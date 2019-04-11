Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 27 лис, 2019 21:20

Доброго вечора середи! Пропонуємо вам черговий огляд новин та змін по кредитних картках.У листопаді мережа банкоматівУкраїна була доповнена новим функціоналом – технологією безконтактної передачі даних NFC. Це дозволило клієнтам банку отримувати доступ до карткових сервісів в банкоматах за допомогою смартфона.Банкомати з новим функціоналом легко впізнати по графічному зображенню знака безконтактної оплати. Щоб скористатися одним з них, досить піднести до зони з цим знаком свій смартфон або смарт-годинник з токенізованною платіжною карткою (сервіси Apple Pay і G Pay) або картку з технологією безконтактної оплати (Visa payWave або Mastecard PayPass) і після введення ПІН-коду здійснити необхідну операцію.Власники безконтактних карток Альфа-Банку, а також клієнти, які токенізували картки в сервісах Apple Pay і G Pay, можуть скористатися в безконтактних банкоматах банку широким переліком операцій: перегляд балансу рахунку, отримання міні-виписки, поповнення картки, переказ на карту Альфа-Банку, підключення послуги смс-інформування, поповнення «Дохідного сейфа» і багатьма іншими. Клієнтам інших банків доступні зняття готівки і перегляд балансу. При цьому для проведення безконтактних операцій по картках інших банків необхідна відповідна підтримка функціоналу на стороні банку-емітента.На сьогоднішній день в мережі Альфа-Банку Україна працює більше 120 NFC-банкоматів у великих містах України, й надалі мережа буде розширюватися.розширив можливості поповнення рахунків через мережу партнерів іBox.Відтепер, користуйтеся платіжними терміналами самообслуговування іBox, що розташовані по всій Україні, для погашення кредитів, поповнення карток та рахунків.Вам доступні:Понад 5 600 теміналівМожливість здійснювати платежі 24/7Жодних чергКомісія — 2% від суми платежуДля того щоб поповнити картку вам достатньо мати лише номер картки або номер карткового рахунку.пропонує: Беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн.Для участі в акції:1) відкривайте кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка» від Райффайзен Банку Аваль у період з 25 листопада по 25 грудня 2019 року;2) розраховуйтеся кредитною карткою та беріть участь у розіграші одного з двох сертифікатів на подорож номіналом 50 000 грн. Кожні 100 гривень покупок – один шанс на перемогу.Акція діє з 25.11.2019 по 25.12.2019 включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Визначення переможців буде проводитися до 14.01.2020 р.З 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року всі нові клієнтиотримують бонуси за розрахунки картками Mastercard у магазинах через Google Pay або Apple Pay.Якщо ви станете клієнтом Concord bank в акційний період, маєте шанс отримати приємні бонуси на рахунок. Для цього потрібно лише двічі розрахуватися своєю карткою Mastercard через Google Pay або Apple Pay за будь-який товар чи послугу. Розмір бонуса — 100 грн (кожен клієнт отримує винагороду один раз). Акція триватиме з 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року. Отримати бонус можуть тільки ті клієнти, які станом на 1 листопада не зробили жодної оплати картками Mastercard через Google Pay або Apple Pay. Поповнення рахунку в зазначений період гарантоване тим, хто вперше оформить картку.Нарахування бонусів здійснюється на бонусний рахунок клієнта на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.оголосив одразу 2 акції:Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.Взяти участь в акції дуже легко:Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!А з 29.11.2019 по 31.01.2020 купуйте все, що бажаєте кредиткою «всеМОЖУ» або «soloМАНДРИ» із сервісом «Сплачуй частинами»!Розраховуйтесь за будь-які товари від 1 000 грн кредиткою ПУМБ.Вам доступні:✔ 3 платежі рівними частинами на 3 місяці✔ без переплат та прихованих комісій✔ у акції беруть участь абсолютно всі магазини та товариЯк скористатися сервісом «Сплачуй частинами»?1. Сплачуйте товари/послуги своєю кредиткою «всеМОЖУ» або «soloМАНДРИ».2. На Ваш мобільний телефон надійдуть докладні умови та прохання підтвердити активацію сервісу «Сплачуй частинами» в SMS з номера 2242 або повідомленні в Viber від ПУМБ.3. Підтвердіть активацію сервісу «Сплачуй частинами» через безкоштовну відправку SMS-коду у відповідь на номер 2242 або в Viber-боті ПУМБ.4. Наступного місяця після покупки внесіть обов'язковий платіж до настання платіжної дати по кредитній картці (10, 20 або 30 число).