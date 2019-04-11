Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Доброго вечора середи! Пропонуємо вам черговий огляд новин та змін по кредитних картках.
У листопаді мережа банкоматів Альфа-Банку
Україна була доповнена новим функціоналом – технологією безконтактної передачі даних NFC. Це дозволило клієнтам банку отримувати доступ до карткових сервісів в банкоматах за допомогою смартфона.
Банкомати з новим функціоналом легко впізнати по графічному зображенню знака безконтактної оплати. Щоб скористатися одним з них, досить піднести до зони з цим знаком свій смартфон або смарт-годинник з токенізованною платіжною карткою (сервіси Apple Pay і G Pay) або картку з технологією безконтактної оплати (Visa payWave або Mastecard PayPass) і після введення ПІН-коду здійснити необхідну операцію.
Власники безконтактних карток Альфа-Банку, а також клієнти, які токенізували картки в сервісах Apple Pay і G Pay, можуть скористатися в безконтактних банкоматах банку широким переліком операцій: перегляд балансу рахунку, отримання міні-виписки, поповнення картки, переказ на карту Альфа-Банку, підключення послуги смс-інформування, поповнення «Дохідного сейфа» і багатьма іншими. Клієнтам інших банків доступні зняття готівки і перегляд балансу. При цьому для проведення безконтактних операцій по картках інших банків необхідна відповідна підтримка функціоналу на стороні банку-емітента.
На сьогоднішній день в мережі Альфа-Банку Україна працює більше 120 NFC-банкоматів у великих містах України, й надалі мережа буде розширюватися.Оформити картку від Альфа-Банку, щоб скористатись новою можливістю, ви можете у нас на порталі.Таскомбанк
розширив можливості поповнення рахунків через мережу партнерів іBox.
Відтепер, користуйтеся платіжними терміналами самообслуговування іBox, що розташовані по всій Україні, для погашення кредитів, поповнення карток та рахунків.
Вам доступні:
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Можливість здійснювати платежі 24/7
Жодних черг
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Для того щоб поповнити картку вам достатньо мати лише номер картки або номер карткового рахунку.А обрати картку від Таскомбанку ви можете у нашому фінансовому супермаркеті.Райффайзен банк Аваль
пропонує: Беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн.
Для участі в акції:
1) відкривайте кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль у період з 25 листопада по 25 грудня 2019 року;
2) розраховуйтеся кредитною карткою та беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн. Кожні 100 гривень покупок – один шанс на перемогу.
Акція діє з 25.11.2019 по 25.12.2019 включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Визначення переможців буде проводитися до 14.01.2020 р.Ознайомитись з тарифами карток цього банку ви можете у нашому сервісі порівняння кредитних карток.
З 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року всі нові клієнти Concord bank
отримують бонуси за розрахунки картками Mastercard у магазинах через Google Pay або Apple Pay.
Якщо ви станете клієнтом Concord bank в акційний період, маєте шанс отримати приємні бонуси на рахунок. Для цього потрібно лише двічі розрахуватися своєю карткою Mastercard через Google Pay або Apple Pay за будь-який товар чи послугу. Розмір бонуса — 100 грн (кожен клієнт отримує винагороду один раз). Акція триватиме з 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року. Отримати бонус можуть тільки ті клієнти, які станом на 1 листопада не зробили жодної оплати картками Mastercard через Google Pay або Apple Pay. Поповнення рахунку в зазначений період гарантоване тим, хто вперше оформить картку.
Нарахування бонусів здійснюється на бонусний рахунок клієнта на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.ПУМБ
оголосив одразу 2 акції:
Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.
Взяти участь в акції дуже легко:
Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!
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Розраховуйтесь за будь-які товари від 1 000 грн кредиткою ПУМБ.
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Як скористатися сервісом «Сплачуй частинами»?
1. Сплачуйте товари/послуги своєю кредиткою «всеМОЖУ» або «soloМАНДРИ».
2. На Ваш мобільний телефон надійдуть докладні умови та прохання підтвердити активацію сервісу «Сплачуй частинами» в SMS з номера 2242 або повідомленні в Viber від ПУМБ.
3. Підтвердіть активацію сервісу «Сплачуй частинами» через безкоштовну відправку SMS-коду у відповідь на номер 2242 або в Viber-боті ПУМБ.
4. Наступного місяця після покупки внесіть обов'язковий платіж до настання платіжної дати по кредитній картці (10, 20 або 30 число).Оформити кредитки банку ПУМБ ви можете на порталі Finance.ua