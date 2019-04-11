Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 гру, 2019 07:54
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Власне це новина з сайту банку, тому дуже дивно
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:25
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Моно не відає що Комса2 творить.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 гру, 2019 17:46
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Financial Expert, ось як раз за прямим посиланням є посилання на повні умови акції -- цього точно у вашій новині не хватало.
Щодо інциденту, то кінець діалогу був такий:
m: Детально перевірив інформацію. Монобанк не запускав таку акцію.
Я: Зрозуміло. Дякую. До побачення.
m: Завжди рекомендуємо слідкувати за новинами на нашому сайті
Або в телеграм каналі Олега Гороховского -
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Іншими словами підтримка вже не та
Додано: Пон 23 гру, 2019 03:39
MASolomko
А ви хіба ще не клієнт? Там для новонавернених акція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 23 гру, 2019 07:06
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
klug, клієнт. Якщо була такая точка видачі, то може друзям запропонував би А так такі точки є в сусідніх містах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45
П’ятниця, вечір… Пропонуємо вам відволіктись від підготовки до Нового Року та ознайомитись з оглядом новин та змін по депозитах.
Ідея Банк продовжив термін дії депозиту До Миколая до 28.12.2019 року. Нагадаємо, що вклад відкривається виключно на Нові Кошти діючих та нових клієнтів. Термін вкладу – 6 місяців. Оформлення лише через відділення. Мінімальна сума вкладу – 10 000 гривень. Валюта вкладу – гривня. Виплата відсотків - в кінці терміну. Вклад без права поповнення/ без автоматичної пролонгації. Інші надбавки до акційного вкладу не застосовуються. Відсоткова ставка: на 1-й місяць розміщення - 19%, з 2-го по 6-й місяць - 17,25%. Тож середня ставка за весь термін розміщення становитиме 17,54%.
Кредобанк знизив усі ставки у гривні по своїх вкладах. Тож максимальний дохід у цьому банку ви можете отримати за вкладами Прибутковий та Family&Friends - 13,5% на 3 та 6 місяців без урахування програми лояльності та додаткових ставок.
З 21 грудня знизив ставки за вкладом На замовлення банк Кліринговий Дім. Без урахування програми лояльності найбільшу ставку 17,25% у гривні, 3,75% у доларах США та 2,25% у євро пропонують для терміну 12 місяців по депозиту без дострокового розірвання та з виплатою відсотків в кінці терміну.
Юнекс Банк також вніс зміни до своєї депозитної програми з 21.12. Тож найбільший відсоток у цьому банку ви зможете отримати, розмістивши кошти на вклад Стандарт строковий терміном 184 дні - 12% у гривні, 1% у доларах США та 0,5% у євро.
З 24 грудня також знизились усі ставки по депозитах Укргазбанку. Найвищими тепер є відсотки за Еко-депозитом з виплатою процентів в кінці терміну або вкладом Строковий з продовженням - 13,50% у гривні, 3,5% у доларах США та 3% у євро терміном на 12-18 місяців. Такими ж є підвищені ставки за вкладом Драйвовий рік.
Також з 24.12. змінив відсотки і Глобус Банк. Тож тепер максимальну дохідність пропонують вклади Класичний та Накопичувальний терміном 549-730 днів - 16% у гривні, 3% у доларах США та 2,5% у євро.
Підвищити ставки за вкладами цього банку ви зможете, скориставшись нашим Бонусом.
Знизились ставки і у банку Кредит Дніпро з 26 грудня. Так максимальною у гривні за депозитом Надійний тепер є ставка 16,25 для терміну 180-209 днів з виплатою відсотків в кінці терміну. У доларах США та євро при виплаті відсотків в кінці терміну ставка однакова для всіх періодів окрім 540-719 для доларів - 2,3% у доларах США та 0,25% у євро.
З 26.12. також вніс зміни по своїм депозитам банк Січ. Найбільше він пропонує по вкладу Скарбниця+ на 12 місяців - 17% у гривні, 4,5% у доларах США та 3,5% у євро.
Дещо збільшити дохід за цим вкладом ви можете, розмістивши заявку на сторінці Бонусу до депозиту.
З 03 січня уже наступного року знизяться ставки у банк Альянс. Максимальною буде ставка по вкладу Ощадний - 17,5% у гривні для терміну 12 місяців та більше 12 місяців, 4% у доларах США та 3,25% у євро для терміну 12 місяців.
Тож ви ще можете встигнути розмістити завтра до обіду кошти по діючих ставках, а також ще й підвищити їх за допомогою нашого Бонусу.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:19
І Порохбанка здулася до 16% річних по депо від року.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:21
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Виглядає що в Сосіс банці мінус 0,5% по гривні з Нового року.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:26
Это уже вроде Бурбак-банка, а не Сосис
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:22
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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