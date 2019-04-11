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Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже вроде Бурбак-банка, а не Сосис

Звідки інфо?

Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:38

Мабуть ноги розтуть тут
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/oleksandr-dubinskij-rozpoviv-pro-milyardnoi-aferi-za-uchastyu-maksima-burbaka-i-pidkontrolnim-jomu-bankom-alyans.htm
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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