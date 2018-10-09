Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до...
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Волгарь написав:Каждый год из Украины за границу выезжает около миллиона украинцев - Климкин
Если взять к примеру шведов, визуально по карте уверенно обжитая часть их территории - примерно как пол-Украины. население Швеции - 10 млн. я что-то не заметил, чтобы они сильно страдали от того что их так мало и что они так неплотно живут. Само по себе уменьшение населения - не трагедия (трагедия в том что в и так перенаселенном Киеве оно продолжает расти). Другое дело что старение населения оставляет нынешним 30-40 летним не особо радужные варианты на пенсию - ну здесь уже остается либо полагаться на потомков либо на какие-то запасы. Впрочем эта проблема надвигается на все развитые страны, просто с разной скоростью.
Волгарь написав:Каждый год из Украины за границу выезжает около миллиона украинцев - Климкин
Если взять к примеру шведов, визуально по карте уверенно обжитая часть их территории - примерно как пол-Украины. население Швеции - 10 млн. я что-то не заметил, чтобы они сильно страдали от того что их так мало и что они так неплотно живут. Само по себе уменьшение населения - не трагедия (трагедия в том что в и так перенаселенном Киеве оно продолжает расти). Другое дело что старение населения оставляет нынешним 30-40 летним не особо радужные варианты на пенсию - ну здесь уже остается либо полагаться на потомков либо на какие-то запасы. Впрочем эта проблема надвигается на все развитые страны, просто с разной скоростью.
Угу, только 25 лет назад их было в Швеции 8 млн. Да и тут в принципе не о чем спорить - выезжает трудоспособное население, остаются дети и старики. Первых все меньше, а вторых все больше (в доле населения). Отсюда и перспективы экономики. В итоге государство сводит концы с концами только за счет внешнего финансирования. Как результат - страна вымирает (именно так, судя по статистике рождений/смертей, где первых чуть более 50% вторых), население разбегается.
Волгарь написав:Угу, только 25 лет назад их было в Швеции 8 млн. Да и тут в принципе не о чем спорить - выезжает трудоспособное население, остаются дети и старики. Первых все меньше, а вторых все больше (в доле населения). Отсюда и перспективы экономики. В итоге государство сводит концы с концами только за счет внешнего финансирования. Как результат - страна вымирает (именно так, судя по статистике рождений/смертей, где первых чуть более 50% вторых), население разбегается.
выезжают по большей части низкоквалифицированные, те, кто не могут найти себе работу хотя бы околосреднего достатка. толковые спецы остаются, им по большому счету нет смысла уезжать. (единственное что жалко врачей - по хорошему они должны зарабатывать гораздо больше, не их вина что гос-во платит мало, а в частной медицине не так много рабочих мест. хотя немало и тех, кто неплохо живет за счет "благодарностей" от пациентов). в IT сфере ежегодно приходит в отрасль в несколько раз больше людей, чем выезжает.
кроме того, в запасе есть трюк с повышением пенсионного возраста. рождаемость будет расти когда жилье станет более доступным. хотя до уровня воспроизводства оно вряд ли дорастет, не говоря уже об уровне УССР. что в общем-то и не нужно, цель человечества уже не "плодиться и размножаться", а стабилизировать численность. страны, которые бесконтрольно размножаются, никто в "клуб развитых" не пустит.
кстати интересно каким образом при вводе пенсионной системы пенсионеров было менее 10% населения? поумирали во время войны? или до введения пенсий просто выживали в старости лишь очень короткое время?
Волгарь написав:Угу, только 25 лет назад их было в Швеции 8 млн. Да и тут в принципе не о чем спорить - выезжает трудоспособное население, остаются дети и старики. Первых все меньше, а вторых все больше (в доле населения). Отсюда и перспективы экономики. В итоге государство сводит концы с концами только за счет внешнего финансирования. Как результат - страна вымирает (именно так, судя по статистике рождений/смертей, где первых чуть более 50% вторых), население разбегается.
выезжают по большей части низкоквалифицированные, те, кто не могут найти себе работу хотя бы околосреднего достатка. толковые спецы остаются, им по большому счету нет смысла уезжать. (единственное что жалко врачей - по хорошему они должны зарабатывать гораздо больше, не их вина что гос-во платит мало, а в частной медицине не так много рабочих мест. хотя немало и тех, кто неплохо живет за счет "благодарностей" от пациентов). в IT сфере ежегодно приходит в отрасль в несколько раз больше людей, чем выезжает.
