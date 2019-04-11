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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:24

Доброго вечора п’ятниці 13-го усім. А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.

Укргазбанк як Екобанк №1 в Україні створив унікальний продукт для українців – ЕКО-депозит. Суть його полягає в тому, що кошти, які розміщені на ЕКО-депозиті, допомагатимуть нашій державі ставати екологічно чистішою та енергетично незалежною. Бо усі гроші на ЕКО-депозиті будуть спрямовуватися виключно на реалізацію екологічних проектів в Україні.
Тепер кожен вкладник, відкриваючи ЕКО-депозит, робить реальний внесок в еко-модернізацію країни, захист її екології та довкілля. Банк планує показати, що для вирішення екологічних проблем не обов’язково мати мільйонні статки, а навпаки – кожна гривня важлива і дієва.
Як це працюватиме: кожна розміщена на депозиті гривня буде працювати для екології та захисту нашого довкілля. Наприклад, 1 тисячі гривень буде достатньо для:
щорічного скорочення шкідливих викидів CO2 на 50 кг;
виробництва на 70 кВт*год більше екологічно чистої електроенергії, якої вистачить на потреби цілої родини;
заміщення викопного палива для виробництва тепла в обсязі 60 тис. ккал.
Чим більше коштів на ЕКО-депозиті, тим більше фінансування еко-проектів, відповідно, тим більший результат для екології та чистого майбутнього України.
Ставки та умови по цьому депозиту аналогічні вкладам Класичний з продовженням та Строковий з продовженням.

До Нового Року Агропросперіс Банк пропонує клієнтам новий депозитний вклад «Святковий 2020» – зі ставкою до 20,20% річних у гривні.
Вклад розміщується у гривні на термін 9 місяців та передбачає щомісячну виплату відсотків. Відсоткова ставка є змінюваною протягом строку дії вкладу і становить:
1-й міс. - 20,2%, 2-й міс. - 19,3%, 3-й міс. - 18,4%, 4-й міс. - 17,5%, 5-й міс. - 16,6%, 6-й міс. - 15,7%, 7-й міс. - 14,8%, 8-й міс. - 13,9%, 9-й міс. - 13%
Таким чином середня ставка за весь період розміщення становитиме 16,6%.
Даний депозит можна розмістити у період з 12.12.2019 до 20.02.2020 року у будь-якому відділенні банку.
Отримати ж вищу ставку за вкладом Класичний цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

З 10.12. Кредит Дніпро пропонує своїм вкладникам Промокод «Бумеранг» - він надається Банком всім клієнтам, які не мали діючих угод банківських вкладів протягом 60 днів до дати розміщення депозиту, шляхом надсилання SMS-повідомлення за власною ініціативою або після звернення клієнта до контакт-центру Банку. Завдяки цьому промокоду ви можете отримати підвищену відсоткову ставку по вкладу Надійний у гривні терміном 90-119 днів - 17,5% з виплатою відсотків щомісячно та 18,5% з виплатою в кінці терміну.

З 02 грудня було зменшено ставки у доларах США на 0,25% у банку Конкорд. Також по вкладу Накопичувальний, що оформляється на відділенні, було додано новий термін 36 місяців зі ставкою 4,75% та поповненням вкладу без обмежень на відміну від інших термінів. Ця ставка наразі є максимальною у банку. Такі ж відсотки можна отримати за вкладом Класичний+ на 12 місяців, якщо оформити його через інтернет-банкінг.

monobank відсьогодні додав до своєї лінійки депозитів Сервіс накопичення “Банка” і пропонує по ньому наступні умови:
Валюта вкладу: гривня, долар США та євро
Термін вкладу - на вимогу.
Ставка: гривня - 12%, долар США та євро - 0,001%
Мінімальна сума вкладу - без обмеження. Загальна сума всіх вкладів клієнта за договором еквівалент 50 000 000 гривень за курсом НБУ
Внесення коштів на договір з власної картки monobank - безкоштовно за рахунок власних коштів
Варіанти накопичення коштів з карток в Сервісі
1. Від кожної витрати по картці: - перераховувати від 1 до 10%; - округлювати до 1 або 10 Гривень/Доларів США/Євро
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу картки та перерахування різниці на Рахунок: - до 10/100/1000 Гривень - 10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення: щотижня або щомісяця
4. Поповнення на довільну суму
Накопичення можливі тільки за рахунок власних коштів по картках monobank. Повернення коштів з рахунку на власну картку monobank - безкоштовно.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:38

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Погорячились вы с моноБанкой. Она только в далёких планах.
dengon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:46

  Financial Expert написав:Доброго вечора п’ятниці 13-го усім. А ми з черговим оглядом новин та змін по депозитах.

