Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:40
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:35
Думаєте пропіарять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:31
Бу-бу-бу. Найкращий день щось зробити завжди сьогодні, інакше усі смаколики розберуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:53
Квесторе_поверніться
Ми справді не слідкуємо на постійній основі за ставками цього банку, але тим не менш не зовсім зрозуміло про які зміни ви говорили, адже востаннє ставки там змінювались місяць тому
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:55
Нажаль, ми не маємо змоги щодня відслідковувати і публікувати всі зміни саме тут. Усі новини банків ви можете прочитати ось у цьому розділі, він оновлюється щодня https://news.finance.ua/ua/-/6/0
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:55
Доброго п’ятничного вечора усім читачам. Пропонуємо вам огляд новин та змін по депозитах.
З 02 листопада підвищив ставку на 0,5% на термін 90-119 днів по вкладу Надійний з виплатою відсотків в кінці терміну банк Кредит Дніпро. Максимальною ж за цим депозитом є ставка для терміну 180-219 днів - 17,25%.
Кредобанк знизив відсотки на термін рік та півроку, ставки ж по вкладах терміном 3 місяці лишились без змін. Найвищою, без урахування програм лояльності, є ставка на 3 місяці по вкладу Прибутковий з виплатою відсотків в кінці терміну - 15,5%.
Ощадбанк з 05.11. знижує відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб в діапазоні від 0,25 до 0,5 відсоткових пункти за у гривні та доларах США. Найвищі ставки - за вкладом Мій пенсійний депозит - відтепер становлять 14,25% у гривні, 3,75% у доларах США та 2,50% у євро.
З 06.11.2019 ТАСкомбанк повернув до своєї лінійки депозитів Акційний вклад. При оформленні цього вкладу у гривні на строк 9 або 12 місяців є можливість отримувати відсотки в середині та в кінці кожного місяця протягом усього періоду розміщення. Акція діє з 06.11.2019 по 15.02.2020 (включно). Поповнення депозиту дозволяється протягом перших 3 місяців (90 днів) з дати оформлення вкладу. Мінімальна сума вкладу та поповнення - 1000 грн. Ставка ж для обох термінів єдина - 17,50%.
З 08 листопада продовжив дію акційного вкладу Ідеальні 30 Ідея Банк. Згідно умов цього депозиту ви можете отримати 30% у перший місяць розміщення та 16,75% і 16,25% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 17,85% та 17,40% відповідно.
З 08 листопада також вніс зміни до депозитної програми Мегабанк. Зокрема було знижено ставки за Строковим вкладом з поповненням у валюті. Тож максимальною тепер є ставка 3,5% у доларах США та 2,5% у євро. Також було змінено мінімальну суму по вкладу Час - гроші: 500 грн.
Банк Форвард пропонує збільшення процентної ставки за вкладами, що розміщені онлайн. В період з 04.11.2019 р. по 31.12.2019 р. за умови відкриття вкладу на термін 180 або 367 днів та перерахування на нього коштів з карткового рахунку будь-якого іншого банку, з дня укладення відсотки на суму вкладу будуть нараховуватись за збільшеною відсотковою ставкою:
- на 0,25% річних при розміщенні вкладу на суму до 30 000,00 гривень,
- на 0,50% річних при розміщенні вкладу на суму 30 000,00 гривень та більше.
Зміна відсоткової ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена відсоткова ставка діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного договору банківського вкладу.
Також ви можете збільшити дохідність за вкладами цього банку, вклавши кошти на депозит Альтернативний за умови попереднього розміщення заявки у нас на порталі.
Універсалбанк проводить Електронну лотерею. З 6 листопада по 17 січня у вас є можливість отримати грошовий приз або надбавку до 5% до Строкового депозиту.
