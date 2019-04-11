Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:05
Встречал в интернете уже давненько, когда они начали активно продвигаться.
Если найду ещё раз - продублирую
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:38
Мабуть ноги розтуть тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:23
Financial Expert
запрошую в студію в новому 2020!
давно вас не було чути
+50грн !
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:49
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:50
Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Вітаємо вас із минулими та прийдешніми святами! Та пропонуємо черговий огляд новин та змін по депозитах.
З 02 січня знизив ставки по вкладу Стабільний Таскомбанк. Відтепер максимальний дохід можна отримати, розмістивши кошти на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну: 14,5% у гривні, 2,75% у доларах США та 1,25 у євро.
Банк Кліринговий Дім додав до лінійки своїх депозитів декілька вкладів: тепер окрім вкладів На Замовлення, На Замовлення+ та Зростаючий банк пропонує також вклади Твердий депозит, Ощадний сертифікат, і преміальні продукти Ощадний модуль та Дохідна ячейка. Цікавим для вкладників може виявитись Твердий депозит. Це мультивалютний вклад, що складається з двох валют: долар США та євро, або будь-якого іншого поєднання валют, що створює додатковий захист коштів від несприятливих змін валютних курсів. До переваг вкладу банк відносить: зручне управління валютною структурою вкладу протягом строку дії договору; фіксована процентна ставка по кожній з валют. Щоденна фіксація валютної структури вкладу для нарахування процентів; мінімальний залишок по долару та євро - не встановлюється; можливість змінити структуру валютного портфелю необмежену кількість разів протягом терміну дії договору без втрати раніше нарахованих відсотків. Ставки за цим вкладом становлять до 2,75% у доларах США та 1,25% у євро.
З нового року Ідея Банк прибрав із депозитної лінійки вклад До Миколая та повернув Ідеальні 30 із попередніми умовами: ви можете отримати 30% у перший місяць розміщення та 16,75% і 16,25% у 2-12 місяць відповідно з виплатою відсотків у кінці терміну та щомісячно. Тож середня ставка за весь період розміщення становитиме 17,85% та 17,40% відповідно. Пропозиція діє до 15.01.2020р. Також було знижено ставки за вкладами Дохідний та Класичний у гривні та доларах США - максимальними без урахування програм лояльності тепер є ставки за вкладом Дохідний 16% у гривні на 6, 9 та 12 місяців, 1,5% у доларах США на 9 та 12 місяців.
з 09.01.2020 вступили в силу зміни процентних ставок за вкладами Альфа-Банку. Було знижено відсотки у гривні: максимальною тепер є ставка 15,5% по вкладах Альфа-Депозит та Альфа-Депозит Дитячий на термін 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну для сум понад 250000 грн..
А якщо ви хочете отримати підвищений дохід за вкладами інших банків - ви можете скористатись нашим Бонусом до депозиту.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:46
Доброго вечора п’ятниці усім! Ми до вас з черговим оглядом новин та змін по депозитах. Цей тиждень був багатим на різноманітні новини, а також на зміни ставок за депозитами фізосіб.
Зокрема, Альфа-Банк вилучив із лінійки депозитів вклад Зручний. Решта ставок цього тижня лишилась без змін.
Закінчився і термін для розміщення акційного вкладу Ідеальні 30 у Ідея Банку. Натомість на сайт повернули інформацію про депозит На Старт - вклад виключно для нових клієнтів банку на 3 місяці під 18% у гривні. Також було знижено ставки у гривні по вкладам Дохідний та Класичний, тож максимум, без урахування програм лояльності, можна отримати за вкладом Дохідний на 6 місяців - 15,75%.
З 13.01. впровадив зміни по своїм депозитам банк ПУМБ. Зокрема ставки:
в гривні:
- зменшились на -0,5% по депозиту "Скарбничка +";
- зменшились на -0,5% ...- 3% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в доларах США:
- зменшились на -0,3% ...- 1,5% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в євро:
- зменшились на -0,5% ...- 1,1% за депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
З 14 січня знизив ставки на 0,25%-0,5% Укргазбанк. Тож найвищу ставкау мають тепер депозит Строковий з продовженням та Еко-депозит з виплатою відсотків в кінці терміну: 3% у доларах США та 2,75% у євро на термін 12-18 місяців.
