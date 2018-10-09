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Ситуація з трудовою міграцією
в Україні – близька до...

Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:50

  slonslon написав:
  Yura_Gag написав:В принципе ничего страшного.
Евросоюз это как одна большая страна.
Если провести аналогию. То допустим человек работает в Городе, а живет в коттедже за городом.
И здесь также человек работает в Польше(городе), а живет в Украине(за городом).
Если евросоюз и украину считать одной страной то нечего заморачиваться что где то ВВП больше где то меньше. Все равно в одной стране живем - евросоюзе.

В конце ожидал прочитать что-то про живем на одной планете Земля. Аватара как бы намекает :)

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