В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит
А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.
Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле
safonovstanislav написав:Не хочу, чтоб обвинили в рекламе заведения. Но в трипадвайзоре входит в топ, находится возле гуливера. Днём шикарно пообедал с женой. Интерьер супер. Обслуживание на высшем уровне.
А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет
safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит
А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.
Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле
При чем тут 1-2-недельный отдых? Это же вы написали "Опять же, пропаши в Украине 10 часов, как заробитчане в Польше, спокойно получишь свои 500-1000 гривен. За месяц 10 000 - 20 000 гривен. Причём, за эти деньги в Украине будешь жить намного лучше, чем поляк за $1000 в Польше или француз за 2500 евро во Франции"
Так почему в консульстве Украины в Франции не стоит очередь на ПМЖ в Украину из несчастных французов?
shapo написав:А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет
Это ещё элитный бизнес-ланч, обычно в ресторанах цены меньше 100 на бизнес-ланчи. По-этому нет смысла называть, т.к. такие цены во многих местах. Опять же, во Франции, за такие деньги сможете разве что водички попить, и то, не в каждом ресторане. Цена за стакан воды может спокойно доходить до 4.5 евро.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 05 жов, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Приведу аналогию. Во дворе вас ударили кирпичём по голове и забрали деньги и одежду. В чём криминал? В том, что грабитель добирает с жителей двора себе на жизнь?
Преступники должны сидеть в тюрьме!
shapo написав:С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
Конечно же, по возможности, обхожу больницы и поликлиники десятой дорогой. Обычно люди ходят в эти места только за бумажкой для работодателя, т.к. понимают, что никто их лечить не будет. Ну, а тем, у кого какое-то серьёзное заболевание, очень не повезло. С мешком денег - кое-как вылечат. Без мешка денег - как повезёт.