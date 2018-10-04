RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:27

  Faceless написав:Сейчас выходцу из села получить образование куда проще, чем во времена СССР


Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 75
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:29

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

shapo написав:
  Faceless написав:Сейчас выходцу из села получить образование куда проще, чем во времена СССР


Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
По вашему сейчас там нет студентов из сел?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22115
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4940 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:32

  Faceless написав:По вашему сейчас там нет студентов из сел?


Если папа-председатель колхоза приватизировал земли бывшего колхоза и сейчас стал называться фермером, то, конечно,есть. Так они и тогда были.
Речь идет о детях бедных родителей которые были у Жебривского и Матиоса. У Пети точно был не бедный.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 75
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:38

  Faceless написав:
shapo написав:
  Faceless написав:Сейчас выходцу из села получить образование куда проще, чем во времена СССР


Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
По вашему сейчас там нет студентов из сел?

из глухих , где мама доярка, а отец пьет, но ребенок очень умный - нет конечно.
vetka
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 04.03.14
Подякував: 343 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  vetka написав:из глухих , где мама доярка, а отец пьет, но ребенок очень умный - нет конечно.

Конкретно варианта "глухое село, отец бухает, мать доярка, ребёнок очень талантлив" не встречал, но просто вариантов - средние себе жители, ребенок умный и упорный и сам поступил на бюджет в десятку лучших ВУЗов страны - предостаточно. При этом сейчас ребенку из села намного проще и получить доступ к знаниям, и подать документы в любой ВУЗ, который ему понравится
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22115
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4940 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:36

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем.
Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад.
Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал
А из города человек или из села - никто не смотрит
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:54

  safonovstanislav написав:А из города человек или из села - никто не смотрит


Разница в том, что в городе человек живет в своей квартире и его папа с мамой кормят 5 лет, а из села будет жить в общежитии за которое тоже нужно платить и питаться за счет стипендии если ее дали, сельского огорода от папы с мамой или собственных заработков вне учебы
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 75
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:17

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:А из города человек или из села - никто не смотрит


Разница в том, что в городе человек живет в своей квартире и его папа с мамой кормят 5 лет, а из села будет жить в общежитии за которое тоже нужно платить и питаться за счет стипендии если ее дали, сельского огорода от папы с мамой или собственных заработков вне учебы

Конечно же, без денег учиться тяжелее. Более того, без денег и жить тяжелее, даже если не студент
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:39

  galex написав:последние страницы обсуждения - яркая иллюстрация на тему "я против коррупции, но если что - чтобы через кума порешать можно было" ))

"В огороде бузина - а в Киеве дядько"? Что за бессмыслица?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:53

  galex написав:
  shapo написав:А если за границей он не получает доходы для оплаты украинской коммуналки?
Значит, нужно его срочно выписать из квартиры. Т.е. "чуткое" государство делает все чтобы уехавшие сюда не возвращались.


а нафиг он здесь нужен если он там даже на коммуналку заработать не может ))


Э!!!! Тут есть разница. Если "заробитчанин" прописан - то платить наверное тут должен. Исходя из своих доходов. Я писал про другое . А что мешает выписаться ? Реально он пользуется коммуналкой в Польше - там пусть и платит ? Потом пропишется опять здесь, когда вернется. Почему не возвращаться сюда , если выписался ? Можно вернуться и прописаться вновь, откуда выписался. Может у него тут своя квартира - может у мамы или жены прописан ? Это ведь не проверишь, может он тут живет, где прописан - и пользуется коммуналкой? А в Польшу ездит - на 2-3 месяца в год - в сезон сбора клубники ? Выписаться - требование нормальное. Не требуют же прождать квартиру - в этом случае ? Как требуют у пенсов тот же Розенко и Рева или им не дадут субсидии ? А если продадут - то им тоже субсидии не дадут, так как они "разбогатели".

У нас общий счетчик был на воду на дом. Сосед прописан один в большой квартире - и у него живет еще 4 человека родни с маленькими детьми - они 5 человек тратят кучу воды. А делят все, что счетчик накрутил пополам - на него половину и на меня половину - прописано то нас двое. :mrgreen: Я поставил свой счетчик, конечно. Хотя это не дешево и куча проблем. Затруднен был доступ ко входу на стояк. Контроль нужен. Это обязательно. Но не вымогательство с реальных безработных, ставших такими по вине недолугого управления страной.

Но у нас со всех безработных, пенсионеров дерут в тройном размере - которые реально безработные - выехать на работу никуда не могут по семейным обстоятельствам - или состоянию здоровья.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kripo, zРадио і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
R2 » Чет 04 жов, 2018 11:34
7 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 14:40
Faceless
В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою...
R2 » Чет 04 жов, 2018 13:46
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 13:47
0mage0
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:02
23 926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 13:25
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61875)
04.10.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron