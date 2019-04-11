Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:05
Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|