кроме того, в запасе есть трюк с повышением пенсионного возраста. рождаемость будет расти когда жилье станет более доступным. хотя до уровня воспроизводства оно вряд ли дорастет, не говоря уже об уровне УССР. что в общем-то и не нужно, цель человечества уже не "плодиться и размножаться", а стабилизировать численность. страны, которые бесконтрольно размножаются, никто в "клуб развитых" не пустит.
кстати интересно каким образом при вводе пенсионной системы пенсионеров было менее 10% населения? поумирали во время войны? или до введения пенсий просто выживали в старости лишь очень короткое время?
Знаете, есть старый анекдот о китайском экономическом чуде - де, никакого чуда нет, просто 300 млн. китайцев (в городах) ежедневно приходят на работу и работают 8 часов в день. Если 30 лет назад в экономике было 24,5 млн занятых, сейчас якобы 15,5 из которых лишь о 8,5 есть сведения по з/п, то понятно, что такая экономика, по крайней мере в отношении ее размера, движется сами понимаете куда. Пенсионный возраст обязательно повысят, другого пути при растущем числе пенсионеров и уменьшающемся работников просто нет, но рождаемость будет продолжать падать - половозрастная пирамида перевернута, и изменить тут ничего нельзя. Пенсионеров при введении пенсий было не 10, а всего несколько процентов населения. Реально и только в городах пенсии были введены в конце 30-х - значительная часть населения до них просто физически не доживала. Колхозники же вообще начали получать пенсии (20-40 рублей) только в середине 60-х.
Волгарь написав:Если 30 лет назад в экономике было 24,5 млн занятых, сейчас якобы 15,5 из которых лишь о 8,5 есть сведения по з/п, то понятно, что такая экономика, по крайней мере в отношении ее размера, движется сами понимаете куда.
я видел цифры порядка 16, из которых порядка 12 работающие официально, 4 - неофициально, плюс ляма полтора безработных. 30 лет назад и населения было около 52 млн. думаю что ничего страшного с экономикой не произойдет. через 20-30 лет прогнозируют уменьшение численности работающих еще на 20-30%, но к этому времени, если человечеству удастся не затеять глобальную войну, ему придется столкнуться с другим вызовом, когда большая часть людей станут бесполезными из-за автоматизации и с этим всем нужно будет что-то делать, будет ли это безусловный базовый доход или что-то подобное. так что учите детей точным наукам)) (знаю что мол якобы головастые технари в итоге все равно работают на боссов-гуманитариев. но даже если так, вакансий технарей на порядки больше, чем вакансий боссов)
Пенсионный возраст обязательно повысят, другого пути при растущем числе пенсионеров и уменьшающемся работников просто нет, но рождаемость будет продолжать падать - половозрастная пирамида перевернута, и изменить тут ничего нельзя.
вообще-то рождаемость растет, с 1,1 (рождений на женщину) в 2001 до 1,5 сейчас. для воспроизводства нужно в районе 2.15, это думаю уже недостижимая цифра (как и для большинства развитых европейских стран), но ближе к двум дотянем, плюс понемногу будем разбавляться мигрантами. при толковой политике "фильтрации входящих" это не так страшно, как кажется. Европейцы и РФ как-то живут, пусть и испытывая некоторые неудобства.
Пенсионеров при введении пенсий было не 10, а всего несколько процентов населения. Реально и только в городах пенсии были введены в конце 30-х - значительная часть населения до них просто физически не доживала. Колхозники же вообще начали получать пенсии (20-40 рублей) только в середине 60-х.
где-то так себе это и представлял. теперь, когда их треть, пенсий не хватает.