Механіка акції дуже проста:
перейти на сторінку банку:
пройти реєстрацію, вказавши фінансовий номер телефону і дату народження;
вибрати одну з шести карт під якою прихований подарунок;
оформити депозит у відділенні або за допомогою чат-бота месенджера Telegram - @UniversalBank_Bot;
Варіанти призів:
грошові призи в розмірі 200 грн, 500 грн або 1 000;
додаткові бонуси до процентної ставки за вкладом: + 5%, + 3%, + 1%, + 0,75%, + 0,5%, або + 0,25% річних.
Навіть якщо вам не пощастить отримати бажаний приз, то отримати вищі відсотки за вкладами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.
Кліринговий дім оголошує акцію Готуйся до новорічних свят з депозитом На замовлення та отримай 250 грн на ялинку.
Під 250 грн на ялинку розуміється: зарахування на картку суми в розмірі 250 грн., для кожного клієнта, який під час акції з 04.11.2019 по 21.12.2019 р. оформив акційний депозит від 40 000 грн (або від 1 500 доларів США чи Євро) від 6 місяців або більше та отримав до нього картку зі вказаною сумою.
А також ви можете отримати додаткові відсотки по цьому вкладу завдяки Бонусу до депозиту від порталу Finance.UA
І ще раз про Всесвітній день заощаджень: ПУМБ в жовтні – листопаді проводить освітні заходи з фінансової грамотності в різних регіонах України. Заходи приурочені до Всесвітнього дня заощаджень, що відзначається в Україні 31 жовтня.
Освітні зустрічі відбуваються у відділеннях ПУМБ, у середніх і вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях у різних містах: Харкові, Дніпрі, Бердичеві, Запоріжжі, Сумах, Павлограді, Маріуполі, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві, Луцьку, Кременчузі, Краматорську, Покровську та ін. Їхня мета полягає в тому, щоб громадяни різних вікових і соціальних груп стали більш обізнаними щодо діяльності банків та користування банківськими продуктами та послугами.
Під час зустрічей спеціалісти ПУМБ розкривають низку практичних питань: як керувати своїми фінансами – економити, накопичувати та примножувати; як обрати здоровий і надійний банк для вкладів; як правильно позичати, щоб кредит був не обтяжливий для сімейного бюджету; як користуватися послугами у дистанційних каналах; що краще – картка чи кеш; як убезпечити себе від онлайн-шахрайства тощо.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:57
Доброго п’ятничного вечора усім читачам. Пропонуємо вам огляд новин та змін по депозитах.
З 02 листопада підвищив ставку на 0,5% на термін 90-119 днів по вкладу Надійний з виплатою відсотків в кінці терміну банк Кредит Дніпро. Максимальною ж за цим депозитом є ставка для терміну 180-219 днів - 17,25%.
Кредобанк знизив відсотки на термін рік та півроку, ставки ж по вкладах терміном 3 місяці лишились без змін. Найвищою, без урахування програм лояльності, є ставка на 3 місяці по вкладу Прибутковий з виплатою відсотків в кінці терміну - 15,5%.
Ощадбанк з 05.11. знижує відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб в діапазоні від 0,25 до 0,5 відсоткових пункти за у гривні та доларах США. Найвищі ставки - за вкладом Мій пенсійний депозит - відтепер становлять 14,25% у гривні, 3,75% у доларах США та 2,50% у євро.
З 06.11.2019 ТАСкомбанк повернув до своєї лінійки депозитів Акційний вклад. При оформленні цього вкладу у гривні на строк 9 або 12 місяців є можливість отримувати відсотки в середині та в кінці кожного місяця протягом усього періоду розміщення. Акція діє з 06.11.2019 по 15.02.2020 (включно). Поповнення депозиту дозволяється протягом перших 3 місяців (90 днів) з дати оформлення вкладу. Мінімальна сума вкладу та поповнення - 1000 грн. Ставка ж для обох термінів єдина - 17,50%.
