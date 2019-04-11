Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 20 лис, 2019 21:36

Доброго вечора, шановні читачі наших оглядів. На черзі традиційно огляд новин та змін по кредитних картках.Одразу 2 банки за минулі два тижні про розширення мережі своїх партнерів за сервісом розстрочки.До партнерської програми«Легка розстрочка» приєднався новий учасник – всеукраїнська мережа «Ельдорадо». Завдяки цьому клієнти банку можуть придбати товар, який сподобався, в розстрочку з щомісячною комісією 0%.Ці умови оплати частинами діють в мережі «Ельдорадо» з листопада і поширюються на всі покупки з кредитною карткою Альфа-Банку:Оплата покупки відбувається рівними частинами, а річна ставка на весь період складає всього 0,01%. Розстрочку можна оформити на термін від 3 до 24 місяців. На кожен окремий товар «Ельдорадо» встановлює свій оптимальний період.Послуга «Легка розстрочка» активується за кілька хвилин. Звернувшись до продавця, необхідно вказати йому, що ви є клієнтом Альфа-Банку і бажаєте придбати товар в розстрочку. Він попросить повідомити останні 4 цифри номера карти і номер вашого мобільного телефону. Далі на ваш телефон надійде SMS з номера 3530, в якому вказано код і пропозиція перевести покупку в розстрочку. Досить відправити безкоштовне SMS з кодом у відповідь, щоб заявка на розстрочку була прийнята в роботу. Активація буде підтверджена також за допомогою повідомлення.Щоб скористатися «Легкої розстрочкою», не потрібно використовувати карту для оплати в POS-терміналі каси та витрачати час на укладання будь-яких договорів.Стежити за погашенням розстрочки можна в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank.А до сервісу Покупки частинами відпідключився найбільший онлайн-рітейлер в країні – Rozetka .І на честь цієї події, monobank, MasterCard та Rozetka проводить розіграш серед клієнтів, які придбають до 28.11 товар на Rozetka через "Покупку частинами" з картки monobank Mastercard. Трьох щасливчиків буде визначено рандомно 03.12, і їм подарують iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green.А ще у разі покупки карткою Mastercard Rozetka пропонує безкоштовну доставку кур’єрською службою на ваш вибір.Віднині держателі карток Mastercard, випущених, отримали можливість користуватися Apple Pay — легким, захищеним та індивідуальним платіжним інструментом.Безпека та конфіденційність лежать в основі Apple Pay. Коли ви додаєте кредитну або дебетову картку в Apple Pay, сам номер картки не зберігається ні у пристрої, ні на серверах Apple. Натомість, присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується і в захищеному режимі зберігається у чипі «Безпечний Елемент» вашого пристрою. Кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, який генерується динамічно.Apple Pay дуже просто налаштувати: клієнти можуть додати кредитну чи дебетову картку через додаток Wallet. У магазинах розраховуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізнішими моделями, а також з Apple Watch.А осьдарує 20 грн за кожну купівлю з Google Pay!До 31.12.2019 реєструйтеся та здійснюйте свої перші купівлі карткою з Google Pay. Максимальний кешбек за весь період акції – 100 грн. У акції беруть участь будь-які клієнти ПриватБанку, які у період акції зареєструються та здійснять свій перший платіж з Google Pay карткою ПриватБанку. Клієнтам, які виконали умови акції до 30.11.2019, подарунок буде зараховано до 13.12.2019. 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Зараховуються транзакції тільки в акційний період – з 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року. В акції беруть участь лише картки Mastercard, на яких зафіксовано понад 10 транзакцій за календарний місяць.13 січня 2020 року співробітники банку за допомогою генератора випадкових значень () оберуть серед учасників 9 переможців, які проведуть зимові канікули в засніжених Карпатах. Вартість кожної путівки становить 30 000 грн.Після проведення розіграшу, Банк зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дату отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу).Переможці будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.Під путівкою у Карпати, мається на увазі призовий сертифікат від Туристичної фірми "Azimut" та банк Конкорд номіналом у 30 000 грн, за яким переможець зможе підібрати для себе ідеальну відпустку в зручні для нього дати, звернувшись до туроператора у будь-який час.У разі, якщо обрана переможцем путівка коштує дорожче 30 000 грн, цю різницю переможець покриває самостійно.У випадку відмови переможця від призу, ця сума не компенсується і виграш переходить до наступного переможця зі списку.