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Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:50
slonslon написав: Yura_Gag написав:
В принципе ничего страшного.
Евросоюз это как одна большая страна.
Если провести аналогию. То допустим человек работает в Городе, а живет в коттедже за городом.
И здесь также человек работает в Польше(городе), а живет в Украине(за городом).
Если евросоюз и украину считать одной страной то нечего заморачиваться что где то ВВП больше где то меньше. Все равно в одной стране живем - евросоюзе.
В конце ожидал прочитать что-то про живем на одной планете Земля. Аватара как бы намекает
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Додано: Вів 09 жов, 2018 23:52
1007qwert написав:
Зачем нужны такие президенты и депутаты, от которых больше вреда чем пользы, если люди в стране живут на грани вымирания?
А что бы сделали вы, если бы стали президентом? Сумели бы удержаться от соблазна, как Вася Голобородько?
Так вот послушаешь людей - во всем политики виноваты. А потом эти самые люди выносят товар из супермаркета, отматывают счетчики, паркуются на тротуарах, оформляют себе липовые субсидии и пособия, заборчик передвигают поближе к дороге, чтобы еще метр огорода был, и т.п. Все то же самое, только масштабы мельче. Так откуда им взяться, честным политикам?
Я не конкретно про вас, если что.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 00:52
Gastarbaiter написав: 1007qwert написав:
Зачем нужны такие президенты и депутаты, от которых больше вреда чем пользы, если люди в стране живут на грани вымирания?
А что бы сделали вы, если бы стали президентом? Сумели бы удержаться от соблазна, как Вася Голобородько?
Так вот послушаешь людей - во всем политики виноваты. А потом эти самые люди выносят товар из супермаркета, отматывают счетчики, паркуются на тротуарах, оформляют себе липовые субсидии и пособия, заборчик передвигают поближе к дороге, чтобы еще метр огорода был, и т.п. Все то же самое, только масштабы мельче. Так откуда им взяться, честным политикам?
Я не конкретно про вас, если что.
Но, ведь эти самые наши люди, переехав в европейскую страну быстро приспосабливаются и принимают законы другой стороны, иначе тюрьма или депортация. Причина в том, что "рыба гниёт с ГОЛОВЫ". Вот пример: Саакашвили депортировали, только он попытался вскрыть этот гнойный карбункул, и выслали из страны что бы замолчал, он в одиночку с командой из пары человек не смог справиться с отлаженным коррупционным механизмом. Совсем необязательно что Глава государства должен быть успешным бизнесменом. Вот, избрали мэром Киева преуспевающего банкира и что получили? Всех олигархов и бизнесменов надо оградить от попадания в Раду. Если бы Николай Томенко баллотировался я бы за него проголосовала или за Комаровского.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 04:08
1007qwert написав:
Всех олигархов и бизнесменов надо оградить от попадания в Раду.
это легко сказать но невозможно сделать.
ну вот я олигарх, меня в раду не пускают - разве это проблема? нанимаю пяток "недорогеньких", покупаю им костюмы, показываю на каналах. далее просто обеспечиваю $$ а они выполняют в раде все, что им сказано
как шутил Джимми Карр "Среди млекопитающих только люди и дельфины занимаются сексом ради удовольствия. Собака согласна и за крекер". это я к тому, что подкупить крупного бизнесмена достаточно тяжело, суммы нужны соответствующие. а лещ за квартирку вполне сносно поработал и на григоришина и на других лиц. Когда было надо, он писал о "карманных батальонах" Бени и призывал Порошенко принять меры. а потом неплохо так гнал джинсу в обратную сторону уже за бенины деньги.
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