Природний рух населення у січні-червні 2018 року Кількість живонароджених 164 287 Кількість померлих 298 017 Природний приріст, скорочення -133 730 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. в годовых цифрах это будет 330/600/265 тыс. соответственно. Цифры соответствуют территории, где постоянное население около 35,5 млн. человек, а наличное - около 32,5 (3 млн. гастарбатейров ездят туда-сюда). Еще около 3,8-4 млн. постоянно проживают за границей и в эту статистику не входят. Т.е. в лучшем случае это рождаемость 9,3 и смертность 16,9 - МИНУС 7,5 человек на тысячу естественной убыли. Этот показатель обеспечивает Украине сомнительное мировое лидерство. Страна ВЫМИРАЕТ, и чем дальше, тем быстрее Постійне населення на 1 липня 2018 року 42 094 236 на 1 липня 2017 року 42 297 400 на 1 липня 2014 року 42 812 213 http://www.ukrstat.gov.ua/ Это с ЛНДР и теми из гастарбайтеров, кто постоянно живет за границей, не собирается возвращаться назад, но не может выйти из гражданства Украины. За 4 года население даже по такой статистике уменьшилось на 716 тыс. человек только за счет депопуляции. И уже вначале следующего года эта цифра пробьет 42 млн. вниз, т.е. 35 млн. граждан, по которым собирается реальная демографическая статистика. Такими темпами наличное население сократится до 30-ти миллионов к концу 23-го года.
вы кстати много на что ответили, но вот именно на это - нет ))
вообще все эти разговоры базируются на простой и казалось бы очевидной парадигме - мол если в стране рождается больше, чем умирает, значит в ней нормально живется, это показатель хорошего уровня жизни, а если вдруг начало умирать больше, чем рождаться, то это значит что-то пошло не так, знак о существенном ухудшении, все очень плохо и так далее...
однако взгляд на любой список стран по естественному приросту, или по рождаемости выдает нам абсолютно противоположную картину. почему это так, я уже не раз писал, не буду повторяться.
что касается вас, вы делаете еще два весьма спорных допущения. подсчитывая убыль в год, вы оперируете довольно приблизительными данными, где погрешность каждой из цифр в ту или иную сторону "гуляет" порой больше, чем результат, который вы вычисляете. то что убыль есть - ежу понятно, а вот масштаб думаю мы более-менее точно узнаем после пустаканивания ситуации с "ЛДНР" и переписи. кстати, как-то видел довольно убедительную статью с фотками, где местный журналист показывал что реальное население "ЛДНР" гораздо меньше, нежели числится по их данным. причем нестыковка в ~20-30%
второе - выводя итоговую цифру "за год Украина стала меньше на Х человек". вы делаете заключение типа "через 10" Украина станет меньше на Х*10 а то и больше. Не учитывая того, как будут меняться все четыре составляющие со временем. Я к примеру вижу больше позитивных тенденций, в минус разве что вход в "детородную область" по ординате более узкой части пирамиды. при том, что эта область вообще сильно расширилась в размере. когда-то женщина, не родившая до 30, вызывала жалость и сочувствующие взгляды знакомых, мол инвалид, неудачница и т.д. в наше время это разновидность нормы.
лично я вижу итог в некой сбалансированной цифре, которая меняться будет очень мало. мне кажется, она таки будет больше 30, учитывая ЛДНР, которую впихнут назад, но позже, Крым пока за скобками.
Такими темпами наличное население сократится до 30-ти миллионов к концу 23-го года.
с другой стороны, если "удвоить" Швецию, отбросив малозаселенный северный кусок, мы получим страну примерно размеров Украины с 20 млн населения. я был там несколько раз и не могу сказать что они как-то плохо или несчастно живут. мне правда не понравилась дороговизна алкоголя и госмонополия на него, но это скорее мой недостаток, нежели скандинавов.
(одно уточнение - я вижу довольно много реплик мол "если Юля, то я эмигрирую нафиг". я сам мягко говоря не ее фанат, но поначалу был скептичен, как так, при януковиче не сбежал а при юле сбежит? а потом понял эту реакцию как обреченность, мол какие майданы ни собирай, как ни пытайся менять страну, все равно широкие малоимущие слои все испортят (и как обычно главным образом себе же).
так что в случае открыто пророссийского президента или скрыто пророссийского, коим многие считают Юлю, вот тут как говорится никаких гарантий. даже конкретно у меня, пусть и циничного, но без склонности к насилию без причины, рука как говорится "тянется чистить и заряжать пулемет", когда я слышу что "разрешение Украине что-то там делать" это "Вмешательство во внутренние дела Русской... (вот собственно на этом моменте можно уже стрелять)...
