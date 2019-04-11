Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 жов, 2019 04:38
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Квесторе_поверніться, хочу впевнитися в цьому Але на профільній гілці писали, що він скупий...
Додано: Нед 27 жов, 2019 10:37
Скупий для деполюдей?
Видно має дешеве фондування і може собі це дозволити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:10
Отримали відповідь: так, 500 грн. нараховують чистими. Нараховується автоматично. За всіма інтернет-операціями, але не платежами через Укрсиб онлайн.
А щодо надійності банку: вирішувати чи переходити у той чи інший банк на обслуговування ви можете лише самі. Власне така картка якраз є гарною нагодою дізнатись якість обслуговування чи самих послуг.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:36
Доброго вечора середи. Ми до вас із традиційним оглядом новин та змін по кредитних картках.
Акція «Отримуйте більше з кредитною карткою» Райффайзен Банку Аваль
Клієнти, які в період з 28 жовтня по 22 листопада 2019 року відкриють кредитну картку "Хочу-картка 2.0" або кредитну картку "100 днів", отримують кеш-бек в розмірі 10% (максимальна сума 200 грн) від суми операцій оплати карткою товарів та послуг в торгівельній мережі в період Чорної П’ятниці (з 29 по 30 листопада 2019 року).
Ознайомитись з тарифами цих та інших карток цього банку ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.
А-Банк першим у світі запустив сервіс Share.CreditCard. Сервіс реалізований на базі запатентованої технології Share.CreditCard спільно з Партнером А-Банку з цифрової трансформації, компанією Middleware.
Share.CreditCard дозволяє вибрати одержувача грошей зі списку в мобільному додатку А-Банку, вказати ліміти на суму і часовий період, і поділитися доступом до власної картки Mastercard. Одержувач в будь-якій точці світу може взяти Android-смартфон, торкнутися POS-терміналу, і в цей момент гроші будуть списані з картки відправника. Share.CreditCard – найшвидший і безкоштовний спосіб на планеті передачі доступу до грошей.
Детальніше з інформацією про цей сервіс ви можете ознайомитись у статті на нашому порталі.
А замовити картку А-Банку можна за допомогою нашого сервісу порівняння кредитних карток.
На сайті банку Конкорд з’явилась деяка інформація про нову картку One Card. Зокрема, картку можна відкрити в гривні, доларах США або євро. Відкриття іменної картки коштуватиме 100 грн, а не іменну можна випустити безкоштовно. На залишок власних коштів нараховується 11% річних в гривні або 3% в доларах. Картка приймає участь у «Бонусній програмі». За розрахунки в торгово-сервісній мережі та інтернет-магазинах нараховується кешбек – 1% від витраченої суми. Зарахування коштів на карту – без комісії. Зняття ж коштуватиме від 0,5% для власних коштів та від 4% - для кредитних. Цікаво, що зняття власних коштів по Україні у євро не тарифікується. По картці є можливість встановлення кредитного ліміту з пільговим періодом користування до 62 днів і з ставкою 45% річних після закінчення пільгового періоду.
Незабаром ця картка з’явиться і у нас на порталі.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:58
Гарного та зовсім не страшного вечора п’ятниці бажаємо вам. А у нас черговий огляд новин та змін по депозитах.
І спершу про акції.
ТАСкомбанк продовжив акцію з розіграшу депозитних ставок до 30% річних до кінця листопада!
Щоб взяти участь в депозитній акції «Три, три, тридцять!» клієнтів запрошують до найближчого відділення ТАСкомбанку. Оформлюючи депозит «Стабільний» на строк 3, 6, 9 та 12 місяців, обирайте скретч-картку, стирайте захисне поле і відразу ж дізнайтеся розмір свого гарантованого додаткового бонусу від 0,3% до 3% або вигравайте суперставку — 30% річних. Взяти участь в акції можуть як діючі, так і нові клієнти.
ПУМБ запрошує до участі в Акції «Бонус за депозитом».
