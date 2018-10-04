В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Ratatui написав:Селюкам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Теперь будут рассказывать какие они умные и трудолюбивые
К сожалению такие "селюки" во власти - и устроили то, что мы сейчас имеем. Согласен с вами. Увы , даже тогда - пробивались во власть далеко не самые умные, талантливые и продвинутые, а самые агрессивные, тупые и продажные, часто это были тупые подхалимы и лизоблюды, которым удобно было передать власть, что бы ушедший на покой " советский бонза" через них сохранил свое влияние. А талантливых и продвинутых все дружно ненавидели- от начальников до рядовых украинцев, зависть ( в разных ее ипостасях -типа " не з"Їм - так понадкусюю" - это очень по-украински, это то что губит страну. Не вsдвигают у нас люди во власть достойных и одаренных. Всегда говорил - что мы живем все в том же совке, просто он получил свое закономерное развитие и перешел на более "высокий уровень". Все то же отсутствие демократии, еще большая бедность и бесперспективность. Есть одно отличие - когда мы вырвемся из совка - признак что у нас нормальная власть - и нормальная цивилизованная страна - один признак - это зарплаты честные за труд - как в цивилизованном мире. Все остальное - дымовая завеса для сохранения совка - что бы эксплуатировать людей и разграблять страну, а у власти бездари, предатели интересов страны и народа и воры.
safonovstanislav написав:На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем. Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад. Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал А из города человек или из села - никто не смотрит
Ха! Как же выигрывать Олимпиады ?! Был я на 2 олимпиадах по математике. Один все порешал - пощелкал. за пол часа до конца заходит представитель комитета - спрашивает - кто все решил ? - один я отозвался. Тетка из комитета - трем "своим" - подошла и дала листки с готовым решением. Один из них ее сын. На второй олимпиаде - готовые решения вообще всем дали в конце, а победителей выбирали по признаку - лизоблюдства. Не удивлюсь - если ваши все посты - в поддержку власти. Мозги и знание предмета на олимпиаде всегда было не особо нужно. Лично проверено. Впрочем аналогично и для карьеры в нашей стране.
safonovstanislav написав:На самом деле, у большинства вузов есть цель заполучить умных студентов, которые будут разбавлять серую массу, выигрывать олимпиады, показывать достижения. Многие вузы, сами оплачивают обучение таких студентов, даже если бюджетных мест в нём нет совсем. Т.е.,если из села, но очень умный, будешь учится в самых престижных вузах страны бесплатно. Достаточно засветиться, выиграв пару олимпиад. Мне предлагали учится со скидкой 100%, условие потери скидки - средний бал ниже 4.5 из 5. Отказался, т. к. хоть олимпиады и выигрывал, но не ботан, чтоб иметь такой бал А из города человек или из села - никто не смотрит
Ха! Как же выигрывать Олимпиады ?! Был я на 2 олимпиадах по математике. Один все порешал - пощелкал. за пол часа до конца заходит представитель комитета - спрашивает - кто все решил ? - один я отозвался. Тетка из комитета - трем "своим" - подошла и дала листки с готовым решением. Один из них ее сын. На второй олимпиаде - готовые решения вообще всем дали в конце, а победителей выбирали по признаку - лизоблюдства. Не удивлюсь - если ваши все посты - в поддержку власти. Мозги и знание предмета на олимпиаде всегда было не особо нужно. Лично проверено. Впрочем аналогично и для карьеры в нашей стране.
Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату.
safonovstanislav написав:Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату.
А! Тогда конечно - если в Украине у рабочих "достойная зарплата" и все в Украине "спокойно" имеют "рабочие места с достойной зарплатой" конечно вы не за власть нашу агитируете явным и нелепым обманом ?
Вот только почему все отсюда выезжают на заработки ? И тема про субсидии - в которых нуждается большая часть населения ? Как раз спорим про субсидии для заробитчан на чужбине ...
Нет у нас "достойных зарплат" в Украине. Они или не реально высокие у чинуш - то есть не достойные - а ВОРОВАННЫЕ, не по труду. И у большинства населения - копеечные доходы и зарплаты - ОБворованные. Бюджетники - у нас врачи, учителя и тп. Они чем вам не угодили ? Почему "нахлебники" они ?
У нас нахлебники - руководители всех уровней - руководить не способны, страну привели к нищете. А врач и учитель - часто трудяги. Что в ы глупости пишете ? Даже пенсионеры не нахлебники - они свой вклад в копилку страны внесли - и при них страна реально процветала. Пенсионеры создали огромный национальный капитал - благодаря которому как-то выживаем. Нахлебники - это воры , которые все разграбили, теперешние тупые бездари -управленцы, котры воруют с убытков, а не с прибылей.