Вообще все эти разговоры базируются на простой и казалось бы очевидной парадигме - мол если в стране рождается больше, чем умирает, значит в ней нормально живется, это показатель хорошего уровня жизни, а если вдруг начало умирать больше, чем рождаться, то это значит что-то пошло не так, знак о существенном ухудшении, все очень плохо и так далее...
Строго говоря это закон биологии - чем более благоприятные условия для развития популяции, тем она больше (возрастает), и наоборот.
однако взгляд на любой список стран по естественному приросту, или по рождаемости выдает нам абсолютно противоположную картину. почему это так, я уже не раз писал, не буду повторяться.
Но человек существо социальное, поэтому законы биологии не могут быть применимы к человеческому обществу без апроксимации. Да, рождаемость падает, а население - РАСТЕТ. Во всех странах Европы, кроме Литвы/Латвии/Эстонии/Украины/Молдавии/Болгарии/Румынии/Венгрии, которые одновременно вымирают и откуда население попросту эвакуируется. Ради интереса, сравните население Европы лет 30 назад и сейчас.
что касается вас, вы делаете еще два весьма спорных допущения. подсчитывая убыль в год, вы оперируете довольно приблизительными данными, где погрешность каждой из цифр в ту или иную сторону "гуляет" порой больше, чем результат, который вы вычисляете. то что убыль есть - ежу понятно, а вот масштаб думаю мы более-менее точно узнаем после пустаканивания ситуации с "ЛДНР" и переписи.
Простите, мои оценки населения близки К ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ, реальная эмиграция из Украины, конечно, не 250-300 тыс. в год, а не менее 500.
кстати, как-то видел довольно убедительную статью с фотками, где местный журналист показывал что реальное население "ЛДНР" гораздо меньше, нежели числится по их данным. причем нестыковка в ~20-30%
Это так и есть - до 14-го там проживало около 4 млн., сейчас около 3-х, и это не мои оценки.
второе - выводя итоговую цифру "за год Украина стала меньше на Х человек". вы делаете заключение типа "через 10" Украина станет меньше на Х*10 а то и больше. Не учитывая того, как будут меняться все четыре составляющие со временем. Я к примеру вижу больше позитивных тенденций, в минус разве что вход в "детородную область" по ординате более узкой части пирамиды. при том, что эта область вообще сильно расширилась в размере. когда-то женщина, не родившая до 30, вызывала жалость и сочувствующие взгляды знакомых, мол инвалид, неудачница и т.д. в наше время это разновидность нормы.
Извините, тут я опираюсь на статистику Розподіл постійного населення за окремими віковими групами 0-17 років (на 1 січня; тис. осіб) 1990 13 305,0 2018 7 609,3 60 років і старше 1990 9450,8 2018 9679,8 2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. http://www.ukrstat.gov.ua/ Как видите, молодежи стало меньше почти на 5,7 млн (43%) при сокращении населения на 1/3, а пожилых возрастов - больше, при той же тенденции.
лично я вижу итог в некой сбалансированной цифре, которая меняться будет очень мало. мне кажется, она таки будет больше 30, учитывая ЛДНР, которую впихнут назад, но позже, Крым пока за скобками.
Как раз приведенные цифры свидетельствуют, что Вы заблуждаетесь. При таком раскладе (все меньше молодежи/все больше пожилых/выезде едва ли 1/3 трудоспособных из страны на заработки) тенденция однозначна, и демографическая катастрофа будет только усиливаться.
с другой стороны, если "удвоить" Швецию, отбросив малозаселенный северный кусок, мы получим страну примерно размеров Украины с 20 млн населения. я был там несколько раз и не могу сказать что они как-то плохо или несчастно живут. мне правда не понравилась дороговизна алкоголя и госмонополия на него, но это скорее мой недостаток, нежели скандинавов.
Ну, до Швеции и вам и нам...К тому же Украина - не Швеция. Расположенная вся южнее 53-го градуса на берегу теплого моря, она представляет собой вожделенную цель - земля без людей для людей без земли. Чем глубже страна будет интегрирована на запад, тем больше людей (которых украинцы совсем не желают видеть своими соседями) будут стремиться сюда. И я был в Швеции пару раз с интервалом в 10 лет, и, честно говоря стремительно смуглеющий Стокгольм, наводит на определенные мысли...
