RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:40

  Financial Expert написав:А можна назву банку?

Порошенко Петро Олексійович Акціонер банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 18.09.13
Подякував: 441 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:35


Думаєте пропіарять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:31

  Financial Expert написав:klug

Враховуючи, що огляд депозитів завтра - саме тоді ми і планували написати про цю акцію.

Бу-бу-бу. Найкращий день щось зробити завжди сьогодні, інакше усі смаколики розберуть. :)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Financial Expert, la9 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 1740
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
124 65368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 09:31
taya77
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.