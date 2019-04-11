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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:59

  Financial Expert написав:Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Пропонуємо вам черговий огляд новин та змін по депозитах.

З 19 листопада вніс зміни по ставках банк Кредит Дніпро. Зокрема по депозиту Надійний змінились ставки для терміну 120-179 днів. У гривні вони становлять 14,5% та 15,5% з виплатою відсотків щомісячно та в кінці терміну відповідно. У доларах США - 2,3% та 2,8%, у євро - 0,1% та 0,25%.

З 20.11. змінились ставки у валюті у Альфа-Банку. Максимум тепер можна отримати по Альфа-Депозиту без дострокового розірвання та поповнення на термін 36 місяців з виплатою відсотків у кінці терміну для суми понад 8000 доларів США або євро - 4,25% у доларах США та 2% у євро.
Дещо підвищити ці ставки ви можете за допомогою нашого Бонусу.

Також з 20 листопада вніс зміни до своєї депозитної програми і банк Альянс. Зокрема було знижено ставки у гривні для терміну 9 місяців та у валюті для термінів 6 та 9 місяців по вкладах Ощадний, Ощадний + та Капітальний. Що ж до максимальних ставок, то вони залишаються за вкладом Ощадний терміном 12 місяців та виплатою відсотків в кінці терміну - 18% у гривні та 4,50% у доларах США та євро.
Також дещо збільшити дохідність по вкладах цього банку ви можете, скориставшись нашим Бонусом до депозиту.

З 21 листопада змінились ставки по долару США та євро у Райффайзен банку Аваль. По вкладу Класичний строковий та Ощадний вони тепер становлять 0,01% по долару США та євро для усіх термінів.

З 26.11. буде знижено ставки у гривні в Універсалбанку по вкладу Строковий з поповненням. Максимальною, з урахуванням програми лояльності, буде ставка 17,50 для терміну 12 місяців.
Підвищити ж ставку по цьому вкладу ви також можете, розмістивши заявку на відповідній сторінці Бонусу до депозиту.

Знову усе вниз :( - Братки і Порох банка ще тримають солодкі 19% і 18% річних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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