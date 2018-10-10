Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до...

Додано: Чет 11 жов, 2018 04:08

1007qwert написав: Всех олигархов и бизнесменов надо оградить от попадания в Раду. Всех олигархов и бизнесменов надо оградить от попадания в Раду.

это легко сказать но невозможно сделать.ну вот я олигарх, меня в раду не пускают - разве это проблема? нанимаю пяток "недорогеньких", покупаю им костюмы, показываю на каналах. далее просто обеспечиваю $$ а они выполняют в раде все, что им сказанокак шутил Джимми Карр "Среди млекопитающих только люди и дельфины занимаются сексом ради удовольствия. Собака согласна и за крекер". это я к тому, что подкупить крупного бизнесмена достаточно тяжело, суммы нужны соответствующие. а лещ за квартирку вполне сносно поработал и на григоришина и на других лиц. Когда было надо, он писал о "карманных батальонах" Бени и призывал Порошенко принять меры. а потом неплохо так гнал джинсу в обратную сторону уже за бенины деньги.