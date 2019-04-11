Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Доброго вечора середи! До вашої уваги черговий огляд новин та змін по кредитних картках.
У рамках оновлення продукту, Альфа-Банк Україна з 18 жовтня повністю скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel – 150 грн на місяць.
Ці зміни стосуються абсолютно всіх клієнтів Альфа-Банку Україна, як нових клієнтів, які оформлять картку, починаючи з 18 жовтня, так і всіх власників Travel-карток, які зробили це набагато раніше.
Подати заявку на оформлення цієї картки, а також інших карток Альфа-Банку, в тому числі і нової картки Все просто, ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.
Forward Bank запропонував своїм клієнтам сервіс безконтактних платежів Google Pay.
Отже, для здійснення безконтактних платежів потрібно зробити всього три кроки: завантажити додаток Google Pay на смартфон; додати картку Mastercard від Forward Bank у встановлений додаток та, при необхідності оплатити товар або послугу, піднести розблокований гаджет до платіжного терміналу.
З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, які оформили у банку картки платіжної системи Mastercard, а вже з листопаду 2019 року Google Pay буде доступний і для власників карт VISA Int.
Ознайомитись із тарифами кредитної картки банку Форвард ви можете тут.
Нещодавно наш портал порівняв преміальні кредитки від monobank. Ознайомитись із цим дослідженням ви можете за посиланням.