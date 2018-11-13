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Якщо потрібен кредит під 0%

Якщо потрібен кредит під 0%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 15:45

  flashgingo написав:У Вас очень плохо с математикой или у Вас какой-то свой календарный год.


Если в месяц 45%, то за год долг растет в 1,45^12=86.3 раза или на 8530%. Так что, с математикой плохо как раз у посетителей подобных контор.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 08:43

Не ну чо если новостями и журналистикой заработать уже не получается прямая дорога в проститутки. Чо следущее - редакция выяснит что ширяться пить боярышник и играть в онлайн казино не разу не страшно законно и прибыльно?
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Чет 30 сер, 2018 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 09:23

  summacut написав:Если в месяц 45%, то за год долг растет в 1,45^12=86.3 раза или на 8530%. Так что, с математикой плохо как раз у посетителей подобных контор.

И то, если не будет просрочек)) Взял 1000 гривен на побухать, через год отдай квартиру, вот такая логика
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 10:13

Re: Якщо потрібен кредит під 0%

  safonovstanislav написав:И то, если не будет просрочек)) Взял 1000 гривен на побухать, через год отдай квартиру, вот такая логика


Данный расчет не подразумевает просрочек. Просто раз в месяц берешь (полную сумму или часть) в следующей конторе, чтобы отдать в предыдущую.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:02

Re: Якщо потрібен кредит під 0%

Приватбанк забыли указать. Или он рекламу не проплатил?
У них тоже 0% на 55 дней было.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04

  summacut написав:
  maestro71 написав:%%-я ставка в таких конторах достигает 15....40%


Зачем? Умные и так знают, а лошье даже 2% в день (включая день выдачи) не останавливают.

Как гречка на выборах
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10

  vitali_kalinin написав:Не ну чо если новостями и журналистикой заработать уже не получается прямая дорога в проститутки. Чо следущее - редакция выяснит что ширяться пить боярышник и играть в онлайн казино не разу не страшно законно и прибыльно?

А главное, кто умный тот этого типа делать не будет.

Позорно, ребята, позорно. Можете хоть бан ставить.
p_a_l
 
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