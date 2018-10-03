Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:27
Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
В игноре Kart
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:29
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
По вашему сейчас там нет студентов из сел?
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:32
Если папа-председатель колхоза приватизировал земли бывшего колхоза и сейчас стал называться фермером, то, конечно,есть. Так они и тогда были.
Речь идет о детях бедных родителей которые были у Жебривского и Матиоса. У Пети точно был не бедный.
В игноре Kart
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:38
из глухих , где мама доярка, а отец пьет, но ребенок очень умный - нет конечно.
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Конкретно варианта "глухое село, отец бухает, мать доярка, ребёнок очень талантлив" не встречал, но просто вариантов - средние себе жители, ребенок умный и упорный и сам поступил на бюджет в десятку лучших ВУЗов страны - предостаточно. При этом сейчас ребенку из села намного проще и получить доступ к знаниям, и подать документы в любой ВУЗ, который ему понравится
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:36
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем.
Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад.
Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал
А из города человек или из села - никто не смотрит
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:54
Разница в том, что в городе человек живет в своей квартире и его папа с мамой кормят 5 лет, а из села будет жить в общежитии за которое тоже нужно платить и питаться за счет стипендии если ее дали, сельского огорода от папы с мамой или собственных заработков вне учебы
В игноре Kart
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