15-го січня 2020 року в Агропросперіс Банку вступили в дію нові відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб у гривні та доларах США. Відтепер будь-який вклад у банку можна розмістити на термін 18 та 24 місяці.
Найвищу ставку 17% річних можна отримати на термін 9 і 12 місяців за вкладом «Класичний+» зі сплатою відсотків у кінці строку та 16,5% за депозитом «Класичний» із щомісячною сплатою відсотків. При цьому для даних депозитів відсоткова ставка збільшується на 0,25% при пред’явленні пенсійного посвідчення або при сумі вкладу від 100 тис. грн чи 5 тис. дол. США. При пролонгації цих вкладів розмір відсоткової ставки збільшується на 0,5% для гривні та на 0,25% для дол. США.
Також підвищити дохідність за вкладом Класичний можна за допомогою нашого Бонусу.
РВС Банк цього тижня декілька разів змінював ставки за вкладами. Згідно з остаточною інформацією від 16.01.2020 максимальними тепер є ставки 16% у гривні за вкладом Respect та 4% у доларах США та євро за вкладом Stability на термін від 12 місяців дол 1096 днів з виплатою відсотків в кінці терміну без права поповнення та дострокового повернення.
З 15 січня 2020 року Ощадбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб. Зниження ставок відбулось у діапазоні 0,25-0,5 процентного пункту за депозитами в гривні, 0,5-1 – у доларах США і 0,25-0,5 – в євро.
З 17 січня змінив ставки за вкладами банк Конкорд. Максимальними тепер є 15,75% у гривні та 4,75% у доларах США за вкладом Класичний+ на 12 місяців при розміщенні в системі інтернет-банкінгу icON25. За таких же умов максимальною є і ставка 2,75% у євро за вкладом Накопичувальний.
Банк Форвард також змінив ставки по вкладах з 17.01. Найвищою у гривні є ставка за вкладом Вигідний - 17% на 180 днів. Мінімальна сума за цим вкладом 180 000 грн. Якщо ж ви хочете вкласти меншу суму та все одно отримати досить високий відсоток 16,50% на 180 та 367 днів - ви можете розмістити заявку у розділі Бонс до депозиту та оформити вклад Альтернативний.
Таскомбанк вніс зміни по вкладам з 15 січня. Зокрема було зменшено ставки у валюті на 6 та 9 місяців за вкладом Стабільний. А також Ставку за вкладом Ощадний рахунок у гривні для залишку понад 100 грн. було зменшено до 7%.
З 16 січня знизив ставки у гривні і Райффайзен Банк Аваль. Зокрема було знижено відсотки на терміни 1, 2 і 3 місяці по вкладу Класичний Строковий, на термін 3 місяців по вкладу Ощадний. А також ставки за вкладом Бонус, середня ставка на весь термін по якому становить 10,5%.
З 15 січня змінив практично усі ставки Індустріалбанк. Максимальними без урахування програми лояльності є тепер ставки за вкладом Стандарт на 13 місяців: 14,5% у гривні, 2,75% у доларах США та 2% у євро.
З 16 січня також змінились ставки за вкладами у Юнекс Банку. Найвищою є ставка за вкладом Стандарт Строковий без поповнення - 13% у гривні , 1% у доларах США та 0,5% у євро для терміну 184 дні.
14 січня знизив відсоткові ставки і банк Січ. Найбільшу дохідність можна отримати за депозитом Скарбниця+ на 12 місяців - 16,5% у гривні, 4,25% у доларах США та 3,25% у євро.
А отримати додатковий відсоток по цьому вкладу ви зможете, скориставшись Бонусом по депозиту.
15 січня у А-Банку закінчилась акція Зимовий запас. Натомість з’явилась можливість отримати Трансфер-Бонус. Якщо ви відкриєте вклад Online від 10 тис. грн з картки А-Банку, яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки/рахунку іншого банку - банк поверне вам комісію у вигляді кешбек (надається для власників картки “Зелена” та “Універсальна Gold” з PayPass). Детальніше з правила отримання бонусу можна ознайомитись
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Было бы здорово видеть подобные выводы в конце анализа ставок по каждому банку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:52
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Конкорд опять понизил? Оо Я неделю назад смотрел, уже 4.75% было(
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:55
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:56
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