Finance.ua: Р2р кредитування

Що це таке і чи працює воно в Україні? Р2р-кредитування - це механізм запозичення грошей між фізичними особами за допомогою спеціальних онлайн-майданчиків. Його суть у тому, що люди можуть позичати їх одне одному без залучення фінансових інститутів: банків, кредитних спілок або мікрофінансових організацій. У світі обсяги Р2Р-кредитування вже обчислюються десятками мільярдів доларів, і з кожним роком вони ростуть. Я вирішив розібратися, як це працює взагалі, і чи працює в Україні зокрема.
"КУБ" мені дуже подобався і, взагалі, за "Приватбанк" прикро, як за проект вцілому. Однак зараз з'явилася платформа https://finhub.ua. Є багато питань, зокрема, розбіжності між проголошеним прибутком та фактичним. Втім, невеличку інвестицію я зробив - придивляюся. Ідея хороша. Дай Боже, не хайп