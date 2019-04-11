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Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03

  MASolomko написав:Financial Expert, сейчас в самый раз стоит отслеживать какие банки предлагают удалённую идентификацию для оформления своих продуктов ;)

Немає шановного експерта. :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:42

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
serp6769
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