В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: П'ят 28 вер, 2018 22:33

Kart написав: Все остальное описанное вами про "я просто храню деньги брата и ими немного пользуюсь, ну, по доверенности" ничем не отличается "А шо такое? Ауди не моя, мне дал друг покататься" или "10 миллионов не мои, их мне одолжил внучатый племянник тестя, по доверенности" и глаза такие хитрые-хитрые, и оно тупо ржет со всех налогоплательщиков, кого так типа лихо обманул. Все остальное описанное вами про "я просто храню деньги брата и ими немного пользуюсь, ну, по доверенности" ничем не отличается "А шо такое? Ауди не моя, мне дал друг покататься" или "10 миллионов не мои, их мне одолжил внучатый племянник тестя, по доверенности" и глаза такие хитрые-хитрые, и оно тупо ржет со всех налогоплательщиков, кого так типа лихо обманул.

Рад, что вы со мной согласны, мошенниками должна заниматься полиция , не платящими налоги - налоговая инспекция. И тогда все сразу встанет с головы на ноги. Скажем , у налоговой инспекции есть ограничения - с какой суммы нужно уплачивать налог, и кто конкретно все-таки получатель этого дохода, мой брат, работающий на стройке в Польше, или я получатель его дохода - от тяжелой и грязной работы в Польше? Попользоваться машиной родни - это вполне может быть , тем более полиция легко проверит, что авто моего брата и у него есть доход на эту покупку. У нас громко известны случаи, когда старушка мать 92 лет, мать министра - не имеющая никаких доходов, владеет 2 поместьями , каждый дворц ценою более 1 млн. долларов и тп. Но у нет доходов даже на покупку сарая. Если из авто безработного украли миллион долларов - то это совсем другие суммы. И тут должна работать полиция и налоговая. Главное - начинать нужно не с тех, кто просто "безработный", как в этом законе по уничтожению пересичных, а с тех - у кого хотя бы сотня-две тысяч гривен имеется. А авто брата - заробитчанина причем ? Да, он мне доверяет ездить - во первых, возить его жену и сына, при необходимости, пока он сам не может это делать, пашет в Польше, и нашу старушку мать в поликлинику, и доверяет ездить на закупку продуктов для всех. Но это не моя машина и не мои доходы. И миллион долларов я в машине не вожу, его у нас всех родственников вместе 7 человек, нет денег, у нас работает из 7 человек - 1 и то в Польше. Кстати 1 - одна бюджетная машина на 7 человек - далеко не роскошь.Дело в том, что закон о субсидиях - гласит, что безработный не может жить совсем без денег, поэтому ему пишут для субсидии 3 минималки ?!?! Я знаю такие случаи. Моя подруга имеет родного брата - "затятого" безработного. Она дает ему деньги на еду со своей зарплаты украинского врача, покупает одежду и вынуждена будет платить за его квартиру ( это бывшая квартира их покойных родителей в райцентре, маленьком городке, где нет работы ни для кого и вряд ли кто-то захочет ее купить , даже если бы они решили квартиру продать, сама она живет в другом городе, где нашла работу) - на эти платежи ее зарплаты просто не хватит, даже если они оба погибнут от голода. Она и так живет впроголодь.Вы за деревьями не видит леса. Нечестные доходы не у пересичных жителей Украины. А у монополистов из Горводоканала, Теплосети , Горгаза и тп. У Розенки тоже. Цены на коммуналку никак не обоснованы. Основные фонды - всех этих организаций - МОНОПОЛИСТОВ по продаже ком. услуг -построены не за деньги их хозяев и руководителей, а за деньги нас, пересичных - у нас отняли наши трубы , сети, оборудование и с нас же выбивают за пользование этим добром деньги в огромных размерах. Честные люди - не желающие содержать в роскоши этих рэкетиров от власти - вызывают у всех понимание и сочувствие. А вы не согласны , что монополист - то ж , что рэкетир ? Монополисты загоняют людей в безвыходное положение, и вымогают деньги. Тот же рэкет - то ж самое, только в профиль.