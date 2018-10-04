Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:27
Серьезно?
Ну пусть поступит на юридический КГУ где учился Жебривский или КИМО где учился Порошенко
В игноре Kart
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:29
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
По вашему сейчас там нет студентов из сел?
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:32
Если папа-председатель колхоза приватизировал земли бывшего колхоза и сейчас стал называться фермером, то, конечно,есть. Так они и тогда были.
Речь идет о детях бедных родителей которые были у Жебривского и Матиоса. У Пети точно был не бедный.
В игноре Kart
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:38
из глухих , где мама доярка, а отец пьет, но ребенок очень умный - нет конечно.
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Конкретно варианта "глухое село, отец бухает, мать доярка, ребёнок очень талантлив" не встречал, но просто вариантов - средние себе жители, ребенок умный и упорный и сам поступил на бюджет в десятку лучших ВУЗов страны - предостаточно. При этом сейчас ребенку из села намного проще и получить доступ к знаниям, и подать документы в любой ВУЗ, который ему понравится
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:36
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем.
Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад.
Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал
А из города человек или из села - никто не смотрит
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:54
Разница в том, что в городе человек живет в своей квартире и его папа с мамой кормят 5 лет, а из села будет жить в общежитии за которое тоже нужно платить и питаться за счет стипендии если ее дали, сельского огорода от папы с мамой или собственных заработков вне учебы
В игноре Kart
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:17
Конечно же, без денег учиться тяжелее. Более того, без денег и жить тяжелее, даже если не студент
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:39
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:53
Э!!!! Тут есть разница. Если "заробитчанин" прописан - то платить наверное тут должен. Исходя из своих доходов. Я писал про другое . А что мешает выписаться ? Реально он пользуется коммуналкой в Польше - там пусть и платит ? Потом пропишется опять здесь, когда вернется. Почему не возвращаться сюда , если выписался ? Можно вернуться и прописаться вновь, откуда выписался. Может у него тут своя квартира - может у мамы или жены прописан ? Это ведь не проверишь, может он тут живет, где прописан - и пользуется коммуналкой? А в Польшу ездит - на 2-3 месяца в год - в сезон сбора клубники ? Выписаться - требование нормальное. Не требуют же прождать квартиру - в этом случае ? Как требуют у пенсов тот же Розенко и Рева или им не дадут субсидии ? А если продадут - то им тоже субсидии не дадут, так как они "разбогатели".
У нас общий счетчик был на воду на дом. Сосед прописан один в большой квартире - и у него живет еще 4 человека родни с маленькими детьми - они 5 человек тратят кучу воды. А делят все, что счетчик накрутил пополам - на него половину и на меня половину - прописано то нас двое. Я поставил свой счетчик, конечно. Хотя это не дешево и куча проблем. Затруднен был доступ ко входу на стояк. Контроль нужен. Это обязательно. Но не вымогательство с реальных безработных, ставших такими по вине недолугого управления страной.
Но у нас со всех безработных, пенсионеров дерут в тройном размере - которые реально безработные - выехать на работу никуда не могут по семейным обстоятельствам - или состоянию здоровья.
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