме про випуск карток без реквізитів. Адже одразу 2 банки захотіли бути першими із такою новинкою. Проте monobank випередив Альфа-Банк та 11 жовтня презентував продукт monobank platinum.
monobank platinum — це перша картка в Європі, на яку клієнт може не наносити вразливі дані: номер, строк дії та тризначний код.
А для тих, хто хоче ще сильніше захистити свої фінанси, доступна можливість встановити динамічний тризначний код.
Цей продукт платний — випуск 500 грн, обслуговування — 250 грн.
Клієнт може вибрати між трьома абсолютно новими дизайнами карток.
Також отримає оновлений дизайн додатка, а з карткою — унікальний набір наклейок з котом. Картка іменна і безконтактна.
Для власників карток platinum реалізовано безкоштовне зняття власних коштів за кордоном до 5 000 грн на місяць, знижений процент за користування кредитним лімітом і більш вигідний тариф на зняття готівки в рахунок кредитних коштів.
monobank зробили платинові картки на ранзі Mastercard World Elite і VISA Infinite, щоб у клієнтів був максимум привілеїв і взагалі жодних обмежень.
Клієнт отримує дві картки різних платіжних систем — пластикову і віртуальну. Кожна з них дає свої привілеї і знижки.
Консьєрж-сервіс
Безкоштовний доступ до всіх бізнес-залів від Mastercard і Lounge Key в аеропортах 450 міст по всьому світі (в Україні — аеропорти Бориспіль, Київ, Харків, Львів).
Fast Line — це послуга, що дозволяє швидко проходити всі формальності в аеропорту: реєстрація на рейс, митний паспортний і митний контроль.
Послуга доступна в аеропорту Бориспіль (термінал D і F).
Із monobank platinum клієнт збирає милі, здійснюючи повсякденні витрати зі своєї картки. monobank нараховує 15 миль за кожні 1 000 грн у чеку, оплаченому monobank platinum. Милі можна витратити на авіаквитки будь-якої компанії світу.
Така картка наразі не доступна для замовлення на нашому порталі, але стати клієнтом monobank та вирішити, чи хотіли б ви скористатись його новим продуктом, ви можете саме у нашому фінансовому супермаркеті.
Що ж до Альфа-Банку, то з 15 жовтня він розпочав випуск платіжних карток без нанесення реквізитів. Номер картки, термін дії та CVV-код будуть зазначені тільки в мобільному додатку.
Першими оновляться кредитна картка Travel і дебетова картка Platinum Black. Вся конфіденційна інформація (номер картки, термін дії та CVV-код) більше не буде надрукована на картці, замість неї банк зазначить тільки ім'я власника картки. Персональні дані «переїдуть» у мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і будуть доступні власнику в його смартфоні.
У розділі «Номер карти та реквізити» він побачить повний номер картки і термін дії, а CVV-код – тільки після введення одноразового SMS-пароля за запитом «Отримати CVV». Оновлений функціонал Alfa-Mobile Ukraine дозволить швидко переходити у розділ реквізитів, натиснувши останні чотири цифри картки. Власник також зможе скопіювати номер картки одним дотиком.
Випуск нових карток без номера здійснюється без стягнення додаткової плати, виключно в рамках поточних тарифів банку.
Надалі Альфа-Банк поступово застосує такий формат і до інших карток.
Замовити картку Travel ви зможете у нашому сервісі порівняння кредитних карток.
Акція «Щасливі дні» у Райффайзен Банку Аваль
Для клієнтів, які в період з 15 по 31 жовтня 2019 року оформлять у Райффайзен Банку Аваль кредитну картку «Хочу-картка 2.0», буде встановлено відсоткову ставку у розмірі 0,1% річних протягом 2-х місяців. Знижена відсоткова ставка застосовується як до безготівкових операцій, так і до операцій зняття готівки.
Також протягом всього періоду користування кредитною карткою «Хочу-картка 2.0» її власник отримує можливість:
безкоштовно отримувати готівку 2 рази на місяць у банкоматах Райффайзен Банку Аваль;
брати участь у Програмі винагород MasterCard та програмі IQ energy.
Ознайомитись з умовами випуску кредитної картки Хочу-картка 2.0 ви можете у нас на порталі.
Якщо вас цікавить не лише кредитна картка, а й можливість придбати товар у розстрочку з її допомогою, то спеціально для вас наш портал підготував огляд кредитних карток із розстрочкою.
|