В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Чет 04 жов, 2018 14:53

galex написав: shapo написав: А если за границей он не получает доходы для оплаты украинской коммуналки?

Значит, нужно его срочно выписать из квартиры. Т.е. "чуткое" государство делает все чтобы уехавшие сюда не возвращались. А если за границей он не получает доходы для оплаты украинской коммуналки?Значит, нужно его срочно выписать из квартиры. Т.е. "чуткое" государство делает все чтобы уехавшие сюда не возвращались.



а нафиг он здесь нужен если он там даже на коммуналку заработать не может )) а нафиг он здесь нужен если он там даже на коммуналку заработать не может ))

Э!!!! Тут есть разница. Если "заробитчанин" прописан - то платить наверное тут должен. Исходя из своих доходов. Я писал про другое . А что мешает выписаться ? Реально он пользуется коммуналкой в Польше - там пусть и платит ? Потом пропишется опять здесь, когда вернется. Почему не возвращаться сюда , если выписался ? Можно вернуться и прописаться вновь, откуда выписался. Может у него тут своя квартира - может у мамы или жены прописан ? Это ведь не проверишь, может он тут живет, где прописан - и пользуется коммуналкой? А в Польшу ездит - на 2-3 месяца в год - в сезон сбора клубники ? Выписаться - требование нормальное. Не требуют же прождать квартиру - в этом случае ? Как требуют у пенсов тот же Розенко и Рева или им не дадут субсидии ? А если продадут - то им тоже субсидии не дадут, так как они "разбогатели".У нас общий счетчик был на воду на дом. Сосед прописан один в большой квартире - и у него живет еще 4 человека родни с маленькими детьми - они 5 человек тратят кучу воды. А делят все, что счетчик накрутил пополам - на него половину и на меня половину - прописано то нас двое.Я поставил свой счетчик, конечно. Хотя это не дешево и куча проблем. Затруднен был доступ ко входу на стояк. Контроль нужен. Это обязательно. Но не вымогательство с реальных безработных, ставших такими по вине недолугого управления страной.Но у нас со всех безработных, пенсионеров дерут в тройном размере - которые реально безработные - выехать на работу никуда не могут по семейным обстоятельствам - или состоянию здоровья.