З 08 листопада продовжив дію акційного вкладу Ідеальні 30 Ідея Банк. Згідно умов цього депозиту ви можете отримати 30% у перший місяць розміщення та 16,75% і 16,25% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 17,85% та 17,40% відповідно.
З 08 листопада також вніс зміни до депозитної програми Мегабанк. Зокрема було знижено ставки за Строковим вкладом з поповненням у валюті. Тож максимальною тепер є ставка 3,5% у доларах США та 2,5% у євро. Також було змінено мінімальну суму по вкладу Час - гроші: 500 грн.
Банк Форвард пропонує збільшення процентної ставки за вкладами, що розміщені онлайн. В період з 04.11.2019 р. по 31.12.2019 р. за умови відкриття вкладу на термін 180 або 367 днів та перерахування на нього коштів з карткового рахунку будь-якого іншого банку, з дня укладення відсотки на суму вкладу будуть нараховуватись за збільшеною відсотковою ставкою:
- на 0,25% річних при розміщенні вкладу на суму до 30 000,00 гривень,
- на 0,50% річних при розміщенні вкладу на суму 30 000,00 гривень та більше.
Зміна відсоткової ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена відсоткова ставка діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного договору банківського вкладу.
Також ви можете збільшити дохідність за вкладами цього банку, вклавши кошти на депозит Альтернативний за умови попереднього розміщення заявки у нас на порталі.
Універсалбанк проводить Електронну лотерею. З 6 листопада по 17 січня у вас є можливість отримати грошовий приз або надбавку до 5% до Строкового депозиту.
Механіка акції дуже проста:
- перейти на сторінку банку:
- пройти реєстрацію, вказавши фінансовий номер телефону і дату народження;
- вибрати одну з шести карт під якою прихований подарунок;
- оформити депозит у відділенні або за допомогою чат-бота месенджера Telegram.
Варіанти призів:
- грошові призи в розмірі 200 грн, 500 грн або 1 000;
- додаткові бонуси до процентної ставки за вкладом: + 5%, + 3%, + 1%, + 0,75%, + 0,5%, або + 0,25% річних.
Навіть якщо вам не пощастить отримати бажаний приз, то отримати вищі відсотки за вкладами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.
Кліринговий дім оголошує акцію Готуйся до новорічних свят з депозитом На замовлення та отримай 250 грн на ялинку.
Під 250 грн на ялинку розуміється: зарахування на картку суми в розмірі 250 грн., для кожного клієнта, який під час акції з 04.11.2019 по 21.12.2019 р. оформив акційний депозит від 40 000 грн (або від 1 500 доларів США чи Євро) від 6 місяців або більше та отримав до нього картку зі вказаною сумою.
А також ви можете отримати додаткові відсотки по цьому вкладу завдяки Бонусу до депозиту від порталу Finance.UA
І ще раз про Всесвітній день заощаджень: ПУМБ в жовтні – листопаді проводить освітні заходи з фінансової грамотності в різних регіонах України. Заходи приурочені до Всесвітнього дня заощаджень, що відзначається в Україні 31 жовтня.
Освітні зустрічі відбуваються у відділеннях ПУМБ, у середніх і вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях у різних містах: Харкові, Дніпрі, Бердичеві, Запоріжжі, Сумах, Павлограді, Маріуполі, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві, Луцьку, Кременчузі, Краматорську, Покровську та ін. Їхня мета полягає в тому, щоб громадяни різних вікових і соціальних груп стали більш обізнаними щодо діяльності банків та користування банківськими продуктами та послугами.
Під час зустрічей спеціалісти ПУМБ розкривають низку практичних питань: як керувати своїми фінансами – економити, накопичувати та примножувати; як обрати здоровий і надійний банк для вкладів; як правильно позичати, щоб кредит був не обтяжливий для сімейного бюджету; як користуватися послугами у дистанційних каналах; що краще – картка чи кеш; як убезпечити себе від онлайн-шахрайства тощо.
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