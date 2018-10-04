RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:15

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  Ratatui написав:Селюкам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Теперь будут рассказывать какие они умные и трудолюбивые

К сожалению такие "селюки" во власти - и устроили то, что мы сейчас имеем. Согласен с вами. Увы , даже тогда - пробивались во власть далеко не самые умные, талантливые и продвинутые, а самые агрессивные, тупые и продажные, часто это были тупые подхалимы и лизоблюды, которым удобно было передать власть, что бы ушедший на покой " советский бонза" через них сохранил свое влияние. А талантливых и продвинутых все дружно ненавидели- от начальников до рядовых украинцев, зависть ( в разных ее ипостасях -типа " не з"Їм - так понадкусюю" - это очень по-украински, это то что губит страну. Не вsдвигают у нас люди во власть достойных и одаренных.
Всегда говорил - что мы живем все в том же совке, просто он получил свое закономерное развитие и перешел на более "высокий уровень". Все то же отсутствие демократии, еще большая бедность и бесперспективность. Есть одно отличие - когда мы вырвемся из совка - признак что у нас нормальная власть - и нормальная цивилизованная страна - один признак - это зарплаты честные за труд - как в цивилизованном мире. Все остальное - дымовая завеса для сохранения совка - что бы эксплуатировать людей и разграблять страну, а у власти бездари, предатели интересов страны и народа и воры.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:33

  safonovstanislav написав:На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем.
Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад.
Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал
А из города человек или из села - никто не смотрит

Ха! Как же выигрывать Олимпиады ?! Был я на 2 олимпиадах по математике. Один все порешал - пощелкал. за пол часа до конца заходит представитель комитета - спрашивает - кто все решил ? - один я отозвался. Тетка из комитета - трем "своим" - подошла и дала листки с готовым решением. Один из них ее сын.
На второй олимпиаде - готовые решения вообще всем дали в конце, а победителей выбирали по признаку - лизоблюдства. Не удивлюсь - если ваши все посты - в поддержку власти. Мозги и знание предмета на олимпиаде всегда было не особо нужно. Лично проверено. Впрочем аналогично и для карьеры в нашей стране.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:49

  kalinavalera1 написав:
  safonovstanislav написав:На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем.
Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад.
Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал
А из города человек или из села - никто не смотрит

Ха! Как же выигрывать Олимпиады ?! Был я на 2 олимпиадах по математике. Один все порешал - пощелкал. за пол часа до конца заходит представитель комитета - спрашивает - кто все решил ? - один я отозвался. Тетка из комитета - трем "своим" - подошла и дала листки с готовым решением. Один из них ее сын.
На второй олимпиаде - готовые решения вообще всем дали в конце, а победителей выбирали по признаку - лизоблюдства. Не удивлюсь - если ваши все посты - в поддержку власти. Мозги и знание предмета на олимпиаде всегда было не особо нужно. Лично проверено. Впрочем аналогично и для карьеры в нашей стране.

Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:10

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  safonovstanislav написав:Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату.


А! Тогда конечно - если в Украине у рабочих "достойная зарплата" и все в Украине "спокойно" имеют "рабочие места с достойной зарплатой" конечно вы не за власть нашу агитируете явным и нелепым обманом ?

Вот только почему все отсюда выезжают на заработки ? И тема про субсидии - в которых нуждается большая часть населения ? Как раз спорим про субсидии для заробитчан на чужбине ...

Нет у нас "достойных зарплат" в Украине. Они или не реально высокие у чинуш - то есть не достойные - а ВОРОВАННЫЕ, не по труду. И у большинства населения - копеечные доходы и зарплаты - ОБворованные. Бюджетники - у нас врачи, учителя и тп. Они чем вам не угодили ? Почему "нахлебники" они ?

У нас нахлебники - руководители всех уровней - руководить не способны, страну привели к нищете. А врач и учитель - часто трудяги. Что в ы глупости пишете ? Даже пенсионеры не нахлебники - они свой вклад в копилку страны внесли - и при них страна реально процветала. Пенсионеры создали огромный национальный капитал - благодаря которому как-то выживаем. Нахлебники - это воры , которые все разграбили, теперешние тупые бездари -управленцы, котры воруют с убытков, а не с прибылей.

Как только вы начали про "честные" олимпиады - я вас сразу понял. Не может у нас на олимпиадах побеждать талант. Страна такая. У нас наверх в обществе поднимается гнойная пена - а не таланты. Что и видим в стране по результатам их "керування". Что ж вы так палитесь...

Достойные зарплаты... Вы еще про демократию загните - когда у нас запрещено слушать кого хотим - в инете пол мира закрыто для нас - за нас все решил один человек - -заявил - что он владеет истиной в последней инстанции. Он знает что нам думать и что говорить, кого слушать. И на каком языке. Больше никто в стране не имеет права на свое мнение - иначе его автоматически назначат "агентом Кремля", у нас все - кто пытается помешать грабить Украину - "агенты Кремля". А кто рассказывает про якобы - достойную работу в Украине для всех украинцев с достойной зарплатой - не лжецы и лизоблюды ? НЕ ? Они талантливые математики ..... от украинской статистики ? :mrgreen:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:02
24 977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 16:31
Gastarbaiter
В Україні з 18 жовтня можуть початися перебої з гарячою...
R2 » Чет 04 жов, 2018 13:46
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 15:52
Cler
Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
R2 » Чет 04 жов, 2018 11:34
8 169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 14:56
engryukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10716)
04.10.2018 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.