Для участі в Акції необхідно до 30 листопада 2019 року виконати одну з трьох умов на вибір:
за відповідним посиланням на сайті pumb.ua пройти опитування по вибору оптимального для себе Депозиту та по завершенню у web-формі зазначити власні ім’я і номер телефону;
замовити консультацію (зворотній дзвінок) щодо Депозиту на сайті pumb.ua, попередньо зазначивши у web-формі власні ім’я і № телефону;
подзвонити по телефону 0-800-300-502 (безкоштовно з мобільного), повідомити працівнику банку власні ім’я і номер телефону, прийняти запрошення на зустріч у відділенні банку стосовно оформлення Депозиту у рамках Акції.
Ви отримаєте Viber- або SMS-повідомлення, у якому банк повідомить вам промокод з десяти цифрових та/або буквених символів, який дає право на оформлення Депозиту з % ставкою, збільшеною на +1% (відносно стандартної, без урахування програми лояльності, % ставки).
У повідомленні будуть зазначені: вид депозиту («Дохідний», або «Накопичувальний», або «Вільний»), валюта (гривня), за якими ви має право оформити Депозит у рамках Акції, та кінцева дата дії промокоду.
Після цього вам необхідно буде пред’явити працівнику відділення ПУМБ цей промокод та оформити у відділенні банку депозит, зазначений у повідомленні.
Ви можете отримати повідомлення з промокодом до 30 листопада 2019 р. включно.
При цьому оформити депозит у рамках Акції можливо до 31 грудня 2019 р. включно.
Банк Кредит Дніпро запрошує своїх клієнтів і всіх, хто підписаний на сторінку фінустанови у мережі Facebook, узяти участь у конкурсі до Всесвітнього дня заощаджень, розв’язати цікаві фінансові завдання і виграти корисні подарунки – свинку-скарбничку та сучасний ланчбокс.
Умови участі у конкурсі передбачають три прості кроки:
1) надати відповіді на три запитання у коментарі до посту про конкурс;
2) вподобати сторінку Банку Кредит Дніпро у мережі Facebook;
3) поділитись постом про конкурс у себе на сторінці.
Конкурс на сторінці Банку Кредит Дніпро у мережі Facebook триватиме з 31 жовтня до 3 листопада 2019 року. Після його закінчення серед учасників, які надали правильні відповіді на всі запитання, за допомогою сервісу random.org буде визначено трьох переможців, які зможуть отримати свої призи в найближчому відділенні Банку Кредит Дніпро.
Відкрийте депозит у monobank і станьте учасником розіграшу однієї з 500 карток Platinum без номера з безкоштовним річним обслуговуванням (колір картки на ваш вибір).
В акції беруть участь:
Нові, відкриті з 01.11.19 до 30.11.19 на суму від 10 000 гривень та на термін від 3 місяців.
Діючі, з датою закінчення не раніше 01.02.20, що поповнені на суму від 10 000 гривень з 01.11.19 по 30.11.19.
Щоб підвищити шанси на виграш, не потрібно відкривати декілька депозитів по 10 000 грн — досить відкрити 1 депозит, наприклад, на 100 000 грн, і ви отримаєте 10 шансів на виграш. А ще можна поповнювати діючі депозити.
Банк зробить розіграш, а переможців визначить за допомогою сервісу random.org 10.12.19 й окремим повідомленням проінформує їх.
А ще monobank з 31.10.2019 підвищив процентну ставку за новими депозитами у валюті на строк від 1 до 12 місяців: в доларах до 3,75% річних та в євро до 2,75% річних.
Також з 31.10.2019 вніс зміни до своєї депозитної програми Мегабанк. Зокрема було знижено ставки за Строковим вкладом з поповненням. Тож максимальною тепер є ставка 17% у гривні, 4% у доларах США та 3% у євро. Також більше не діють вклади Швидкий відсоток та Швидкий відсоток +.
З 01 листопада змінив ставки у гривні за вкладами Класичний строковий та Ощадний Райффайзен банк Аваль. Максимальною тепер є ставка на 6 місяців для сум, що перевищують 200 000 грн. по вкладу Класичний строковий - 14,5%.
Незалежна асоціація банків України проводить Родинне свято дня заощаджень в Україні 2019.
Всесвітній день заощаджень в Україні є соціально важливим проектом, що сприяє підвищенню рівня фінансової грамотності населення, формує навички заощадження та управління власними фінансами.
Основна ідея свята: заощадження – це розумний метод управління своїми фінансами, який допомагає реалізовувати власні мрії та бажання. Європейська практика заощаджень – 10% від кожної заробленої суми – дозволяє у доволі швидкі строки створити «подушку безпеки», а зберігання заощаджень саме у банках, а не «під матрацом» прискорює зріст суми накопичень.
