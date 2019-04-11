Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 30 жов, 2019 21:36

Доброго вечора середи. Ми до вас із традиційним оглядом новин та змін по кредитних картках.Акція «Отримуйте більше з кредитною карткою»Клієнти, які в період з 28 жовтня по 22 листопада 2019 року відкриють кредитну картку "Хочу-картка 2.0" або кредитну картку "100 днів", отримують кеш-бек в розмірі 10% (максимальна сума 200 грн) від суми операцій оплати карткою товарів та послуг в торгівельній мережі в період Чорної П’ятниці (з 29 по 30 листопада 2019 року).першим у світі запустив сервіс Share.CreditCard. Сервіс реалізований на базі запатентованої технології Share.CreditCard спільно з Партнером А-Банку з цифрової трансформації, компанією Middleware.Share.CreditCard дозволяє вибрати одержувача грошей зі списку в мобільному додатку А-Банку, вказати ліміти на суму і часовий період, і поділитися доступом до власної картки Mastercard. Одержувач в будь-якій точці світу може взяти Android-смартфон, торкнутися POS-терміналу, і в цей момент гроші будуть списані з картки відправника. Share.CreditCard – найшвидший і безкоштовний спосіб на планеті передачі доступу до грошей.На сайті банкуз’явилась деяка інформація про нову картку One Card. Зокрема, картку можна відкрити в гривні, доларах США або євро. Відкриття іменної картки коштуватиме 100 грн, а не іменну можна випустити безкоштовно. На залишок власних коштів нараховується 11% річних в гривні або 3% в доларах. Картка приймає участь у «Бонусній програмі». За розрахунки в торгово-сервісній мережі та інтернет-магазинах нараховується кешбек – 1% від витраченої суми. Зарахування коштів на карту – без комісії. Зняття ж коштуватиме від 0,5% для власних коштів та від 4% - для кредитних. Цікаво, що зняття власних коштів по Україні у євро не тарифікується. По картці є можливість встановлення кредитного ліміту з пільговим періодом користування до 62 днів і з ставкою 45% річних після закінчення пільгового періоду.Незабаром ця картка з’явиться і у нас на порталі.