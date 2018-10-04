В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Чет 04 жов, 2018 21:10

safonovstanislav написав: Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату. Ни разу не было ничего подобного в моей практике. А насчёт власти, я не за и не против. Это нахлебникам важно кто при власти, чтоб за ничегонеделанье больше платили на бюджетных должностях. А рабочие пашут себе спокойно и получают достойную зарплату.

А! Тогда конечно - если в Украине у рабочих "достойная зарплата" и все в Украине "спокойно" имеют "рабочие места с достойной зарплатой" конечно вы не за власть нашу агитируете явным и нелепым обманом ?Вот только почему все отсюда выезжают на заработки ? И тема про субсидии - в которых нуждается большая часть населения ? Как раз спорим про субсидии для заробитчан на чужбине ...Нет у нас "достойных зарплат" в Украине. Они или не реально высокие у чинуш - то есть не достойные - а ВОРОВАННЫЕ, не по труду. И у большинства населения - копеечные доходы и зарплаты - ОБворованные. Бюджетники - у нас врачи, учителя и тп. Они чем вам не угодили ? Почему "нахлебники" они ?У нас нахлебники - руководители всех уровней - руководить не способны, страну привели к нищете. А врач и учитель - часто трудяги. Что в ы глупости пишете ? Даже пенсионеры не нахлебники - они свой вклад в копилку страны внесли - и при них страна реально процветала. Пенсионеры создали огромный национальный капитал - благодаря которому как-то выживаем. Нахлебники - это воры , которые все разграбили, теперешние тупые бездари -управленцы, котры воруют с убытков, а не с прибылей.Как только вы начали про "честные" олимпиады - я вас сразу понял. Не может у нас на олимпиадах побеждать талант. Страна такая. У нас наверх в обществе поднимается гнойная пена - а не таланты. Что и видим в стране по результатам их "керування". Что ж вы так палитесь...Достойные зарплаты... Вы еще про демократию загните - когда у нас запрещено слушать кого хотим - в инете пол мира закрыто для нас - за нас все решил один человек - -заявил - что он владеет истиной в последней инстанции. Он знает что нам думать и что говорить, кого слушать. И на каком языке. Больше никто в стране не имеет права на свое мнение - иначе его автоматически назначат "агентом Кремля", у нас все - кто пытается помешать грабить Украину - "агенты Кремля". А кто рассказывает про якобы - достойную работу в Украине для всех украинцев с достойной зарплатой - не лжецы и лизоблюды ? НЕ ? Они талантливые математики ..... от украинской статистики ?