Історія: НАБУ вперше запровадила проведення свята в 2012 році, з тих пір проект реалізується щороку за ініціативи банків-членів НАБУ та за підтримки Фонду ощадних кас Німеччини “Sparkasse”.
Саме досвід Німеччини, яка вносить вагомий вклад в розвиток Всесвітнього дня заощаджень, демонструючи, як за допомогою залучення всіх вікових та соціальних верств населення можна укріпити зв'язок між банком та клієнтом, став підґрунтям для запровадження традиційного святкування ВДЗУ.
Історія розвитку Всесвітнього дня заощаджень розпочалась ще в 1924 році, нині його святкують понад 40 країн світу.
В Україні ВДЗУ було запропоновано відзначати 31 жовтня.
Концепція: свято передбачає велику інтерактивну платформу для дітей та батьків. Діти – основна цільова аудиторія, оскільки саме змалку необхідно закладати навички заощаджень та формувати свідоме відношення до своїх фінансів.
Про що можна дізнатись на святі: історію виникнення грошей, навіщо потрібні заощадження та як їх краще формувати, як відповідальне ставлення навіть до невеликих сум кишенькових грошей допоможе заощадити на необхідну річ, які новинки у фінансовому світі вже доступні для найменших клієнтів.
Свято відбудеться 2 листопада, 11:00-18:00, АРТ-ЗАВОД «ПЛАТФОРМА».
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:54
Доброго вечора середи! А ми з традиційним оглядом новин та змін по кредитним карткам.
Приватбанк пропонує: В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!
З 1 листопада 2019 до 30 листопада 2019 здійснюйте купівлі в Інтернеті з карткою Mastercard® «Універсальна» та Mastercard «Універсальна Gold» від Приватбанку - отримуйте поповнення мобільного телефону. Участь беруть клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції.
Для отримання поповнення необхідно:
1. Здійснити від 3 купівель в Інтернеті на суму від 500 гривень (сумарно за всіма платежами) та отримати поповнення мобільного телефону на 50 гривень.
2. Здійснити від 5 купівель в Інтернеті на суму від 1 000 гривень (сумарно за всіма платежами) та отримати поповнення мобільного телефону на 100 гривень.
Замовити кредитну картку від Приватбанку для участі у акції ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.
Альфа-Банк Україна оголошує листопад місяцем вигідного шопінгу. З 1 листопада по 5 грудня 2019 року розрахунки будь-якою кредиткою Альфа-Банку за товари чи послуги на суму від 1000 грн можна перевести в миттєву розстрочку з щомісячною комісією 1%. Нагадаємо, що стандартні умови передбачають комісію в розмірі 1,8%.
Знижена комісія буде доступна на будь-який з обраних періодів – від 3 до 24 місяців. Погашення покупки відбувається рівними частинами, а річна ставка на весь період складає всього 0,01%.
Послуга «Миттєва розстрочка на карту» активується за лічені хвилини. Після оплати власнику картки приходить SMS з номера 3530, в якому вказано код і пропозиція перевести покупку в розстрочку. Досить відправити безкоштовне SMS з кодом у відповідь, щоб заявка на розстрочку була прийнята в роботу. Активація буде підтверджена також за допомогою повідомлення.
Ознайомитись з умовами та тарифами кредитних карток Альфа-Банку ви можете у нашому сервісі порівняння.
monobank анонсував появу нової функції - спільна оплата (Split bill) на цьому тижні.
Тепер поділити рахунок з друзями в кафе і ресторанах стане зовсім зручно і весело. Просто вибираєте суму, яку хочете розділити з друзями, вибираєте друзів з телефонної книги або друзі трясуть смартфоном і з'являються у вас поруч з контактами для поділу рахунку. Вказуєте як ділити чек і друзям приходить запит на оплату. Для цієї функції банк не застосовує тариф за переказ в рахунок кредитних коштів.
Замовити картку monobank ви також можете і у нас на порталі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:55
Зазвичай котобанда не встигає вам заносити, а цього разу пропустили низький рівень глюкози у самого котовласника, котрому не вистачило цукерок на свята
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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