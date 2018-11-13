Если в месяц 45%, то за год долг растет в 1,45^12=86.3 раза или на 8530%. Так что, с математикой плохо как раз у посетителей подобных контор.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 сер, 2018 15:45
Если в месяц 45%, то за год долг растет в 1,45^12=86.3 раза или на 8530%. Так что, с математикой плохо как раз у посетителей подобных контор.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 30 сер, 2018 08:43
Не ну чо если новостями и журналистикой заработать уже не получается прямая дорога в проститутки. Чо следущее - редакция выяснит что ширяться пить боярышник и играть в онлайн казино не разу не страшно законно и прибыльно?
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Чет 30 сер, 2018 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 30 сер, 2018 09:23
Додано: Чет 30 сер, 2018 10:13
Re: Якщо потрібен кредит під 0%
Данный расчет не подразумевает просрочек. Просто раз в месяц берешь (полную сумму или часть) в следующей конторе, чтобы отдать в предыдущую.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:02
Re: Якщо потрібен кредит під 0%
Приватбанк забыли указать. Или он рекламу не проплатил?
У них тоже 0% на 55 дней было.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10
А главное, кто умный тот этого типа делать не будет.
Позорно, ребята, позорно. Можете хоть бан ставить.
|