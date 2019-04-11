Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:05
Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:38
Мабуть ноги розтуть тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:23
Financial Expert
запрошую в студію в новому 2020!
давно вас не було чути
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:49
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:50
Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Вітаємо вас із минулими та прийдешніми святами! Та пропонуємо черговий огляд новин та змін по депозитах.
З 02 січня знизив ставки по вкладу Стабільний Таскомбанк. Відтепер максимальний дохід можна отримати, розмістивши кошти на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну: 14,5% у гривні, 2,75% у доларах США та 1,25 у євро.
Банк Кліринговий Дім додав до лінійки своїх депозитів декілька вкладів: тепер окрім вкладів На Замовлення, На Замовлення+ та Зростаючий банк пропонує також вклади Твердий депозит, Ощадний сертифікат, і преміальні продукти Ощадний модуль та Дохідна ячейка. Цікавим для вкладників може виявитись Твердий депозит. Це мультивалютний вклад, що складається з двох валют: долар США та євро, або будь-якого іншого поєднання валют, що створює додатковий захист коштів від несприятливих змін валютних курсів. До переваг вкладу банк відносить: зручне управління валютною структурою вкладу протягом строку дії договору; фіксована процентна ставка по кожній з валют. Щоденна фіксація валютної структури вкладу для нарахування процентів; мінімальний залишок по долару та євро - не встановлюється; можливість змінити структуру валютного портфелю необмежену кількість разів протягом терміну дії договору без втрати раніше нарахованих відсотків. Ставки за цим вкладом становлять до 2,75% у доларах США та 1,25% у євро.
З нового року Ідея Банк прибрав із депозитної лінійки вклад До Миколая та повернув Ідеальні 30 із попередніми умовами: ви можете отримати 30% у перший місяць розміщення та 16,75% і 16,25% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 17,85% та 17,40% відповідно. Пропозиція діє до 15.01.2020р. Також було знижено ставки за вкладами Дохідний та Класичний у гривні та доларах США - максимальними без урахування програм лояльності тепер є ставки за вкладом Дохідний 16% у гривні на 6, 9 та 12 місяців, 1,5% у доларах США на 9 та 12 місяців.
з 09.01.2020 вступили в силу зміни процентних ставок за вкладами Альфа-Банку. Було знижено відсотки у гривні: максимальною тепер є ставка 15,5% по вкладах Альфа-Депозит та Альфа-Депозит Дитячий на термін 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну для сум понад 250000 грн..
А якщо ви хочете отримати підвищений дохід за вкладами інших банків - ви можете скористатись нашим Бонусом до депозиту.
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