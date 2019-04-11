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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:31

Доброго вечора середи! До вашої уваги черговий огляд новин та змін по кредитних картках.

У рамках оновлення продукту, Альфа-Банк Україна з 18 жовтня повністю скасовує щомісячну плату за обслуговування картки Travel – 150 грн на місяць.
Ці зміни стосуються абсолютно всіх клієнтів Альфа-Банку Україна, як нових клієнтів, які оформлять картку, починаючи з 18 жовтня, так і всіх власників Travel-карток, які зробили це набагато раніше.
Подати заявку на оформлення цієї картки, а також інших карток Альфа-Банку, в тому числі і нової картки Все просто, ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.

Forward Bank запропонував своїм клієнтам сервіс безконтактних платежів Google Pay.
Отже, для здійснення безконтактних платежів потрібно зробити всього три кроки: завантажити додаток Google Pay на смартфон; додати картку Mastercard від Forward Bank у встановлений додаток та, при необхідності оплатити товар або послугу, піднести розблокований гаджет до платіжного терміналу.
З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, які оформили у банку картки платіжної системи Mastercard, а вже з листопаду 2019 року Google Pay буде доступний і для власників карт VISA Int.
Ознайомитись із тарифами кредитної картки банку Форвард ви можете тут.

Нещодавно наш портал порівняв преміальні кредитки від monobank. Ознайомитись із цим дослідженням ви можете за посиланням.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:11

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Financial Expert, не нашел в этой теме инфу:
  MASolomko написав:Акційна пропозиція від UKRSIBBANK — безкоштовна NEW card (картка "Респаун") миттєвого випуску з кешбеком 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет. Підключення всіх рахунків NEW card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.

Условия: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Ссылка для заказа: https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/

PS SMS — 15 грн/місяць.
Уже с октября в профильной ветке обсуждают акцию. Но вот с условиями кешбека не так ясно. Просветите нас)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:19

  MASolomko написав:Financial Expert, не нашел в этой теме инфу:
  MASolomko написав:Акційна пропозиція від UKRSIBBANK — безкоштовна NEW card (картка "Респаун") миттєвого випуску з кешбеком 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет. Підключення всіх рахунків NEW card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.

Условия: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Ссылка для заказа: https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/

PS SMS — 15 грн/місяць.
Уже с октября в профильной ветке обсуждают акцию. Но вот с условиями кешбека не так ясно. Просветите нас)

Так вони цю картку вроді не піарять...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:36

Financial Expert, де прОцент по депо виріс...якщо є таке інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:36

Доброго п’ятничного вечора усім! Пропонуємо вам наш огляд новин та змін за депозитами.

І, відповідаючи на питання вище: цього тижня у А-Банка виросли ставки за депозитом Стандарт Строковий у доларах США. Найвища ставка становить 3,50% при розміщенні на 12 місяців.

Решта ж банків підвищенням ставок нас не порадували.

Зокрема, з 21.10 після закінчення акції дещо, хоч і незначно, знизив ставки по вкладу На замовлення банк Кліринговий Дім. Так максимальною тепер є ставка 17,5% для терміну 12 місяців.
Також ви можете підвищити ставки за цим вкладом, розмістивши заявку на сторінці нашого Бонусу до депозиту.

З 23 жовтня також вніс зміни по вкладах в іноземній валюті Індустріалбанк. Відтепер максимальними є ставки за вкладом Стандарт на 13 місяців - 3,75% у доларах США та 2,5% у євро.

Альфа-Банк також знизив ставки у валюті на 0,45%-1% з 23.10. Найвищими тепер є ставки 4,25% у доларах США та 1,5% у євро по Альфа-депозиту без поповнення та права дострокового розірвання при розміщенні суми більше 8000 доларів США або євро на термін 36 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
Дещо вищими зробити ставки за вкладами цього банку можна за допомогою нашого Бонусу до депозиту.

Зниження ставок по вкладу Respect в іноземній валюті також відбулось і у РВС банку з 24 жовтня. Після змін найвищу ставку банк пропонує для термінів від 12 місяців і вище з виплатою відсотків в кінці терміну та без права поповнення - 4,75% у доларах США та євро.

Насамкінець про страшенну акцію та приємний подарунок до Хеллоуїну від Universal Bank
З 28 жовтня по 5 листопада приходьте в відділення банку, де вас будуть зустрічати з солодощами та радувати вигідними пропозиціями до депозиту.
Атмосферу свята доповнять декорації в стилі Хелловін, а сім'ї з дітьми оцінять підсвічування та звуки «будинку що співає» у відділенні біля Оперного театру (вул. Богдана Хмельницького 17/52).
Клієнти які оформлять в цей період Строковий депозит в гривні, на термін від 3 до 12 місяців, отримають не тільки гарний настрій і море емоцій, але і гарантовані надбавки до депозиту від 0,25% до 5%. А також, фірмові солодощі та стануть учасниками розіграшу подарунків: термос, Bluetooth-колонки та інше. Розіграш проводиться на наступний після оформлення депозиту день. Переможців визначає система RANDOM.ORG.
А ще один подарунок ви можете зробити собі самі, залишивши заявку на сторінці Бонусу, перед оформленням депозиту.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:56

MASolomko

Так, справді, картка не є кредитною, тому ми про неї не писали. Але спеціально для вас постаралися дізнатись подробиці.

Отже, що пишуть на сторінці самої картки про кешбек:
Картковий рахунок NEW card надасть вам можливість отримувати кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет (максимальна сума — 500 грн. Виплати відбуваються 16 числа кожного місяця, наступного за місяцем здійснення операцій). Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.

Нам пояснили, що під розрахунками у мережі Інтернет мається на увазі будь яка покупка у онлайн-магазинах. Проте поки що остаточної впевненості у цій інформації ми не маємо. Напишіть що конкретно вас цікавить - спробуємо ще дізнатись подробиці.
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