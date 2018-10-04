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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:42

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит

А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.

Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:09

  safonovstanislav написав:Не хочу, чтоб обвинили в рекламе заведения. Но в трипадвайзоре входит в топ, находится возле гуливера. Днём шикарно пообедал с женой. Интерьер супер. Обслуживание на высшем уровне.
Зображення


А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:15

  safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.


В чем криминал?
В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой.
В этой стране много кто что должен по Конституции.
С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:18

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит

А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.

Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле


При чем тут 1-2-недельный отдых? Это же вы написали "Опять же, пропаши в Украине 10 часов, как заробитчане в Польше, спокойно получишь свои 500-1000 гривен. За месяц 10 000 - 20 000 гривен. Причём, за эти деньги в Украине будешь жить намного лучше, чем поляк за $1000 в Польше или француз за 2500 евро во Франции"

Так почему в консульстве Украины в Франции не стоит очередь на ПМЖ в Украину из несчастных французов?
В игноре Kart
shapo
 
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  #<1 ... 9101112
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