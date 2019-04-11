RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже вроде Бурбак-банка, а не Сосис

Звідки інфо?

Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10253
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:38

Мабуть ноги розтуть тут
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/oleksandr-dubinskij-rozpoviv-pro-milyardnoi-aferi-za-uchastyu-maksima-burbaka-i-pidkontrolnim-jomu-bankom-alyans.htm
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31516
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:23

Financial Expert

запрошую в студію в новому 2020!
давно вас не було чути :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:49

  greenozon написав:Financial Expert

запрошую в студію в новому 2020!
давно вас не було чути :)


Дякуємо! Ми відпочили, сподіваємось, що і ви також! А ось і огляд
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 231
З нами з: 06.08.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:50

Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Вітаємо вас із минулими та прийдешніми святами! Та пропонуємо черговий огляд новин та змін по депозитах.

З 02 січня знизив ставки по вкладу Стабільний Таскомбанк. Відтепер максимальний дохід можна отримати, розмістивши кошти на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну: 14,5% у гривні, 2,75% у доларах США та 1,25 у євро.

Банк Кліринговий Дім додав до лінійки своїх депозитів декілька вкладів: тепер окрім вкладів На Замовлення, На Замовлення+ та Зростаючий банк пропонує також вклади Твердий депозит, Ощадний сертифікат, і преміальні продукти Ощадний модуль та Дохідна ячейка. Цікавим для вкладників може виявитись Твердий депозит. Це мультивалютний вклад, що складається з двох валют: долар США та євро, або будь-якого іншого поєднання валют, що створює додатковий захист коштів від несприятливих змін валютних курсів. До переваг вкладу банк відносить: зручне управління валютною структурою вкладу протягом строку дії договору; фіксована процентна ставка по кожній з валют. Щоденна фіксація валютної структури вкладу для нарахування процентів; мінімальний залишок по долару та євро - не встановлюється; можливість змінити структуру валютного портфелю необмежену кількість разів протягом терміну дії договору без втрати раніше нарахованих відсотків. Ставки за цим вкладом становлять до 2,75% у доларах США та 1,25% у євро.

З нового року Ідея Банк прибрав із депозитної лінійки вклад До Миколая та повернув Ідеальні 30 із попередніми умовами: ви можете отримати 30% у перший місяць розміщення та 16,75% і 16,25% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 17,85% та 17,40% відповідно. Пропозиція діє до 15.01.2020р. Також було знижено ставки за вкладами Дохідний та Класичний у гривні та доларах США - максимальними без урахування програм лояльності тепер є ставки за вкладом Дохідний 16% у гривні на 6, 9 та 12 місяців, 1,5% у доларах США на 9 та 12 місяців.

з 09.01.2020 вступили в силу зміни процентних ставок за вкладами Альфа-Банку. Було знижено відсотки у гривні: максимальною тепер є ставка 15,5% по вкладах Альфа-Депозит та Альфа-Депозит Дитячий на термін 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну для сум понад 250000 грн..

А якщо ви хочете отримати підвищений дохід за вкладами інших банків - ви можете скористатись нашим Бонусом до депозиту.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 231
З нами з: 06.08.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:46

Доброго вечора п’ятниці усім! Ми до вас з черговим оглядом новин та змін по депозитах. Цей тиждень був багатим на різноманітні новини, а також на зміни ставок за депозитами фізосіб.

Зокрема, Альфа-Банк вилучив із лінійки депозитів вклад Зручний. Решта ставок цього тижня лишилась без змін.

Закінчився і термін для розміщення акційного вкладу Ідеальні 30 у Ідея Банку. Натомість на сайт повернули інформацію про депозит На Старт - вклад виключно для нових клієнтів банку на 3 місяці під 18% у гривні. Також було знижено ставки у гривні по вкладам Дохідний та Класичний, тож максимум, без урахування програм лояльності, можна отримати за вкладом Дохідний на 6 місяців - 15,75%.

З 13.01. впровадив зміни по своїм депозитам банк ПУМБ. Зокрема ставки:
в гривні:
- зменшились на -0,5% по депозиту "Скарбничка +";
- зменшились на -0,5% ...- 3% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в доларах США:
- зменшились на -0,3% ...- 1,5% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в євро:
- зменшились на -0,5% ...- 1,1% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".

З 14 січня знизив ставки на 0,25%-0,5% Укргазбанк. Тож найвищу ставкау мають тепер депозит Строковий з продовженням та Еко-депозит з виплатою відсотків в кінці терміну: 3% у доларах США та 2,75% у євро на термін 12-18 місяців.