Укргазбанк як Екобанк №1 в Україні створив унікальний продукт для українців – ЕКО-депозит. Суть його полягає в тому, що кошти, які розміщені на ЕКО-депозиті, допомагатимуть нашій державі ставати екологічно чистішою та енергетично незалежною. Бо усі гроші на ЕКО-депозиті будуть спрямовуватися виключно на реалізацію екологічних проектів в Україні.
Тепер кожен вкладник, відкриваючи ЕКО-депозит, робить реальний внесок в еко-модернізацію країни, захист її екології та довкілля. Банк планує показати, що для вирішення екологічних проблем не обов’язково мати мільйонні статки, а навпаки – кожна гривня важлива і дієва.
Як це працюватиме: кожна розміщена на депозиті гривня буде працювати для екології та захисту нашого довкілля. Наприклад, 1 тисячі гривень буде достатньо для:
щорічного скорочення шкідливих викидів CO2 на 50 кг;
виробництва на 70 кВт*год більше екологічно чистої електроенергії, якої вистачить на потреби цілої родини;
заміщення викопного палива для виробництва тепла в обсязі 60 тис. ккал.
Чим більше коштів на ЕКО-депозиті, тим більше фінансування еко-проектів, відповідно, тим більший результат для екології та чистого майбутнього України.
Ставки та умови по цьому депозиту аналогічні вкладам Класичний з продовженням та Строковий з продовженням.

До Нового Року Агропросперіс Банк пропонує клієнтам новий депозитний вклад «Святковий 2020» – зі ставкою до 20,20% річних у гривні.
Вклад розміщується у гривні на термін 9 місяців та передбачає щомісячну виплату відсотків. Відсоткова ставка є змінюваною протягом строку дії вкладу і становить:
1-й міс. - 20,2%, 2-й міс. - 19,3%, 3-й міс. - 18,4%, 4-й міс. - 17,5%, 5-й міс. - 16,6%, 6-й міс. - 15,7%, 7-й міс. - 14,8%, 8-й міс. - 13,9%, 9-й міс. - 13%
Таким чином середня ставка за весь період розміщення становитиме 16,6%.
Даний депозит можна розмістити у період з 12.12.2019 до 20.02.2020 року у будь-якому відділенні банку.
Отримати ж вищу ставку за вкладом Класичний цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

З 10.12. Кредит Дніпро пропонує своїм вкладникам Промокод «Бумеранг» - він надається Банком всім клієнтам, які не мали діючих угод банківських вкладів протягом 60 днів до дати розміщення депозиту, шляхом надсилання SMS-повідомлення за власною ініціативою або після звернення клієнта до контакт-центру Банку. Завдяки цьому промокоду ви можете отримати підвищену відсоткову ставку по вкладу Надійний у гривні терміном 90-119 днів - 17,5% з виплатою відсотків щомісячно та 18,5% з виплатою в кінці терміну.

З 02 грудня було зменшено ставки у доларах США на 0,25% у банку Конкорд. Також по вкладу Накопичувальний, що оформляється на відділенні, було додано новий термін 36 місяців зі ставкою 4,75% та поповненням вкладу без обмежень на відміну від інших термінів. Ця ставка наразі є максимальною у банку. Такі ж відсотки можна отримати за вкладом Класичний+ на 12 місяців, якщо оформити його через інтернет-банкінг.

monobank відсьогодні додав до своєї лінійки депозитів Сервіс накопичення “Банка” і пропонує по ньому наступні умови:
Валюта вкладу: гривня, долар США та євро
Термін вкладу - на вимогу.
Ставка: гривня - 12%, долар США та євро - 0,001%
Мінімальна сума вкладу - без обмеження. Загальна сума всіх вкладів клієнта за договором еквівалент 50 000 000 гривень за курсом НБУ
Внесення коштів на договір з власної картки monobank - безкоштовно за рахунок власних коштів
Варіанти накопичення коштів з карток в Сервісі
1. Від кожної витрати по картці: - перераховувати від 1 до 10%; - округлювати до 1 або 10 Гривень/Доларів США/Євро
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу картки та перерахування різниці на Рахунок: - до 10/100/1000 Гривень - 10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення: щотижня або щомісяця
4. Поповнення на довільну суму
Накопичення можливі тільки за рахунок власних коштів по картках monobank. Повернення коштів з рахунку на власну картку monobank - безкоштовно.

Це ж треба газмясу таку еколегенду придумати. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:50

  dengon написав:Погорячились вы с моноБанкой. Она только в далёких планах.

Так, варто було додати, що сервіс є у тарифах, але для оформлення наразі не доступний.
Дякуємо
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:51

  Квесторе_поверніться написав:Це ж треба газмясу таку еколегенду придумати. :(

Ну що ж, у кожного свої методи приваблення клієнтів ;)
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