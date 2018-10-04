В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
shapo написав:И почему только очередь из итальянцев и французов на ПМЖ в Украину не стоит
А зачем им сюда ехать на ПМЖ? Они спокойно себе ездят тратить деньги в Болгарию или Таиланд. Цены такие же, как в Украине, зато условия и инфраструктура для отдыха иностранцев созданы значительно лучше.
Европейцы, как и Украинцы не дурные. Зарабатывают там, где зарплаты в абсолютном выражении больше, а тратят, где товары и услуги дешевле
При чем тут 1-2-недельный отдых? Это же вы написали "Опять же, пропаши в Украине 10 часов, как заробитчане в Польше, спокойно получишь свои 500-1000 гривен. За месяц 10 000 - 20 000 гривен. Причём, за эти деньги в Украине будешь жить намного лучше, чем поляк за $1000 в Польше или француз за 2500 евро во Франции"
Так почему в консульстве Украины в Франции не стоит очередь на ПМЖ в Украину из несчастных французов?
shapo написав:А почему не назвать, тем более речь идет о бизнес-ланче, а не вечернем походе в тот же ресторан где таких цен не будет
Это ещё элитный бизнес-ланч, обычно в ресторанах цены меньше 100 на бизнес-ланчи. По-этому нет смысла называть, т.к. такие цены во многих местах. Опять же, во Франции, за такие деньги сможете разве что водички попить, и то, не в каждом ресторане. Цена за стакан воды может спокойно доходить до 4.5 евро.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 05 жов, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Приведу аналогию. Во дворе вас ударили кирпичём по голове и забрали деньги и одежду. В чём криминал? В том, что грабитель добирает с жителей двора себе на жизнь?
Преступники должны сидеть в тюрьме!
shapo написав:С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
Конечно же, по возможности, обхожу больницы и поликлиники десятой дорогой. Обычно люди ходят в эти места только за бумажкой для работодателя, т.к. понимают, что никто их лечить не будет. Ну, а тем, у кого какое-то серьёзное заболевание, очень не повезло. С мешком денег - кое-как вылечат. Без мешка денег - как повезёт.
shapo написав:Так почему в консульстве Украины в Франции не стоит очередь на ПМЖ в Украину из несчастных французов?
Работать выгоднее там, где ваш труд наиболее востребован. Ну, вот не хватает во Франции рабочих, по-этому работодатели вынуждены платить зарплаты выше. Но, при этом, в стране мало ресурсов, и их производство выходит очень дорого, одновременно с большим спросом на них, по-этому высокие цены. А переезжать в Украину? Зачем? Менять шило на мыло? Ещё и языковой барьер, удаленность родственников и ещё много других разных негативных факторов жизни за пределами родной страны. Качество жизни рабочего в Украине и Франции не отличается вообще никак. А вот, заработать во Франции, и приехать тратить в Украину - это круть. И неважно, француз так сделает или украинец
kalinavalera1 написав:Ха! Как же выигрывать Олимпиады ?! Был я на 2 олимпиадах по математике. Один все порешал - пощелкал. за пол часа до конца заходит представитель комитета - спрашивает - кто все решил ? - один я отозвался. Тетка из комитета - трем "своим" - подошла и дала листки с готовым решением. Один из них ее сын. На второй олимпиаде - готовые решения вообще всем дали в конце, а победителей выбирали по признаку - лизоблюдства. Не удивлюсь - если ваши все посты - в поддержку власти. Мозги и знание предмета на олимпиаде всегда было не особо нужно. Лично проверено. Впрочем аналогично и для карьеры в нашей стране.
Впечатление что у вас какая-то судьба все проблемы на себе собрать. Я несколько лет участвовал в олимпиадах по нескольким предметам, по одному - призер на республиканском уровне, и лишь раз сталкивался с тем, что кого-то хотели "пропихнуть" - и то не вышло, ибо даже с помощью баллов не хватило для первого места
safonovstanislav написав:Это ещё элитный бизнес-ланч, обычно в ресторанах цены меньше 100 на бизнес-ланчи. По-этому нет смысла называть, т.к. такие цены во многих местах. Опять же, во Франции, за такие деньги сможете разве что водички попить, и то, не в каждом ресторане. Цена за стакан воды может спокойно доходить до 4.5 евро.
В Киеве бизнес-ланчи давно в среднем не менее 100 грн, 100-120. Бывают, конечно, и дешевле, но это надо знать где или качество так себе
Разница с Украиной очень существенная. Так это Франция. Есть страны ещё дороже. Когда проезжали через Швейцарию, единственное что купили покушать - это хот-доги по 250 гривен. Цены на кусок мяса в ресторанах Швейцарии стартовали от 1000 гривен, но ключевое слово "от". Да и рестораны там были пустые, без посетителей (Женева, Берн). А вот, в Ницце и Каннах, несмотря на цены, всё забито под завязку. Причём, большинство ресторанов у нас бы так не назвали, больше похоже на столовки, где люди сидят один на другом, а официант, кроме как подать еду, больше к вам не подойдёт
safonovstanislav написав:Работать выгоднее там, где ваш труд наиболее востребован. Ну, вот не хватает во Франции рабочих, по-этому работодатели вынуждены платить зарплаты выше. Но, при этом, в стране мало ресурсов, и их производство выходит очень дорого, одновременно с большим спросом на них, по-этому высокие цены. А переезжать в Украину? Зачем? Менять шило на мыло? Ещё и языковой барьер, удаленность родственников и ещё много других разных негативных факторов жизни за пределами родной страны. Качество жизни рабочего в Украине и Франции не отличается вообще никак. А вот, заработать во Франции, и приехать тратить в Украину - это круть. И неважно, француз так сделает или украинец
Так зачем вы ранее писали, что в Украине живут лучше проработав то же количество часов что и в Польше и Франции если это шило на мыло? То, что приезжать тратить из более богатой страны в бедную выгодно никто спорить не будет. Но доступно это только пенсионерам