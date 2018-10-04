RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:42

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит

А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.

Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:09

  safonovstanislav написав:Не хочу, чтоб обвинили в рекламе заведения. Но в трипадвайзоре входит в топ, находится возле гуливера. Днём шикарно пообедал с женой. Интерьер супер. Обслуживание на высшем уровне.
Зображення


А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 81
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:15

  safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.


В чем криминал?
В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой.
В этой стране много кто что должен по Конституции.
С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 81
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:18

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит

А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.

Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле


При чем тут 1-2-недельный отдых? Это же вы написали "Опять же, пропаши в Украине 10 часов, как заробитчане в Польше, спокойно получишь свои 500-1000 гривен. За месяц 10 000 - 20 000 гривен. Причём, за эти деньги в Украине будешь жить намного лучше, чем поляк за $1000 в Польше или француз за 2500 евро во Франции"

Так почему в консульстве Украины в Франции не стоит очередь на ПМЖ в Украину из несчастных французов?
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 81
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:23

  shapo написав:А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет

Это ещё элитный бизнес-ланч, обычно в ресторанах цены меньше 100 на бизнес-ланчи. По-этому нет смысла называть, т.к. такие цены во многих местах. Опять же, во Франции, за такие деньги сможете разве что водички попить, и то, не в каждом ресторане. Цена за стакан воды может спокойно доходить до 4.5 евро.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 05 жов, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:27

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:В чем криминал?
В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?

Приведу аналогию.
Во дворе вас ударили кирпичём по голове и забрали деньги и одежду. В чём криминал? В том, что грабитель добирает с жителей двора себе на жизнь?

Преступники должны сидеть в тюрьме!


  shapo написав:С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.

Конечно же, по возможности, обхожу больницы и поликлиники десятой дорогой. Обычно люди ходят в эти места только за бумажкой для работодателя, т.к. понимают, что никто их лечить не будет. Ну, а тем, у кого какое-то серьёзное заболевание, очень не повезло. С мешком денег - кое-как вылечат. Без мешка денег - как повезёт.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, safonovstanislav, Shram і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко повідомив, скільки Україні "коштує" війна
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:30
1 4
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 09:30
cisukr
Держстат назвав найбільш високооплачувані професії в Україні
R2 » Чет 04 жов, 2018 11:34
9 206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 08:33
jeugen
В Україні з понеділка відновлять контроль швидкості на...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 08:13
2 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 08:16
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.