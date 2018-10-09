Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до...

Додано: Сер 12 вер, 2018 16:26

Волгарь написав: Отвечу только на это

вообще-то рождаемость растет,

Отвечу только на это

Такими темпами наличное население сократится до 30-ти миллионов к концу 23-го года.

вы кстати много на что ответили, но вот именно на это - нет ))вообще все эти разговоры базируются на простой и казалось бы очевидной парадигме - мол если в стране рождается больше, чем умирает, значит в ней нормально живется, это показатель хорошего уровня жизни, а если вдруг начало умирать больше, чем рождаться, то это значит что-то пошло не так, знак о существенном ухудшении, все очень плохо и так далее...однако взгляд на любой список стран по естественному приросту, или по рождаемости выдает нам абсолютно противоположную картину. почему это так, я уже не раз писал, не буду повторяться.что касается вас, вы делаете еще два весьма спорных допущения. подсчитывая убыль в год, вы оперируете довольно приблизительными данными, где погрешность каждой из цифр в ту или иную сторону "гуляет" порой больше, чем результат, который вы вычисляете. то что убыль есть - ежу понятно, а вот масштаб думаю мы более-менее точно узнаем после пустаканивания ситуации с "ЛДНР" и переписи.кстати, как-то видел довольно убедительную статью с фотками, где местный журналист показывал что реальное население "ЛДНР" гораздо меньше, нежели числится по их данным. причем нестыковка в ~20-30%второе - выводя итоговую цифру "за год Украина стала меньше на Х человек". вы делаете заключение типа "через 10" Украина станет меньше на Х*10 а то и больше. Не учитывая того, как будут меняться все четыре составляющие со временем. Я к примеру вижу больше позитивных тенденций, в минус разве что вход в "детородную область" по ординате более узкой части пирамиды. при том, что эта область вообще сильно расширилась в размере. когда-то женщина, не родившая до 30, вызывала жалость и сочувствующие взгляды знакомых, мол инвалид, неудачница и т.д. в наше время это разновидность нормы.лично я вижу итог в некой сбалансированной цифре, которая меняться будет очень мало. мне кажется, она таки будет больше 30, учитывая ЛДНР, которую впихнут назад, но позже, Крым пока за скобками.с другой стороны, если "удвоить" Швецию, отбросив малозаселенный северный кусок, мы получим страну примерно размеров Украины с 20 млн населения.я был там несколько раз и не могу сказать что они как-то плохо или несчастно живут. мне правда не понравилась дороговизна алкоголя и госмонополия на него, но это скорее мой недостаток, нежели скандинавов.(одно уточнение - я вижу довольно много реплик мол "если Юля, то я эмигрирую нафиг". я сам мягко говоря не ее фанат, но поначалу был скептичен, как так, при януковиче не сбежал а при юле сбежит? а потом понял эту реакцию как обреченность, мол какие майданы ни собирай, как ни пытайся менять страну, все равно широкие малоимущие слои все испортят (и как обычно главным образом себе же).так что в случае открыто пророссийского президента или скрыто пророссийского, коим многие считают Юлю, вот тут как говорится никаких гарантий.даже конкретно у меня, пусть и циничного, но без склонности к насилию без причины, рука как говорится "тянется чистить и заряжать пулемет", когда я слышу что "разрешение Украине что-то там делать" это "Вмешательство во внутренние дела Русской... (вот собственно на этом моменте можно уже стрелять)...