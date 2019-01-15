Подработка на дому в любом городе

Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:52

Привіт! Потрібно розміщати оголошення, і чим більше людей відгукнеться і погодяться співпрацювати, тим більше Ви отримаєте винагороди. Тобто Ви стаєте агентом Приватбанку. Заробітна плата залежить від активності, потрібно хоча б двічі на день заходити в групи пошуку праці і скидати туди рекламу, чим більше реклами буде, тим більше у вас буде клієнтів і тим більше грошей. Робота зовсім неважка. За два тижні при активній роботі легко можна заробити близько 5000 грн.Зароблені гроші приходять на карту від Приватбанку двічі на місяць. Крім залучення агентів можна пропонувати картки банку і іншу продукцію, за яку будете отримувати відповідну винагороду.Щоб Вам було зрозуміліше, банк вам буде платити за рекламу, а також -за клієнтів, яких ви будете запрошувати. Банку це вигідно тим, що збільшується кількість клієнтів. Це все офіційно. Якщо згодні напишіть своє ПІБ та номер телефону я вас зареєструю.Оголошення Вам потрібно буде розміщувати в різних групах, спільнотах, форумах, чим більше тим краще. Коли почнете поширювати раджу в групах пов'язаними з кредитами і пошуком роботи. Розміщуйте хоча б 2 рази в день по 50 оголошень і побачите, що люди почнуть звертатися.

На рахунок зарплати: перша прийде через 2 тижні від Вашої реєстрації, потім буде приходити постійно через 2 тижні, тобто 2 рази на місяць. І залежить вона від Вашої активності. І як Ви будете працювати. Вам це цікаво?

Писать мне в инстаграм

@ne_vashe_shastia_