15-го січня 2020 року в Агропросперіс Банку вступили в дію нові відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб у гривні та доларах США. Відтепер будь-який вклад у банку можна розмістити на термін 18 та 24 місяці.
Найвищу ставку 17% річних можна отримати на термін 9 і 12 місяців за вкладом «Класичний+» зі сплатою відсотків у кінці строку та 16,5% за депозитом «Класичний» із щомісячною сплатою відсотків. При цьому для даних депозитів відсоткова ставка збільшується на 0,25% при пред’явленні пенсійного посвідчення або при сумі вкладу від 100 тис. грн чи 5 тис. дол. США. При пролонгації цих вкладів розмір відсоткової ставки збільшується на 0,5% для гривні та на 0,25% для дол. США.
Також підвищити дохідність за вкладом Класичний можна за допомогою нашого Бонусу.

РВС Банк цього тижня декілька разів змінював ставки за вкладами. Згідно з остаточною інформацією від 16.01.2020 максимальними тепер є ставки 16% у гривні за вкладом Respect та 4% у доларах США та євро за вкладом Stability на термін від 12 місяців дол 1096 днів з виплатою відсотків в кінці терміну без права поповнення та дострокового повернення.

З 15 січня 2020 року Ощадбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб. Зниження ставок відбулось у діапазоні 0,25-0,5 процентного пункту за депозитами в гривні, 0,5-1 – у доларах США і 0,25-0,5 – в євро.

З 17 січня змінив ставки за вкладами банк Конкорд. Максимальними тепер є 15,75% у гривні та 4,75% у доларах США за вкладом Класичний+ на 12 місяців при розміщенні в системі інтернет-банкінгу icON25. За таких же умов максимальною є і ставка 2,75% у євро за вкладом Накопичувальний.

Банк Форвард також змінив ставки по вкладах з 17.01. Найвищою у гривні є ставка за вкладом Вигідний - 17% на 180 днів. Мінімальна сума за цим вкладом 180 000 грн. Якщо ж ви хочете вкласти меншу суму та все одно отримати досить високий відсоток 16,50% на 180 та 367 днів - ви можете розмістити заявку у розділі Бонс до депозиту та оформити вклад Альтернативний.

Таскомбанк вніс зміни по вкладам з 15 січня. Зокрема було зменшено ставки у валюті на 6 та 9 місяців за вкладом Стабільний. А також Ставку за вкладом Ощадний рахунок у гривні для залишку понад 100 грн. було зменшено до 7%.

З 16 січня знизив ставки у гривні і Райффайзен Банк Аваль. Зокрема було знижено відсотки на терміни 1, 2 і 3 місяці по вкладу Класичний Строковий, на термін 3 місяців по вкладу Ощадний. А також ставки за вкладом Бонус, середня ставка на весь термін по якому становить 10,5%.

З 15 січня змінив практично усі ставки Індустріалбанк. Максимальними без урахування програми лояльності є тепер ставки за вкладом Стандарт на 13 місяців: 14,5% у гривні, 2,75% у доларах США та 2% у євро.

З 16 січня також змінились ставки за вкладами у Юнекс Банку. Найвищою є ставка за вкладом Стандарт Строковий без поповнення - 13% у гривні , 1% у доларах США та 0,5% у євро для терміну 184 дні.

14 січня знизив відсоткові ставки і банк Січ. Найбільшу дохідність можна отримати за депозитом Скарбниця+ на 12 місяців - 16,5% у гривні, 4,25% у доларах США та 3,25% у євро.
А отримати додатковий відсоток по цьому вкладу ви зможете, скориставшись Бонусом по депозиту.

15 січня у А-Банку закінчилась акція Зимовий запас. Натомість з’явилась можливість отримати Трансфер-Бонус. Якщо ви відкриєте вклад Online від 10 тис. грн з картки А-Банку, яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки/рахунку іншого банку - банк поверне вам комісію у вигляді кешбек (надається для власників картки “Зелена” та “Універсальна Gold” з PayPass). Детальніше з правила отримання бонусу можна ознайомитись тут.
Financial Expert
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 231
З нами з: 06.08.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:тож максимум, без урахування програм лояльності, можна отримати за вкладом Дохідний на 6 місяців - 15,75%.

Было бы здорово видеть подобные выводы в конце анализа ставок по каждому банку :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30089
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 11, 12, 13
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
125 67487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 гру, 2019 11:53
vpchelko
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 2069
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 819
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.