Как только вы начали про "честные" олимпиады - я вас сразу понял. Не может у нас на олимпиадах побеждать талант. Страна такая. У нас наверх в обществе поднимается гнойная пена - а не таланты. Что и видим в стране по результатам их "керування". Что ж вы так палитесь...
Достойные зарплаты... Вы еще про демократию загните - когда у нас запрещено слушать кого хотим - в инете пол мира закрыто для нас - за нас все решил один человек - -заявил - что он владеет истиной в последней инстанции. Он знает что нам думать и что говорить, кого слушать. И на каком языке. Больше никто в стране не имеет права на свое мнение - иначе его автоматически назначат "агентом Кремля", у нас все - кто пытается помешать грабить Украину - "агенты Кремля". А кто рассказывает про якобы - достойную работу в Украине для всех украинцев с достойной зарплатой - не лжецы и лизоблюды ? НЕ ? Они талантливые математики ..... от украинской статистики ?
kalinavalera1 написав:Вот только почему все отсюда выезжают на заработки ?
У нас переизбыток рабочей силы, особенно неквалифицированной, люди готовы работать за копейки. А за границей, наоборот, дефицит рабочей силы, соответственно зарплаты больше. В Европе многие заведения работают всего несколько часов в день, т.к. рабочая сила очень дорогая и её не хватает.
kalinavalera1 написав:И у большинства населения - копеечные доходы и зарплаты - ОБворованные.
Опять же, пропаши в Украине 10 часов, как заробитчане в Польше, спокойно получишь свои 500-1000 гривен. За месяц 10 000 - 20 000 гривен. Причём, за эти деньги в Украине будешь жить намного лучше, чем поляк за $1000 в Польше или француз за 2500 евро во Франции
kalinavalera1 написав:Бюджетники - у нас врачи, учителя и тп. Они чем вам не угодили ? Почему "нахлебники" они ?
Про врачей я уже писал много раз. Коррупционеры почти все. Ненавижу. Пользуются государственными зданиями и оборудованием в целях личного обогащения. А учителя, если бы нормально учили (особенно в вузах), не было бы такого переизбытка неквалифицированных работников в Украине.
kalinavalera1, вы судите о целой стране только по себе. Украина - очень богатая страна, в которой много ресурсов и всё очень дёшево. Вот представьте, я заработал условные 100 гривен. За такие деньги я могу хорошо пообедать в одном из лучших ресторанов в центре Киева(салат, суп, рыба гриль и овощи гриль, компот), или выпить стакан воды в ресторане во Франции. Или на 100 гривен можно 12 раз проехаться на общественном транспорте в Киеве, или 1 раз проехаться на общественном транспорте в Италии. На 100 гривен можно купить 600-700 грамм отборного мяса в Украине, или около 50 грамм мяса в Швейцарии. Европа - нищая. Там всё безумно дорого. Люди в Европе ничего не могут себе позволить, живут в кредит, перебиваясь от зарплаты до зарплаты. Во Франции за зарплату 2500 евро вы даже питаться не сможете нормально, особенно если нет своего жилья. А в Украине люди на $100-200 как-то выживают, настолько всё дёшево. А если есть хоть какая-то квалификация, $1000 в Украине можно спокойно получать, и жить более-менее нормально, даже арендуя жильё.
Насчёт ресторана соврал, оказывается заплатил 140 гривен, но сути не меняет.
safonovstanislav написав:Про врачей я уже писал много раз. Коррупционеры почти все. Ненавижу. Пользуются государственными зданиями и оборудованием в целях личного обогащения. А учителя, если бы нормально учили (особенно в вузах), не было бы такого переизбытка неквалифицированных работников в Украине.
А вы бы за такую зарплату нормально лечили и учили? Судя по тому, сколько нормальных врачей покидает Украину скоро лечиться будете у бабки-знахарки на дому и ненавидеть будет некого
safonovstanislav написав: А в Украине люди на $100-200 как-то выживают, настолько всё дёшево. А если есть хоть какая-то квалификация, $1000 в Украине можно спокойно получать, и жить более-менее нормально, даже арендуя жильё.
Насчёт ресторана соврал, оказывается заплатил 140 гривен, но сути не меняет.
При киевские рестораны за 140 грн насмешили. Да там минимальный чек 500грн. А за 100 долларов при коммуналке без субсидий зимой 150-170 вы точно ни в чем себе отказывать не будете. И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит
safonovstanislav написав:Про врачей я уже писал много раз. Коррупционеры почти все. Ненавижу. Пользуются государственными зданиями и оборудованием в целях личного обогащения. А учителя, если бы нормально учили (особенно в вузах), не было бы такого переизбытка неквалифицированных работников в Украине.
А вы бы за такую зарплату нормально лечили и учили? Судя по тому, сколько нормальных врачей покидает Украину скоро лечиться будете у бабки-знахарки на дому и ненавидеть будет некого
Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.