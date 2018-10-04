В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:26

Faceless написав: В Киеве бизнес-ланчи давно в среднем не менее 100 грн, 100-120. Бывают, конечно, и дешевле, но это надо знать где или качество так себе В Киеве бизнес-ланчи давно в среднем не менее 100 грн, 100-120. Бывают, конечно, и дешевле, но это надо знать где или качество так себе

В любом случае это несущественная разница.Вот, например, открываем меню некоторых ресторанов во Франции, и смотрим цены на бизнес-ланчиLES FILAOS - 19 евроLe V - Hôtel Vernet - 39 евроMonsieur Restaurant - 39 евроРазница с Украиной очень существенная. Так это Франция. Есть страны ещё дороже. Когда проезжали через Швейцарию, единственное что купили покушать - это хот-доги по 250 гривен. Цены на кусок мяса в ресторанах Швейцарии стартовали от 1000 гривен, но ключевое слово "от". Да и рестораны там были пустые, без посетителей (Женева, Берн). А вот, в Ницце и Каннах, несмотря на цены, всё забито под завязку. Причём, большинство ресторанов у нас бы так не назвали, больше похоже на столовки, где люди сидят один на другом, а официант, кроме как подать еду, больше к вам не подойдёт