(одно уточнение - я вижу довольно много реплик мол "если Юля, то я эмигрирую нафиг". я сам мягко говоря не ее фанат, но поначалу был скептичен, как так, при януковиче не сбежал а при юле сбежит? а потом понял эту реакцию как обреченность, мол какие майданы ни собирай, как ни пытайся менять страну, все равно широкие малоимущие слои все испортят (и как обычно главным образом себе же).
Извините, не берусь судить - Вам, конечно, виднее
так что в случае открыто пророссийского президента или скрыто пророссийского, коим многие считают Юлю, вот тут как говорится никаких гарантий. даже конкретно у меня, пусть и циничного, но без склонности к насилию без причины, рука как говорится "тянется чистить и заряжать пулемет", когда я слышу что "разрешение Украине что-то там делать" это "Вмешательство во внутренние дела Русской... (вот собственно на этом моменте можно уже стрелять)...
Простите, но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения.
Волгарь написав:Ну, до Швеции и вам и нам...К тому же Украина - не Швеция. Расположенная вся южнее 53-го градуса на берегу теплого моря, она представляет собой вожделенную цель - земля без людей для людей без земли. Чем глубже страна будет интегрирована на запад, тем больше людей (которых украинцы совсем не желают видеть своими соседями) будут стремиться сюда. И я был в Швеции пару раз с интервалом в 10 лет, и, честно говоря стремительно смуглеющий Стокгольм, наводит на определенные мысли...
в рейтинге по плотности населения мы на 100 месте из 195 стран. никакой особенной ценности в плане территории мы не представляем. а с развитием вертикальных ферм важность территории в плане сельского хозяйства тоже довольно спорна. тем более в цивилизованном мире рождаемость уже даже не обеспечивает даже воспроизводство. а кто не умеет в контроль рождаемости, тот живет плохо, но коротко и к цивилизации не допускается.
а вот чтобы страна не "смуглела" нужно сразу пресечь попытки внедрения мультикультурализма. полякам кстати это удается. австралийцы к примеру молодцы в этом плане - когда мусульмане пожаловались что крестик на шее у ведущей по ТВ оскорбляет их чувтсва, им сказали что у них есть замечательное право собрать манатки и свалить на все 4 стороны.
кроме того, Швеция привлекательна для мигрантов потому что раздает пособия бездельникам. нам это не грозит, потому что если человек приедет сюда жить на пособие, он сдохнет с голоду через 2 недели ))
а вся выгодность географического положения Украины нивелируется тем фактом, что территориально у нас есть соседи, которых и врагу не пожелаешь )) но тут уже никуда не деться, будем держать пулемет смазанным и порох сухим.
galex написав:а вся выгодность географического положения Украины нивелируется тем фактом, что территориально у нас есть соседи, которых и врагу не пожелаешь )) но тут уже никуда не деться, будем держать пулемет смазанным и порох сухим.
Даже, если население сократится на половину катастрофы не случится, наши пенсионеры долго не живут, медицина доступна не большому проценту, по сравнению с развитыми странами. Если сравнивать с Австралией, где население как пол Украины, то нам вообще не о чем беспокоиться. В Украине ситуация нормализуется, когда вся восточная граница будет охраняться так, чтоб и крыса не пролезла, и только визовый режим. Сейчас имеем результат того, что все наши президенты не хотели заниматься безопасностью страны, а делали всё для процветания семейного бизнеса, пополнение личных банковских счетов было их основной целью, теперь все граждане Украины платят дорогую цену. А в Австралии добрая половина населения эмигранты с индо-китая, работа есть у всех, и даже когда сильные пожары уничтожают сотни домов, там бездомных нет, т.к. всё имущество население страхует обязательно. Когда в Украине тоже станет обязательно страхование имущества, и из бюджета страны перестанут на эти цели расходовать миллиарды, останется больше денег для других статей.Но, что бы люди страховали имущество и жизнь им надо платить достаточно, а наши олигархи, со своими потом и кровью заработанными миллиардами, добровольно не расстанутся, они миллионы платят за принятие законов для процветания их бизнесов. Что мешало нашим законотворцам взять как образец любое государство с развитой экономикой и все законы их скопировать и принять? Зачем нужны такие президенты и депутаты, от которых больше вреда чем пользы, если люди в стране живут на грани вымирания?