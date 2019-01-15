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Подработка на дому в любом городе
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Нед 19 сер, 2018 13:54
Всё законно, проект работает более 10 лет, деньги выводятся прямо на карточку, при регистрации бонус 5$ Суть:
рекламодатели присылают вам свою рекламу для просмотра, все что нужно, это только открыть ее и даже не обязательно читать.
В день приходит от 20-50 рекламы, чтобы ее закрыть это занимает пару секунд
Приглашая к себе в команду новых людей, вы будете зарабатывать на их активности.
Все, что нужно для регистрации - это написать мне свой email и Вайбер (для переписки) и после того как я вас зарегистрирую, установить приложение
Нет абсолютно никаких платежей и вложений с вашей стороны.
На Айфон не устанавливается приложение
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maksadm678
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Додано: Нед 28 жов, 2018 03:40
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musikdjstas
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Додано: Суб 02 бер, 2019 11:03
Вакансия на удаленную работу. Соц.сети
Опыт работы приветствуется, но не обязателен.
График свободный.
Заработок 300-1000 грн в день.
Выплаты ежедневные на карту любого банка.
Требования:
- Иметь 2-3 часа свободного времени
- Доступ в интернет
- Возраст 16+
- Желание зарабатывать
Город проживания не важен !
Для более подробной информации пишите Viber, telegram, или просто здесь. Все детально объясним!)
За подробностями пишите мне в viber +380683828340
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denis7616
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:52
Привіт! Потрібно розміщати оголошення, і чим більше людей відгукнеться і погодяться співпрацювати, тим більше Ви отримаєте винагороди. Тобто Ви стаєте агентом Приватбанку. Заробітна плата залежить від активності, потрібно хоча б двічі на день заходити в групи пошуку праці і скидати туди рекламу, чим більше реклами буде, тим більше у вас буде клієнтів і тим більше грошей. Робота зовсім неважка. За два тижні при активній роботі легко можна заробити близько 5000 грн.Зароблені гроші приходять на карту від Приватбанку двічі на місяць. Крім залучення агентів можна пропонувати картки банку і іншу продукцію, за яку будете отримувати відповідну винагороду.Щоб Вам було зрозуміліше, банк вам буде платити за рекламу, а також -за клієнтів, яких ви будете запрошувати. Банку це вигідно тим, що збільшується кількість клієнтів. Це все офіційно. Якщо згодні напишіть своє ПІБ та номер телефону я вас зареєструю.Оголошення Вам потрібно буде розміщувати в різних групах, спільнотах, форумах, чим більше тим краще. Коли почнете поширювати раджу в групах пов'язаними з кредитами і пошуком роботи. Розміщуйте хоча б 2 рази в день по 50 оголошень і побачите, що люди почнуть звертатися.
На рахунок зарплати: перша прийде через 2 тижні від Вашої реєстрації, потім буде приходити постійно через 2 тижні, тобто 2 рази на місяць. І залежить вона від Вашої активності. І як Ви будете працювати. Вам це цікаво?
Писать мне в инстаграм
@ne_vashe_shastia_
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zvezdavsehzvezd
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Додано: Вів 14 січ, 2020 00:57
zvezdavsehzvezd*** по моему!
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alchevsk-sity
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